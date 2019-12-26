Сегодня планируется чисто пропагандистское мероприятие имени роспропаганды рф - пресс-конференция Пушилина.

Бывший ммм-щик на камеры будет рассказывать о том, как повысились надои, как куры

начались нестись чаще и т д. Все будет происходить в совковом стиле ведения пресс-конференций: с серьезной мордой будут рассказывать несерьезные вещи и откровенно врать. Учитывая то, что война идет не первый год, а роспропаганда стала предсказуема, ща напишу о том, о чем макака с Макеевки будет говорить, основные тезисы.

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Первое - это, конечно, плевок на горячее: 145-килограммовый тюлень скажет шось в стиле - мы чхали на минские, наше территориальное недоразумение движется в сторону рф и плевать шо там кто подписал.

Второе - это конечно бла-бла о "границе" дыныры, которая должна проходить десь в районе Юпитера и заканчиваться в пределах Донецкой области. По мнению "минпропаганды" дыныры, подобное заявление

провоцирует официальные власти Украины на необдуманные ответные действия в сми, которые можно использовать в будущем для раскрутки тезиса - дынырийцы хотят мира, а Украина нет. Неплохая тактика, но

предсказуемо

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Третье - это конечно надои. В лучших традициях ссср пушилин озвучит огромные цифры "роста" экономики, вплоть до перечисления количества сданных бутылок, сорванных яблок и просто больших чисел. Цель -

хозяевам в кремле, которые спонсируют весь этот кровавый цирк, нужно показать, шо деньги налогоплательщиков из рф на Донбассе не только воруются вагонами, но и шось типа развиваицца у дыныропитеков, а не только пузо пушилина.

Четвертое - бла-бла-бла про шахты и про то как пушилин любит-уважает-гордится шахтерами. Также мордатый [погоняло пушилина] расскажет о том шо он не виноват в ситуации с невыплатой зряплат

горнякам и пообещает разобраться лично. Правда, пушилин не расскажет о том, что именно с его подачи русская прокладка "внешторгсервис" получила рассрочку на выплату долгов шахтерам сроком на 2 года. Для

понимания комичности ситуации : -внешторгсервис- получил уголь и металл с оккупированной части Донбасса, деньги за продукцию тупо не отдал, а мордатый лично пролоббировал шоб долг отдавали по частям и чтобы до конца этого года русская компания вывезла весь уголь и металл с Донбасса, ибо с нового года все будет отгружаться только по предоплате.

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Пятое. Ля-ля про блокпосты. Тут все просто - разберусь, возьму под личный контроль, будут приняты меры для решения ситуации в ближайшее время и т д. Хотя реально все просто и банально: никого на блокпостах

макак наказывать не будут, ибо никого из оккупационных типа властей не парит, что обычные гражданские должны стоять в непонятных очередях тупо из-за жадности дынырийцев. А унижения макаками людей - то таке, главное шо геев нема в Донецке.

Шестое. Пушилин расскажет про 100500 ватанов, получивших паспорта рф без прописки. Делите число мордатого на три или на четыре, ибо тут пенИс душилин будет врать откровенно и нагло.

Седьмое. Пушилин обязан рассказать о повышении зряплат бюджетникам. Правда, он не расскажет о том, как типа власть коллаборантов молится по поводу снега, ибо деньги разворованы и даже Донецк в случае

снегопада выдержит аж неделю. Про остальные захваченные дыныропитеками города вобще молчу, на них роспропаганде насрать и пушилину в том числе - главное, чтобы Донецк был чистый и на рос тв было, что

показать.

Эпилог. Основная цель пресс-конференции пушилина - это показать образ доброго царя, мини путена, только дынырийского масштаба и немного сгладить впечатление обычных людей по поводу того, что оккупационные власти живут на другой планете и что им начхать на обслуживающий персонал - шахтеров, бюджетников и т д. Также рф очень хочется показать картинку, всеобщего обожания пушилина и сгладить острые углы социального недовольства населения : обычная вата постоянно вспоминает времена захараста и сравнивает с эпохой воровства пушилина, причем захарченко хвалят, в отличие от мордатого.

А вобще все прогнозируемо. Ничего нового коллаборант не может рассказать. Разве что мордатый может удивить, если поведает драму о своем любовнике по имени Армен. Но это совсем другая история.

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