Очереди в магазинах, переполненные больницы и танцы до утра: как в Тернополе наплевали на 'красную зону'

В Тернополе, который из-за роста больных коронавирусом, попал в "красную зону", продолжают работать кафе и рестораны, дети ходят в школу, в больницах не хватает мест, а жители потихоньку запасаются продуктами питания, опасаясь жесткого карантина.

Что происходит в городе читайте в материале OBOZREVATEL.

Мэр отказался вводить строгие ограничения

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что городской совет подает судебный иск к правительству, которое ввело в городе "красную зону" из-за роста заболевших COVID-19.

"Вместе вынуждены защищать свое право на труд и обучение. Мы не можем допустить, чтобы город остановился, ведь более 80 процентов поступлений в бюджет Тернополя – это налоги, которые платит малый и средний бизнес. То есть, если мы закроем их деятельность, город просто остановится. Мы не сможем тогда финансировать ни больницы, ни школы, мы не сможем подготовиться к отопительному сезону. Также не можем допустить транспортной блокады Тернополя и парализовать жизнь более двухсоттысячного города", – заявил Надал.

Также мэр Тернополя обратился к полиции с просьбой не составлять протоколы на предпринимателей о нарушениях постановления правительства. Сам Надал отказался вводить в городе строгие ограничения. В Тернополе действует лишь масочный режим, социальная дистанция, а транспорт ездит с табличками "социальные перевозки". В школу и садики родители могут водить детей по желанию.

В то же время глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш, который сам заразился коронавирусом, сообщает, что ситуация в Тернополе опасная.

"Скорые с больными часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов. С тяжелыми пневмониями принимают целые семьи. Две больницы Тернополя уже не принимают пациентов и для больных приходится искать места в районах", – описывает ситуацию Труш.

По его словам, в некоторых школах не принимают детей, потому что там некому их учить.

В магазинах выросли очереди

Сами жители Тернополя говорят, что как только несколько дней назад правительство объявило у них "красную зону" в магазинах выросли очереди.

"Я бы не сказал, что была паника, как в начале карантина в марте, но у входа в магазины выстроились очереди. Продавцы стали следить, чтобы в магазинах не было слишком много покупателей, чтобы не попасть на штрафы. Но пенсионеры как всегда скупали крупы, соль, сахар, макароны и масло. У меня соседка дважды сбегала в магазин, отстояла очередь. Пришлось ей помогать сумку поднимать. Говорю: "на всю жизнь не запасетесь". А ей все равно", – рассказывает житель города Вадим.

Сами продавцы отмечают, что покупателей действительно сейчас стало больше. "Паника не паника, но люди снова запасаются. Никто не знает, вдруг город закроют. Вон, поезда то останавливаются у нас, то нет", – поделилась продавец супермаркета в центре Тернополя Оксана.

Больных везут в районы

В больницах города действительно уже не хватает мест для пациентов с коронавирусом. "У нас приказ везти "ковидных" в районы. И только в случае если есть все признаки коронавируса. Просто высокая температура еще не признак COVID-19. Должны быть сухой кашель, ломота в суставах, потеря обоняния…", – на условиях анонимности рассказала одна из врачей скорой.

Аптекари также подтверждают – больных в городе значительно больше. "У нас больных за последний месяц в разы большее. Приходят с кашлем, с соплями. Скупают все от температуры. Я думаю, что причина в тех, кто приезжает с заработков с Европы. А также отдыхающие, которые не могли пропустить сезон и бросились отдыхать на моря", – возмущается фармацевт одной из аптек Тернополя Анастасия.

Также местные жители рассказывают, что, не смотря на запреты, в городе вовсю гуляют свадьбы, дни рождения в кафе и ресторанах.

"Они все без масок пьют, танцуют. Они бессмертные! Им все равно, что завтра половину из них повезут в больницу с подозрением на коронавирус. Это какой-то пир во время чумы. Большинство откровенно считают, что никакого коронавируса нет. Пока кто-то из их родных не попадет в больницу", – возмущается местный житель Андрей Гаврилюк.

Мэру не понравились танцы

В тоже время Сергей Надал, который выступает против жестких ограничительных мер, возмутился, что в Тернополе в известных заведениях практикуют танцы до утра без всяких масок.

"Мне вчера показали видео, где в отдельных развлекательных заведениях Тернополя люди не придерживаются норм, были в близком контакте. Руководители отдельных развлекательных заведений, особенно где есть танцевальные площадки, в то время, когда город живет в особом режиме специально делают все, чтобы росло количество больных", – возмутился мэр.

Хотя надо отметить, что несколько дней назад в Тернополе прошли массовые мероприятия по поводу дня города. На концерты собрались сотни тернопольчан, практически все без масок

Предприниматели против

К слову, предприниматели Тернополя категорически против того, чтобы в их городе вводили жесткие меры. Они уверяют, что весной из-за карантина практически все потеряли и теперь готовы на все лишь бы работать.

"А что людям делать? Моя парикмахерская не работала, ребенок сидел дома, я ни копейки не могла заработать. На что мне жить? В других странах вон и масок даже не носили, и ничего – выжили. Да, там было много смертей пожилых людей, но это жизнь", – уверяет Виктория Савчук.

"Моя мама работала в кафе, и с каждой зарплаты умудрялась что-то откладывать. Во время карантина мы поели все запасы, ни на какое море съездить не смогли. Теперь и она, и я работаем, чтобы как-то выкрутиться. А тут снова объявляют жесткие меры. Как нам жить?", – возмущается местная жительница Евгения Поп.

Напоминаем, что в Украине в понедельник, 14 сентября, вступило в действие новое эпидемиологическое зонирование.

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