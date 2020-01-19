Главная Новости
19 января • обновлено в 14:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Нужен русскоязычный канал!" В Нацсовете поддержали скандальную идею

1.6т
Читать материал на украинском

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что в Украине действительно нужно создать исключительно русскоязычный телеканал, который бы стал альтернативой для российского телевидения.

При этом он должен вещать в эфире ATR – для западных государств и России. О планах рассказал член Нацсовета Сергей Костинский, передает "24 канал".

"Нам нужен русскоязычный канал, который будет транслировать украинскую повестку дня для русскоязычных. Потому что они в Германии, Италии или России смотрят российское телевидение. Альтернативы этому, в принципе, нет", – отметил он.

Сергей Костинский заявил о создании в Украине русскоязычного телеканала

Сергей Костинский заявил о создании в Украине русскоязычного телеканала

По его словам, поскольку русскоязычных людей в мире очень много, их просто необходимо информировать о том, что происходит в нашей стране.

"Мы должны давать украинский взгляд на события, происходящие за пределами Украины", – добавил Костинский.

Со своей стороны министр культуры Владимир Бородянский заявил, что в течение трех месяцев украинское телевещание запустят на 80% территориях временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей. Для этого будет создан специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.

Планируется, что он объединит лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание. Но продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • О планах создать всемирный русскоязычный канал для борьбы с пропагандой сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

  • По словам советника президента Владимира Зеленского, депутата Верховной Рады Никиты Потураева, русскоязычный телевизионный канал, который планируют создать в Украине для борьбы с пропагандой, должен быть общим продуктом многих украинских СМИ.

  • Инициатива моментально вызывала шквал критики и возмущения со стороны Кремля и прокремлевских пропагандистов. Спикер МИД России Мария Захарова пришла в ярость и написала в своих соцсетях о "безумии происходящего".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
Теги
российские телеканалы русский язык Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
16
4
Смешно
2
Интересно
8
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
"Украина тумороу" ушла в небытие, однако с РТ и Спутником активно борются, а знаете почему? Потому что вашей БРЕХНЕ никто не верит, а значит не смотрят, а значит нет денег от рекламщиков. Так же и с этим каналом на гос поддержке будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А создавайте. Назовёте 1 раз Россию агрессором и все преключат на другие каналы. Кроме того, чтобы канал был смотрибельным, надо много грошей, как в России, а у вас голая жoпа. Будет выглядеть, как телевидение Латвии, сплошное убожество и хутор, русские вообще не смотрят
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кристина Стефанова, саме тому латвія і ми сахаємось вас, немов ч"умних"!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги