Обмен пленными: названы имена десятков украинцев в ОРДЛО

СМИ опубликовали список десятков украинцев, которые находятся в плену у боевиков на Донбассе.

В нем значатся обычные граждане и военнослужащие, всего более 30 человек. Отдать в рамках ближайшего обмена пленными должны 19, сообщает "Радио Свобода".

slovoidilo.ua

Издание отмечает, что многих из них террористы пытали. Также уточняется, что этот список не является исчерпывающим:

Елена Федорук

Марина Юрчак

Елена Пех

Андрей Гаррюс

Павел Подвезко

Валерий Матюшенко

Андрей Сидоренко

Виталий Демьяненко

Станислав Боранов

Сергей Русинов

Игорь Назаренко

Вячеслава Засыпка

Петр Сандулов

Сергей Дубровин

Евгений Ставцев

Вадим Дреев

Геннадий Матвийчук

Александр Марченко

Богдан Ковальчук

Григорий Синченко

Сергей Мироныч

Виталий Желдак

Хальдун Харахшех

Роман Сагайдак

Военнопленные:

Юрий Гордейчук

Павел Корсун

Виктор Шайдов

Андрей Качиньский

Игорь Мирончук

Роман Онищук

Сергей Хотенов

Виталий Чмиль

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной обмен пленными планируется на 16 апреля. По словам представителя Украины в ТКГ Богдана Бондаря, окончательно все станет будет известно только утром, если российская сторона не выдвинет новые требования.

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