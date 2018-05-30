Очень изменился: новые фото Савика Шустера поразили украинцев

Известный тележурналист Савик Шустер удивил своим образом, показывая свою новую книгу.

Фото обнародовал в своем Facebook генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров.

"У Савика в руках первый экземпляр его книги... Его эмоции не передаваемы... Никогда его таким не видел. В добрый час", - написал он.

При этом внешность Савика Шустера изменилась, что и заметили пользователи.

"Постарел чертяка", "Видно книга нелегко далась, что даже поменяла его внешний облик(очевидная потрепанность лица с "патликами"на затылке)", - пишут пользователи на сайте "Гордон".

"Какой он без грима... великовозрастный", "Изменился очень", - отмечают комментаторы под постом Елизарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины аннулировал лицензию телеканала Савика Шустера 3S.tv.