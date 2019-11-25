Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать на праздники

На Новый 2020 год в Украине будет четыре выходных подряд.

OBOZREVATEL предлагает подробный календарь новогодних и рождественских праздников на 2019-2020 год.

Кабинет министров Украины рекомендовал сделать субботу, 21 декабря, рабочей. Так может быть отработан понедельник, 30 декабря, который станет выходным. По тому же принципу предлагается перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

В среду, 25 декабря, христиане западного обряда будут отмечать Рождество Христово. Этот день в Украине выходной.

Первый день Нового года, 1 января, официальный выходной.

Правительство рекомендует перенести рабочий день накануне Рождества по восточному обряду с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. 7 января – выходной день.

В Украине будут новогодние и рождественские каникулы

Таким образом, на Новый год в Украине будет 4 выходных дня подряд: с 29 декабря по 1 января. На Рождество – еще 4 выходных подряд: с 4 по 7 января.

Как писал OBOZREVATEL, день Рождества согласно западной традиции, 25 декабря, стал в Украине выходным с 2017 года.

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