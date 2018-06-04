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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Задача Путина — развалить Россию

2.3т

1. Добро пожаловать на курорт. Оккупанты в касках и бронежилетах нагрянули в один из популярных баров Симферополя. Заблокировали вход в питейное заведение и начали проверять у всех документы, после чего отпускали на все четыре стороны. Люди в Крыму стали мишенями тренировок террористов.

2. Оккупанты превратили Крым в зону строгого режима. История из Ялты: “Пару дней назад возле морпорта (напротив "Бристоль") примерно в 20:40 ко мне из кустов выскочили 2 человека и призвали меня остановиться. Они представились сотрудниками полиции в гражданском и показали красные корочки с написанными от руки строками. Потребовали мои документы. На вопрос, на каком основании, сказали, что в Ялте проходит спецоперация "МИГРАНТ", и настаивали на предъявлении паспорта. Паспорта с собой не оказалось, и ребята захотели меня куда-то провести — якобы в комнату допроса для установления личности. Вокруг ни души. Ситуация показалась очень подозрительной, ведь полиция не имеет права на такие действия!!! Я задал вопрос, задержан ли я? И если да, то на каком основании? Они продолжали настаивать, мол, вы не задержаны, но давайте-ка пройдемте! В общем, пришлось звонить жене, чтобы она скинула фото моего паспорта, после чего они звонили и проверяли информацию с моими данными. Имеют ли копы в штатском на такие действия и как себя вести в подобных ситуациях? Ведь 25 статья закона о полиции твердит другое. Отведут в комнату, сунут наркоту… Таких случаев много. АНОНИМНО!”.

3. Ощущения подруги, приехавшей в Крым навестить родных: “Все в заборах и заборчиках. И видно наших (местных), которые не очень довольно вдоль заборчиков ходят. И видно не наших (понаехавших), которые строем и с улыбкой вдоль тех же заборов маршируют”.

4. Ватники ещё не поняли, что на крымских пабликах сидят тролли и рашисты, которые выдают себя за крымчан, рассказывая, как запроцветал Крым в оккупации: “В чём прикол в своём нике писать фамилию Крымский/Крымская? Заходишь в профиль к человеку, а он сам из Барнаула или вообще из Воркуты. И это можно легко понять по его контенту. Да и фото с геотегом сами говорят за себя! Кесарю — Кесарево, а слесарям из Воркуты — слесарево”.

5. Ялтинские ватники радостно встречают рашистку из Ростова-на-Дону. До оккупации такой агрессии к приезжим никогда не было: “Подскажите, куда можно сходить в вашем городе, что обязательно нужно посетить??”. Советы: “Морг”, “Администрацию — и посмотреть на ущербных”, “Вам не миновать автовокзала”, “Элитный район Пушкаревка на Спартаке — встретиться с бомондом (бомжами)”, “Сходите в ведро”, “На вокзал”, “На Десятый или на Халтурина ночью, а до этого ещё прибухните. Норм будет. Запомните надолго”, “Общественный бесплатный туалет на Массандровском пляже”, “Салоны эротического массажа. Вам визитками сразу всю машину натыкают”.

6. В Севастополе туристов мало, зато понаехи прут и прут… Знакомый риэлтор сказал, что в основном звонят по съему жилья только на долгосрочку.

7. Понаехавший прёт в Ялту из Санкт Петербурга: “Я студент, работаю в сфере туризма и практически каждый год ездил к вам на практику, а вскоре планирую к вам на ПМЖ. Как обстоят дела с жильём и работой?”. Ответы пестрят величием и радостью от запуска моста: “Щас забурлят”, “На ПМЖ лучше в Италию!”, “Жопа, кратко и понятно”, “Сиди, где сидел. Там по-любому лучше”, “Камикадзе”, “В Москве бывал? Так же, только дороже, ну и море ближе”, “Хоспадя!!! Одумайся!!! Из Питера в Ялту”, “Только цены в Ялте московские. Сейчас в Ялте ни жить, ни отдыхать нормально нельзя. Всё очень дорого стало”, “Цены уже обогнали московские, а зарплаты — ялтинские!!!”, “Думаю, скоро цены ещё выше будут, а зарплаты только уменьшат”, “Скоро наличие работы будет привилегией”, “Не надо сюда ехать, и так полно уже приезжих”, “Давненько этой хуни не было!”, “Если умеете воровать у "государства", т.е. у простых граждан, то, конечно, вам в Ялту. Здесь рассадник таких работников!!! А простые рабочие здесь получают до 20 тыс”.

8. Жители Керчи радуются послемостовой жизни. Да так радуются, что фиксирую первый призыв перекрывать мост: “ЛЮДИ?? Что творится с ЦЕНАМИ НА БЕНЗИН И ГАЗ??? Совсем уже ЖЕСТЬ. Газ с 15 рублей до 21 рубля за три недели дошёл, и заправщик сказал, будет дальше расти. А народу пофиг? У моих знакомых из-за нехватки денег в семье скандалы и ссоры. Люди, чё творится с ценами??”. Ответы: “Это Крым и россия, здрасьте”, “Пора перекрывать мост!!”, “Не переживай ты так! Мост открыли!!! Теперь бабло за строительство отбивать надо!!!”, “Говорят, 95-ый до 60 руб поднимать собираются”, “Когда у людей нехватка денег, то люди ездят на общ. транспорте”, “Ничего, обычная стабильность. Ещё немного и США задавим”, “Посмотри на мост и все сразу станет хорошо”, “Рассея”.

9. Ватница, чтобы избежать обвинений в экстремизме, маскирует нищенскую жизнь в оккупации под юмор: “Денег не хватает катастрофически. Я сначала на Медведева грешила, потом на путина, но, слава Богу, пришла подруга и все разрулила. Это, оказывается, я мусор на ночь выношу и сумку кладу на пол!”.

10. Феодосия. Ватные знакомые съездили в Краснодар через мост. Впечатления — конструкция большая, солидная, выглядит впечатляюще. Цена на автобусный билет не изменилась (продолжают закладывать в стоимость билета цену парома). Автобусники поговаривают, что проезд сделают платным, поэтому якобы цену не снижают. Трасса при въезде с Кубани находится прям возле воды. Есть подозрение, что во время шторма, в мороз, будет сильное обледенение. Частный транспорт пока проезжает без досмотра, а автобусы шмонают. У нас в городе появилась экскурсия — мост посмотреть. Стоит 550-650 руб.

11. Пляж базы отдыха “Золотая рыбка” в Саках. 13 часов дня. Сезон открыт! Пока только для местных.

12. Те люди, которые поедут в россию на ЧМ 2018, знайте, что ваши деньги будут использованы по назначению. Не удивляйтесь потом гибридной войне в соседних странах, оккупированным территориям, сбитым самолетам и применению химоружия в ваших уютных городках. Оле-оле-оле!

13. Купил игрушечную плюшевую крысу. Каждый вечер провожу ритуал “вуду” — тыкаю иголкой в разные места. Надоело уже ждать…

P.S. “Сегодня мне сказали, что путин — немецкий шпион, задача которого — развалить россию. Даже не знаю, что возразить”.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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