На Донбассе находятся больше 2 тысяч кадровых военных РФ – Украина в ОБСЕ
По мнению генерала ВСУ Сергея Кривоноса, по военно-техническому потенциалу российская армия превосходит украинскую
При этом Вооруженные силы Украины имеют существенные преимущества
Это боевой опыт, который украинские военные получили за 6,5 лет войны на Донбассе
Для управления незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донбасса привлечены 2,1 тыс. кадровых российских военных.
Об этом сообщила делегация Украины в ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества по вопросам безопасности, сообщает "Укринформ".
Они задействованы в подразделениях тыла и боевого обеспечения как военные советники и инструкторы.
Также, по данным на ноябрь 2020 года, на территории ОРДЛО находятся 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений вооруженных сил РФ, заявили члены украинской делегации.
Несмотря на объявленное с 27 июля перемирие, на временно оккупированной Россией территории Донбасса миссия ОБСЕ фиксирует постоянное перемещение военной техники и неизвестных грузов через неподконтрольные Украине участки границы.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что наблюдатели ОБСЕ отметили десятки единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.