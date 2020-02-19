Обострение боев на Донбассе: стало известно о состоянии раненых украинцев

Украинским военным Вооруженных сил, получившим ранения во время обострения боев под Золотым на Донбассе 18 февраля, оказали помощь и вскоре их должны перевести в клинический госпиталь.

Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook. Как рассказал начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко, жизни ни одного из раненых украинских военных ничего не угрожает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Всем раненым на месте происшествия была оказана соответствующая первая медицинская помощь. Все своевременно были доставлены средствами медицинской эвакуации в медицинский госпиталь. Сейчас они после дообследования получили соответствующую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-клинических центров по назначению. Угрозы жизни наших раненых нет", – отметил он.

В ООС рассказали о состоянии раненых украинских военных

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который длился вблизи Золотого Вооруженные силы Украины понесли потери – 1 военный погиб, еще четверо получили ранения.

Все, что известно о бое – в материале OBOZREVATEL.

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