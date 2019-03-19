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Новый президент вернет Крым и Донбасс? Украинцы дали ответ

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Большинство украинцев не верят в способность следующего президента освободить Крым от российской оккупации.

Такое мнение высказали читатели OBOZREVATEL в соответствующем опросе по поводу пятой годовщины аннексии полуострова. Проголосовали более 29 тысяч.

По мнению 31% респондентов, следующий глава Украины сможет вернуть разве что Донбасс, а о Крыме "на ближайшее десятилетие можно забыть".

Еще 22% считают, что восстановить контроль над полуостровом можно будет исключительно через международные суды, а 24% заявили, что в первую очередь сами жители Крыма должны захотеть вернуться в Украину.

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В свою очередь 15% верят, что деоккупация Крыма возможна, но это зависит лишь от того, какой кандидат победит на президентских выборах.

Остальные 8% считают, что Крым сможет вернуть лишь президент России на его условиях.

Новый президент вернет Крым и Донбасс? Украинцы дали ответ

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, как оккупанты уничтожают Крым и как в целом изменилась жизнь полуострова за последние 5 лет.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Крым вернул прошлый президент, следующий вернёт Одессу и Харьков, ну и 3 лярда зелёных разумеется.
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4
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Не надейтесь, рагули. Неважно, кого американские хозяева назначат гаулятером на Украине. Никогда в Крыму не будет факельных шествий с портретами Бандеры и Шухевича.
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5
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Голосуйте за Путина и возвращайтесь в Великую Российскую Империю, тогда вашим будет не только Крым, но и вся территория огромного многонационального государства.
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3
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Миценко Андрей, нет, они еще не готовы осознать свои ошибки
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