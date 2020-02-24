Репост пожалуйста! С фронта новости не радуют совсем, за неделю у нас погибший 22 летний боец и шесть раненых. Обстрелы, с крупнокалиберного, попытки прорывов оккупационных войск на наши позиции.

В госпиталях так же не радостно, воины лежат с тяжелыми ранениями и к сожалению есть те, кто умирает от тяжелых болезней.

Ко мне обратилось с просьбой купить очень важный аппарат для операционной в один из госпиталей, стоимость с дополнительным комплектом 44 тыс. Закрывая этот месяц выкладываю общий отчёт по расходам. Оплатила химию воину 35 тыс грн, на дополнительные медикаменты бойцам 10 тыс, 15 тыс, 10 тыс, 3 тыс, 5 тыс, 3 тыс и сегодня ещё 7 тыс для онко больного воина + продукты. У меня есть ещё 24 тыс и если поможете куплю этот очень нужный аппарат.

По потребностям всегда нужны спорт брюки и кофты на замках, это то что много уходит и футболки, ну и для перекуса, то что всегда питьевые йогурты, соки, кофе, колбаса, сыр, сладкое. Так же мы собираем посылки на фронт. Чеки публикую.

Напоминаю, что меня всегда можно найти в центр. госпитале с обеда понедельник-пятница,Киев, ул. Госпитальная 18, травматология.

По вопросам пишите в личку.

Дякуємо всім за допомогу, не забувайте, що в країні іде війна..

Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк и 4627 0551 5012 8394 Приват, Юсупова Наталья

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