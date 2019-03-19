Новый президент вернет Крым и Донбасс? Украинцы дали ответ

Большинство украинцев не верят в способность следующего президента освободить Крым от российской оккупации.

Такое мнение высказали читатели OBOZREVATEL в соответствующем опросе по поводу пятой годовщины аннексии полуострова. Проголосовали более 29 тысяч.

По мнению 31% респондентов, следующий глава Украины сможет вернуть разве что Донбасс, а о Крыме "на ближайшее десятилетие можно забыть".

Еще 22% считают, что восстановить контроль над полуостровом можно будет исключительно через международные суды, а 24% заявили, что в первую очередь сами жители Крыма должны захотеть вернуться в Украину.

В свою очередь 15% верят, что деоккупация Крыма возможна, но это зависит лишь от того, какой кандидат победит на президентских выборах.

Остальные 8% считают, что Крым сможет вернуть лишь президент России на его условиях.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, как оккупанты уничтожают Крым и как в целом изменилась жизнь полуострова за последние 5 лет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал