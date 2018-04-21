Нужно ли крымчан лишить паспортов Украины: мнение граждан

Крымчан необходимо лишить гражданства Украины, если они получили паспорта РФ или другим способом поддерживали агрессора.
Так считают читатели "Обозревателя", которые выразили свое мнение в соответствующем опросе на нашем сайте.
Вопрос звучал так: "При каких условиях стоит лишить крымчан гражданства Украины?"
Треть проголосовавших - 33% - настаивают на том, что у крымчан нужно отобрать украинские паспорта в том случае, "если они получили российское гражданство".
Немного меньше, а именно 29%, считают, что лишать крымчан украинского гражданства стоит, "если они воевали на стороне террористов".
Почти каждый четвертый читатель "Обозревателя" думает, что такое наказание будет справедливым для жителей полуострова в том случае, "если они участвовали в российских выборах".
И лишь немногие настаивают, что "нечего разбрасываться гражданами Украины, они живут под давлением оккупантов".
Как писал "Обозреватель", ранее украинцы высказали свое отношению к таборам ромов в Киеве.
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