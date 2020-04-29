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29 апреля • обновлено в 19:23
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Одессит болеет COVID-19 уже полтора месяца: врачи дали объяснение

1.4т
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Медики утверждают, что коронавирусом COVID-19 может оставаться в организме на протяжении нескольких недель. С такой ситуацией столкнулся одессит, который стал нулевым пациентом в городе, но все еще не вылечился.

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Максим Головкин болеет уже почти семь недель, с 14 марта он находится на самоизоляции после положительного теста и всего дважды выходил на улицу за это время. Болезнь протекает у него в легкой форме, пишет "Радио Свобода".

Максим Головкин болеет уже почти семь недель

Максим Головкин болеет уже почти семь недель

radiosvoboda.org

Всего Головкину сделали четыре теста на коронавирус, следующий был запланирован на 28 апреля. Парень обещает оставаться в самоизоляции и не выходить на улицу без разрешения врачей.

Реаниматолог-пульмонолог из Нью-Йорка Евгений Пинелис утверждает, что его медицинская практика подтверждает столь долгое выделение вируса, однако у тяжелобольных больных. Врач не знает, почему это происходит.

По словам профессора кафедры детских инфекционных болезней Оксаны Выговской, в ее практике есть пациентка, у которой вирус в организме остается столько же времени, сколько и у Головкина – с конца марта. Хотя вся ее семья уже давно вылечилась.

При этом китайские врачи отмечают, что повышенная мутагенность коронавируса позволяет ему существовать в организме человека длительное время. Это создает риск возникновения новых вспышек COVID-19.

В их исследовании говорится, что самое длительное выделение вируса наблюдалось у пациента в нетяжелом состоянии. У пациента сначала была только умеренная лихорадка, а его температура тела быстро снизилась до нормального уровня без всякой дыхательной недостаточности.

Всего мужчина болел 49 дней, и помогла ему трансфузия – переливание плазмы крови выздоровевшего пациента. Коронавирус почти сразу исчез, но потом снова вернулся, что может свидетельствовать о хроническом заболевании COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа ученых, наблюдавшая за пациентами в Китае, пришла к выводу, что пациенты, которые вылечились от коронавируса, остаются заразными еще на протяжении как минимум 8 дней.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
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