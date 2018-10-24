''Обещают непонятно шо'': Онуфрий отреагировал на ситуацию с Томосом

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий прокомментировал будущее предоставление Томоса Украине и разрыв РПЦ отношений с Константинополем.

Владыка выступил с речью после торжественного богослужения в кафедральном соборе Всех святых земли Волынской в Луцке во вторник, 23 октября. Текст речи полностью опубликовало местное издание ВолиньPost.

В частности, священнослужитель заявил, что УПЦ МП имеет свободу и независимость, а "никакие Томосы, кроме свободы от греха, нас не спасут".

"А что сегодня Томосы какие-то там обещают, непонятно шо... Мы имеем все свободы и независимости, церковные, административные. Мы сами делаем все, как считаем нужным. Но мы имеем молитвенные связи со всеми православными, и из России, и из Америки, и из Греции... И эти связи нельзя рвать в угоду кому-то", - сказал Онуфрий.

По словам митрополита, каждый человек "должен искать свой личный Томос".

"То есть, свободу от греха. Вот тот Томос, который мы должны получить от Бога. А другие Томосы нас не спасут", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви. Епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею.

11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.