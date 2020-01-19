"Нужен русскоязычный канал!" В Нацсовете поддержали скандальную идею

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что в Украине действительно нужно создать исключительно русскоязычный телеканал, который бы стал альтернативой для российского телевидения.

При этом он должен вещать в эфире ATR – для западных государств и России. О планах рассказал член Нацсовета Сергей Костинский, передает "24 канал".

"Нам нужен русскоязычный канал, который будет транслировать украинскую повестку дня для русскоязычных. Потому что они в Германии, Италии или России смотрят российское телевидение. Альтернативы этому, в принципе, нет", – отметил он.

Сергей Костинский заявил о создании в Украине русскоязычного телеканала

По его словам, поскольку русскоязычных людей в мире очень много, их просто необходимо информировать о том, что происходит в нашей стране.

"Мы должны давать украинский взгляд на события, происходящие за пределами Украины", – добавил Костинский.

Со своей стороны министр культуры Владимир Бородянский заявил, что в течение трех месяцев украинское телевещание запустят на 80% территориях временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей. Для этого будет создан специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.

Планируется, что он объединит лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание. Но продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О планах создать всемирный русскоязычный канал для борьбы с пропагандой сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам советника президента Владимира Зеленского, депутата Верховной Рады Никиты Потураева, русскоязычный телевизионный канал, который планируют создать в Украине для борьбы с пропагандой, должен быть общим продуктом многих украинских СМИ.

Инициатива моментально вызывала шквал критики и возмущения со стороны Кремля и прокремлевских пропагандистов. Спикер МИД России Мария Захарова пришла в ярость и написала в своих соцсетях о "безумии происходящего".

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