Одессит болеет COVID-19 уже полтора месяца: врачи дали объяснение

Медики утверждают, что коронавирусом COVID-19 может оставаться в организме на протяжении нескольких недель. С такой ситуацией столкнулся одессит, который стал нулевым пациентом в городе, но все еще не вылечился.

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Максим Головкин болеет уже почти семь недель, с 14 марта он находится на самоизоляции после положительного теста и всего дважды выходил на улицу за это время. Болезнь протекает у него в легкой форме, пишет "Радио Свобода".

Максим Головкин болеет уже почти семь недель radiosvoboda.org

Всего Головкину сделали четыре теста на коронавирус, следующий был запланирован на 28 апреля. Парень обещает оставаться в самоизоляции и не выходить на улицу без разрешения врачей.

Реаниматолог-пульмонолог из Нью-Йорка Евгений Пинелис утверждает, что его медицинская практика подтверждает столь долгое выделение вируса, однако у тяжелобольных больных. Врач не знает, почему это происходит.

По словам профессора кафедры детских инфекционных болезней Оксаны Выговской, в ее практике есть пациентка, у которой вирус в организме остается столько же времени, сколько и у Головкина – с конца марта. Хотя вся ее семья уже давно вылечилась.

При этом китайские врачи отмечают, что повышенная мутагенность коронавируса позволяет ему существовать в организме человека длительное время. Это создает риск возникновения новых вспышек COVID-19.

В их исследовании говорится, что самое длительное выделение вируса наблюдалось у пациента в нетяжелом состоянии. У пациента сначала была только умеренная лихорадка, а его температура тела быстро снизилась до нормального уровня без всякой дыхательной недостаточности.

Всего мужчина болел 49 дней, и помогла ему трансфузия – переливание плазмы крови выздоровевшего пациента. Коронавирус почти сразу исчез, но потом снова вернулся, что может свидетельствовать о хроническом заболевании COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа ученых, наблюдавшая за пациентами в Китае, пришла к выводу, что пациенты, которые вылечились от коронавируса, остаются заразными еще на протяжении как минимум 8 дней.

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