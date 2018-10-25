1. Ветеран национального движения крымских татар Веджие Кашка во время задержания российскими оккупантами 23 ноября 2017 года подверглась физическому насилию: её не только заковали в наручники, но и минимум один раз ударили прикладом автомата. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, который проводит независимое расследование. Напомню, что во время задержания 82-летняя Кашка скончалась

2. Итальянский нефтегазовый гигант Eni прекратил сотрудничество с “Роснефтью” по поиску и добыче топлива на шельфе Черного моря. О возможном разрыве сотрудничества сообщалось еще в марте. Причиной стали полезные санкции США за работу с россией в нефтегазовом секторе

3. Верховный Суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения ПАО “Укрнафта” в международный арбитражный суд для защиты своих активов в АР Крым, захваченных после аннексии полуострова россией. В ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. “Укрнафта” ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 млн долларов от рф за экспроприацию имущества

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4. По Ханскому дворцу: 1) Атта-групп отстранены от “реставрации”/уничтожения Дворца; 2) Новая компания — это Меандр (та, что мечеть Узбека испохабила); 3) Навес демонтировали как ошибку Атта-групп; 4) Ожидаются раскопки почти на всей территории Хансарая (ага, зимой в грязи). Итого: мы находимся накануне нового этапа уничтожения Хансарая.

5. Керчь. Район вокруг школы №5 вчера вечером был блокирован полицаями оккупационного режима. Пригнали МЧС. Прохожим говорили, что якобы идут учения. Пропагандоны написали, что, по их информации, якобы был звонок о минировании школы. В 22:25 оцепление сняли и уехали. Нагнетают

6. В Армянске уже принюхались к кислоте: “Минут 10 назад выходила на балкон (не застеклен). Зайдя в квартиру, ощутила во рту привкус ржавого метала, как будто что-то металлическое облизала, и сухость. До сих пор неприятное ощущение. Но вот какой-то вони или запаха на улице я не ощутила”, “Вот именно, не воняет! Или это мы уже так привыкли? Но вот привкус… Это жесть”, “У меня, блин, доченьку покрутило от этих выбросов. Ездили сегодня в Симф. Сказали, что лечение начинать с сегодняшнего дня и аж до самого лета. Это п….ц полный”, “Только что с первой улицы (Перекоп) пришла домой с ходьбы, минут 15. Глаза пекут и кашель до рвотины”

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7. Понаехавший предлагает жителям отравленного Армянска услуги курьера по челобитным: “Народ, соберите подписи со всего города и деревень ближних, я отвезу прямо в администрацию президента в Москве. Жалоба и подписи”. В комментариях одни высмеяли это предложение, другие готовы нестись и ставить подписи, третьи требуют указать в челобитной выплату компенсации за ложь и причиненный здоровью вред, четвертые иронично предложили устроить флешмоб на коленях “путин, памаги”. И еще одна понаехавшая холопка со стажем написала, что “ТОЛЬКО письмо путину может повлиять на ход действий и дать плоды”.

8. У нас понаехавших и так не любят, а когда они еще начинают искать то, чего нет с 2014 года, то тем более не испытывают к рашистам теплых чувств. Ну, хоть не послали на путина: “Анонимно. Переехал недавно в крым. Подскажите, где в симферополе найти магазин с хорошими фирменными шмотками? А то на глаза попадались лишь ноунейм магазины на первых этажах домов. И, если, может, кто еще знает, где в Севастополе тоже можно найти нормальные магазины?”. Ответы: “Обойдёшься! Тем более за Севастополь”, “Автор, забудь. Езжу шопиться на материк, ну, или интернет-магазины”, “В Крыму ничего нет норм вообще. Москоу или Милан”, “Главное, наш город с маленькой буквы написал, а Севас с большой. Видать, совсем город не уважает”, “Беги отсюда. Магазины все отстойные, тряпки из Польши в магазинах, и ничего тут нет интересного”

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9. Севастопольский ватник пишет: “Мне одному кажется, что по поводу закрытия всего есть "заказ"?(((”. Да не может такого быть! А имя заказчика назовете или его имя вслух страшно произносить?

10. По Крыму продолжаются обыски у “чиновников”. Москва жестко щемит “наших” воров, потому что своим не хватает: “Говорят, в управлении миграции МВД Крыма проходят обыски у начальника ведомства Чекунова в кабинете, и дома тоже” . Потирает руки и не сумевший пробиться к кормушке Талипов: “Ялта, а вы с утра своего градоначальника уже видели? А то говорят, он дома задержался. Люди в форме захотели осмотреть его условия проживания, заодно опросить, всё ли его устраивает!”. Напомню, 22 октября обыски прошли в трех десятках фирм по уголовному делу, фигурантом которого стал т.н. “вице-премьер” Крыма Виталий Нахлупин, которого оккупанты задержали в Москве 17 октября, в день теракта в Керчи. По делу арестованы ещё двое — бывший “замглавы минтранса” Крыма Валентин Дукорский и “экс зампредседателя комитета конкурентной политики” Крыма Ярослав Сливка

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11. На место предателей Украины оккупанты присылают проверенных воров, которые гребут больше, но гребут в правильном направлении. В Крыму назначили очередного “министра транспорта”, уже седьмого по счету. Им стал понаехавший из Санкт-Петербурга Сергей Карпов

12. Новости из потустороннего мира: в Севастополе коммуняки провели собрание в честь 100-летия комсомола. Пионеры прочли стихи, а танцоры в буденовках и гимнастерках изобразили кавалерийское сражение. Севастопольских ветеранов от имени умершего Кабздона наградили благодарственными письмами и почетными знаками “Комсомольская слава”

13. На крымском паблике собрались философы: “Интересно, сколько еще радикальных запретов ожидать россиянам от обезумевших от своей безнаказанности и неуязвимости ненасытных потребителей бюджетных денег в Дуре? Налоги на грибы-ягоды, кошек-рыбок, огороды, ловлю рыбы в морях и озерах, дождь. Что дальше? Налог на смерть-жизнь? Воздух? Куда пришли? Не в тупик ли?”. Комментарии: “Судьба любой империи едина — её крах”, “Мы с мужем ржем. Нам скоро дерьмомер на унитаз установят!”

14. Через три года спохватившийся житель Севастополя: “1) Можно ли пройти российскую границу с украинским паспортом, в котором просрочена вклейка фото (25 лет) на 3 года? Прописка крымская. Состояние нормальное. 2) Где быстрее всего вклеить фото — в Херсоне или в области, сколько это времени обычно занимает? Где очереди меньше? Талончики реально получить? 3) Или лучше менять старый паспорт на новый ID? Если да, то где это лучше делать? 4) Если паспорт заберут в ДМС, реально ли попасть в Крым на российской границе по справке о том, что паспорт делается? 5) Если поеду и ничего не получится сделать с обычным паспортом просроченным, вернуться по нему через украинскую границу обратно реально?”. И такие вопросы в Крыму волнуют многих

P.S. Закончу выпуск сообщением из Ялты: “Энный по счету разговор с понаехавшим из вяликой: “ — Скажи, только честно, раньше лучше было? — Лучше. — Вот и все так говорят. А зачем присоединялись? — Дядя Вова (хйло) сказал, что если не присоединимся, ядерной бомбой жахнет. — (молчание, ступор, уходит, закуривает)”.