Новый шаг к воссоединению: в законопроект "О прощении" добавили важную норму

Всеукраинское движение "Сила права" по результатам общественных обсуждений добавило важные статьи в законопроект "О прощении".

Так, была прописана норма, имеющая ключевое значение для людей, действия которых связаны со спасением жизни, с ликвидацией последствий техногенных и экологических катастроф (за исключением помилования верхушки оккупационного МЧС).

"На пожар в Донецке приезжает "скорая помощь" и пожарная машина. В "скорой помощи" - врачи и водитель. Ни у кого ведь не возникает идея привлекать к ответственности в качестве коллаборантов врача и водителя "скорой помощи". А теперь представьте себе: пожарная машина, приехали спасать людей, а командир пожарного расчета - лейтенант, и его подчиненные тоже в погонах. Как подойти к ним? Можно сказать, что это преступление небольшой степени тяжести", - пояснил норму в эфире "Радио Свобода" глава "Силы права", бывший депутат Верховной Рады Украины, бывшим вице-премьером Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

По словам Сенченко, если оставить старую норму - люди должны были бы лишиться права на эту службу и идти куда-то на гражданку, а работать будет некому. И добавил, что таких важных моментов в закон добавилось очень много: где-то это было ужесточение, а где-то смягчение.

Андрей Сенченко Радио Свобода

Сенченко напомнил, что из шести миллионов живущих на оккупированной территории, пять с половиной не совершали никаких преступлений. "Если провести огульную амнистию, то в глазах всего населения свободной части страны, всех тех семей, которые отправляли своих близких на фронт, всех тех семей погибших, раненых, покалеченных солдат, вынужденных переселенцев все жители оккупированных территорий, все шесть миллионов будут врагами на десятилетия", - подчеркнул Сенченко.

Отметим, законопроект "О прощении" четко разделяет жертв оккупации и нарушителей закона, а также призван дать шанс тем, кто будет готов покаяться и признать свою ответственность за совершенные на Донбассе и в аннексированном Крыму преступления (за исключением тех случаев, когда речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности).

Ранее Андрей Сенченко сообщил в своем блоге на OBOZREVATEL, что в Кремле началась истерика по поводу предложенного "Силой права" проекта Закона Украины "О прощении".