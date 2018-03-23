УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Все статьи автора

Новости Крымнаша. Вся жизнь предателей построена на лжи

2.1т

1. В селе Холмовка Бахчисарайского района оккупанты нагрянули с обыском в дом Наримана Мемедиминова. Со слов супруги, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны оккупантов и выломанными дверьми. Была оцеплена вся улица. Это не первый обыск у Наримана. Ранее его уже приговаривали к штрафу за “участие в несанкционированном митинге”, когда он приходил поддержать других крымских татар, у которых проходили обыски. После сегодняшнего обыска Мемедиминова увезли на допрос в Симферополь и предъявили традиционное обвинение — “публичные призывы к осуществлению террористической деятельности”. Завтра ему изберут меру пресечения

2. СБУ задержала на админгранице с Крымом дезертира. Бывшая мичман Военно-морских сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, а сейчас ехала на материк переоформлять документы. Правоохранители заранее получили информацию о том, что женщина планирует выехать из оккупированного Крыма

Новости
Россия - Зимбабве в снегах

3. Предатели проходят курс молодого бойца: “Поделитесь опытом! Мой знакомый служит в полиции (должность не руководящая), и ему очень надо съездить в Украину. Что можно ожидать от укр. пограничников? Если есть те, кто съездил и вернулся, отзовитесь, пожалуйста”. Ответы: “Служить можно только одной стране. Нефиг шастать”, “Обычным гражданам проще!”, “Ехать надо только с Украинским паспортом в руках (при условии, что прописка крымская). Валюты много не берите. Украинцы на меня постоянно косо смотрят и приглашают в будку показывать содержимое рюкзака и карманов. На паспортном контроле спрашивают, откуда и куда едешь. Если спросят "по какому поводу", соври и скажи самое безобидное — к родственникам. Если будут спрашивать, как при российском Крыму и тому подобное, говори то, что они хотят услышать: всё х*рово, при Украине было лучше (хотя это так и есть). Курс молодого бойца пройден — в путь”, “Все наши менты у них сейчас считаются изменениями Родины, не советую ехать”, “Ему только в Северную Корею, Венесуэлу и Зимбабве можно выехать. Зато по российскому безвизу”, “За украинским биометрическим паспортом решил сгонять? Так ведь российским полицейским выезд в Украину запрещен”

Новости
Отличное начало пятого срока Путина

4. В Севастополе вчера горела недостроенная ТЭС! Видимо, рукожопые турбины Siemens запустили без немецких специалистов, либо “хоронят отмытые деньги”. Спустя несколько часов после пожара оккупанты сообщили, что “запуск ТЭС в Крыму может произойти позже срока”. А пожар объяснили “горением мусора”

5. Севастополь. Ликвидация “украинской разрухи” в медицине вылилась в очередное нападение на медработника со стороны пациента. На женщину терапевта напали на территории больницы с ножом, нанеся несколько ударов. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Комментарии: “Нападение на врачей набирает популярность. Вот и до Севастополя докатилось”, “На расее каждый день такое случается!!!”, “За профессиональную деятельность или бездеятельность?”

Новости
Работа вахтовым методом

6. В Крыму медики “скорой” объединились в отдельный профсоюз для борьбы с произволом начальства. Во времена “украинской разрухи” мы о таком и мечтать не могли

7. Понаехавший поинтересовался, что случилось с дорогами в Евпатории? А с дорогами случилась россия: “Что у вас в городе? Дороги — ужас. Центральные улицы как после бомбежки!!!! Анонимно”. Ответы: “Проклятый кислотный дождь снова смыл асфальт”, “А чего же анонимно? Вы ведь правду пишите! Дороги хуже, чем в сами знаете какие времена при Даниленко были (прим. Имеет ввиду до оккупации)”, “(Из Воронежа спрашивает) Пять лет назад как было?”, “Откуда вы можете знать, как было 10 или 5 лет назад? 10 лет назад было отлично!”, “Всем, кто вчера порвал колеса на повороте с 60 лет ВЛКСМ на 9 мая, мои соболезнования! Я с вами!!”, “Не нравится — переезжайте туда, где лучше!”, “(Из россии пишет) Вы приезжайте к нам в Киров. Сразу же придёт понимание, что в Евпатории РАЙ!!!”, “Если чинить дороги, то и от дураков придется избавляться. Нельзя ломать стереотипы”, “Ща новый президент все исправит”, “Побольше таких постов! Дороги — хана! А в городе даже не видно, чтобы латали где-то, ну хоть где-то”

Новости
Если Путин сойдет с ума

8. Севастополь. Знакомый любитель путина несколько месяцев при встрече интересовался, нет ли у меня хорошего продавца на примете для его магазина? На днях встретились снова. Он молчит. Дальше диалог: “ — Нашел продавца? — Нет, не нужен больше. Закрылся. — Че так? — Снесли (магазин) к чертям”. Как говорится, нет тела — нет дела.

9. Разговаривал со старым другом. Он заявил, что его политика не интересует. У самого летом один бизнес закрыли. Сейчас еще один закрывают. Интересно, его политика заинтересует только тогда, когда дети голодать начнут, или когда из дома выгонят?

10. Ваторылый из Керчи зашел в Твиттер, чтобы написать два сообщения. Одно мне: “Бандеровец — значит пид*рас, а пид*рас — значит ты чмо, а не крымчанин. Сосет твоя Украина”. А второе Гоблину: “Работал на Керченском мосту. 10.05.2017 уволился, зарплату не выплатили до сих пор. Заявление в прокуратуре с июня 2017. Таких случаев на мосту сотни. Что делать? gas69kerch@ mail.ru”. После этого ватника быстро вычислили и даже нашли его фото. Анатолий Гляненко, купи себе Чупа-чупс

11. Ялта. Хитропокрученный экстремизм: “Накипело! Жалуемся, что то не так, это не так! "А вот при другом государстве такого не было…", "Сами выбирали/голосовали, так получайте", "А вот раньше…". Раньше хлеб 20 копеек стоил!!! Мы никогда не узнаем, как было бы лучше или ещё хуже, если бы мы остались при другой власти! И нечего сравнивать ‘раньше’ и ‘сейчас’. Вы сравнивайте сегодняшнее положение дел на разных территориях/странах/континентах. И делайте выводы. И сами что-то делайте, если хотите улучшить обстановку/ситуацию. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Анонимно, а то заклюют”

Новости
"Россия может помочь решить проблемы в Украине"

12. Воочию убедился, как население Крыма относится к новым рейх-купюрам с изображениями Крыма. Пока 30 минут ждал очередь в банке, к кассе подходили люди, около 15 человек за это время. Все просили разменять 2000 руб на любые банкноты. Кассир сказала: “Мы уже привыкли. Их и терминалы не принимают”.

13. Сегодня общался с понаехавшей из Екатеринбурга. Итог: живем плохо, но нас все устраивает, ничего менять не хотим, ему (хйлу) альтернативы нет. И это в 140-миллионной стране. Я раньше думал, что их там таких процентов 80, но ошибался. От 90 и выше!!!

P.S. Если у предателей не было мозгов в 2014 году, то, естественно, они не появились и в 2018-ом. Это я о задержании очередного дезертира, отправившегося на материк за украинскими документами. Но привлекло мое внимание и другое сообщение ватника, который давал советы, как проехать через украинскую “границу”. Он посоветовал говорить украинским пограничникам то, “что они хотят услышать: всё х*рово, при Украине было лучше”, — а затем добавил: “ХОТЯ ЭТО ТАК И ЕСТЬ”. Вот так они и живут. Врут здесь, врут там, врут окружающим, врут себе. Вся жизнь построена на лжи. Но своей вины в том, куда завела эта ложь, они не видят. Жалко, что можно съездить за украинским паспортом, но нельзя съездить куда-нибудь за мозгами, если своих нет.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
Поделиться в Facebook

Наши блоги