Обвал моста в Харькове: появилось новое шокирующее видео

В Харькове после обрушения моста на окружной дороге водители продолжают по нему ездить.

На месте обрушения дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили и установили объезд. Несмотря на это, водители проезжают в метре от места обвала, а некоторые автомобилисты даже снимают видео своего проезда по мосту и выкладывают в социальные сети, сообщает "Громадське".

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У неділю в Харкові обвалилась частина мосту на дорозі від ринку "Лоск" у напрямку селища Пісочин. Попри те, що міст перекрили, ним продовжують їздити автівки pic.twitter.com/PIt7kr9oCA — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 26 серпня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 25 августа в Харькове обвалилась часть автомобильного моста на участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал.

В "Укравтодоре" назвали вероятную причину ЧП. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту обрушения моста.

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