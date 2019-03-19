Новый президент вернет Крым и Донбасс? Украинцы дали ответ

Большинство украинцев не верят в способность следующего президента освободить Крым от российской оккупации.
Такое мнение высказали читатели OBOZREVATEL в соответствующем опросе по поводу пятой годовщины аннексии полуострова. Проголосовали более 29 тысяч.
По мнению 31% респондентов, следующий глава Украины сможет вернуть разве что Донбасс, а о Крыме "на ближайшее десятилетие можно забыть".
Еще 22% считают, что восстановить контроль над полуостровом можно будет исключительно через международные суды, а 24% заявили, что в первую очередь сами жители Крыма должны захотеть вернуться в Украину.
В свою очередь 15% верят, что деоккупация Крыма возможна, но это зависит лишь от того, какой кандидат победит на президентских выборах.
Остальные 8% считают, что Крым сможет вернуть лишь президент России на его условиях.
Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, как оккупанты уничтожают Крым и как в целом изменилась жизнь полуострова за последние 5 лет.
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