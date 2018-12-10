Обозвала россиян оленями и вспомнила Савченко: Захарова сцепилась с Цимбалюком

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вступила в словесную перепалку с украинским журналистом Романом Цимбалюком на тему политзаключенных.

Спикер российского внешнеполитического ведомства разместила на своей странице в Facebook пост, в котором заявила, что отправляется на Полярный круг.

"Вот бы оленя увидеть настоящего. А то все городские, да городские", – отметила она, на что журналист попросил передать привет украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который удерживается в колонии №8 Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Займись Савченко – она голодовку объявила", – отпарировала Захарова. На это Цимбалюк ей ответил: "Мы за нее тоже переживаем".

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий выделил в этой ситуации тот факт, что спикер МИД РФ фактически обозвала россиян "оленями", а те даже не отреагировали.

"Спикер руссоМИД Захарова похвасталась сегодня, что едет "на Полярный круг" к "оленям". Изучает новые маршруты поставок "снега", когда с "аргентинской мукой" перебои и маршрут сожгли? Россияне, как всегда, совершенно не обиделись, что их обозвали "оленями", – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. Однако уже 5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер ее прекращает.

В результате у украинца обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек. Более того, россияне оставили Сенцова без теплой одежды, не отдав ему посылку.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.