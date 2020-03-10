Германия по-новому заманивает украинцев на работу: кого и на какие зарплаты зовут

С 1 марта Германия упростила правила трудоустройства для украинцев. Теперь граждане Украины с дипломом или квалификацией и опытом работы, а также со знанием языка могут приехать в Германию и в течение полугода искать там работу.

Эксперты говорят, что приток украинцев в Польшу уже значительно уменьшился.

Что происходит сейчас на рынке труда и рванут ли наши соотечественники в Германию – читайте в материале OBOZREVATEL.

С 1 марта Германия упростила правила трудоустройства, которые коснулись и украинцев

Теперь человек с дипломом или квалификацией и знанием немецкого на уровне В1-В2 может в течение полугода искать тут работу

В Польше обеспокоены такими нововведениями и думают, как упростить свои правила

Еще до 1 марта, как только стало известно о новых правилах, поток украинских трудовых мигрантов в Польшу уменьшился

Каждый третий готов уехать

По данным польского кадровго агентства, 33% украинцев, работающих в Польше, готовы выехать на работу в Германю.

Пока многих украинцев останавливает то, что для работы в Германии необходимо хорошо знать немецкий язык, хотя бы на уровне В1-В2. Но и это не станет большой проблемй. Как рассказала нам преподаватель немецкого одной из языковых школ столицы, сейчас серьезно вырос спрос на немецкий.

Каждый третий украинец в Польше готов поехать в Германию

“Если раньше больше всего студентов изучали английский, то теперь резко вырос спрос на немецкий язык. Мы даже набрали больше преподавателей. Еще сейчас большой спрос на чешский. И большая часть учеников говорят, что поедут работать за границу”, – говорит Евгения Маковецкая.

Также, кроме языка, нашим соотечественникам необходимо иметь диплом или опыт работы в данной сфере. Например, если ты хочешь работать маляром, то и диплом должен быть соответствующим. Или подойдет диплом о профессиональном образовании, которое длилось два года.

Что касается IТ-шников, то для них сделаны исключения. Им необходимо знать английский на уровне В1, а вот диплом можно и не подтверждать. Вместо этого нужно иметь как минимум три года работы в этой сфере (причем за последние пять лет) и трудовой договор с зарплатой не менее 4200 евро в месяц.

Польша опасается, что Германия расширит список специальностей, на которые могут устраиваться наши граждане

Правда, как отмечает Анджей Дрозд, вице-президент Польско-украинской палаты, для Польши может стать большой проблемой отток украинцев, если Германя еще и расширит список вакансий, на которые могут устроиться наши заробитчане. Например, если в перечень включат специальности, связанные с сельским хозяйством и строительством.

В Польше обеспокоены

В Польше по этому поводу бьют тревогу. Там всерьез обсуждают варианты снижения бюрократических барьеров для трудоустройства украинцев. Ведь порой им приходится несколько месяцев ждать, пока оформят разрешените на работу.

К тому же украинцы в Польше могут легально пребывать полгода, тогда как, например, в Венгрии или Чехии этот срок продлен до двух лет. Также поляки уже предлагают бесплатные курсы польского языка для иностранцев.

Президент агентства по трудоустройству кадровой службы Кшиштоф Инглот говорит Rzeczpospolita, что как только стало известно о том, что Германия открывает свой рынок труда для граждан стран, не входящих в ЕС, приток украинцев в Польшу серьезно уменьшился.

Поедут, но не все и не сразу

Хотя лидер "Трудовой солидарности" Виталий Махинько уверен, что сильного оттока украинцев в Германию не произойдет.

"Украинцы поедут в Германию. Единственное, что это будет не так резко, как многие говорили. В Германию официально поехать на работу на порядок сложнее, чем в Польшу. Нельзя сказать, что это будет такой массовый отток, как в Польшу, но часть специалистов это сделают. Я уверен, что в ближайшее время это поставят на поток и сделать это будет несложно", – поделился он с OBOZREVATEL.

Устроиться на работу в Германии на порядок сложнее, чем в Польше

Глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник, напротив, считает, что такие изменения, по сути, не сделали рынок труда в Германии открытым в том понимании, которое в это вкладывает большинство. По его мнению, нововведения хоть и позволяют не гражданам ЕС работать в Германии, но ставят серьезный барьер перед большинством украинских заробитчан.

"Объем начитанного материала в учебном заведении у соискателя должен соответствовать объемам по подготовке такого же специалиста в Германии. Следующий момент – обязательное знание языка, подтвержденное сертификатом института Гёте на уровне не менее В1, а по врачам – не менее В2. Фактически, это два года изучения языка", – рассказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Одна из заробитчанок рассказала, что на самом деле, чтобы поехать в Германю и искать работу в течение 6 месяцев, необходимо иметь на счету 5600 евро.

“Из расчета 939 евро в месяц. И обязательно признаное в Германии образование. Или иметь уже контракт на работу с высокой зарплатой. А на такие заработки могут рассчитывать только врачи, инженеры, программисты”, – говорит Илона, которая уже несколько лет работает в Польше.

Виталий Махинько также отмечает, что Польше не достаточно украинских заробитчан в принципе. Сейчас они начали привлекать работников из Средней Азии.

"Вопрос с украинскими рабочими не решил кризис в Польше, их экономика требует больше, чем мы можем предоставить. А учитывая, что сейчас будет отток, то кризис станет более явным", – уверен эксперт.

На работу едут IТ-шники и врачи

В первую очередь работой в Германии заинтересовались IТ-шники. “Конечно, в Украине можно найти райботу в сфере IТ. Но как ни крути, на нашем рынке мы работаем в тени. Т.е. оформлены ФОП, платим минимум по налогам. Да, зарплата хорошая, но нужно думать и о будущем. На пенсию я так не заработаю.

В Германии оформление официальное, все налоги. Я сейчас уже в Берлине пару недель, есть два предложения, и, думаю, скоро уже буду официально работать. Когда в Украине наконец поборют теневые зарплаты, обязательно вернусь. Тут у меня родители, и оставлять их одних я не собираюсь”, – рассказал нам киевлянин Олег Панченко, который уже уехал в Германию.

Вероника Попенко с Закарпатья уже ищет возможность устроиться врачом в Германии. “У меня есть диплом и опыт работы шесть лет. Говорят, этого достаточно. Я сейчас очень интенсивно изучаю немецкий язык и ищу работу в Германии. Соглашусь даже медсестрой, если потребуется. Все равно получать буду больше, чем тут, в Ужгороде. Мы все ждали, что с реформой зарабатывать будем больше, но ничего особо не изменилось. Поэтому пока нет детей мы с мужем решили поехать в Германю, он у меня стоматолог”, – говорит она.

Украинцы едут на работу в Германию нелегально Мигньюз

Но работают в Германии и украинцы без квалификации и даже знания языка. Работа, как правило, нелегальная. Няни, сиделки, домработницы, сборщики электроприборов, сельскохозяйственные рабочие.

“Работа тяжелая, но за месяц можно заработать 1500 евро. Это больше, чем в Польше. Я собирал спаржу, думаю, и в этом году поеду туда на заработки”, – говорит Вадим со Львовщины.

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