1. Сегодня на набережной Ялты состоялась акция протеста т.н. “командира народного ополчения ЮБК” в 2014 году Овсепа Минасяна, который объявил бессрочную голодовку. Во время акции оккупантами был задержан один из ублюдков т.н. “крымского казачества”, который пришел поддержать оголодавшего. При этом самого впопулченца задерживать пока не стали, но составили протокол. Другой ряженый — Сергей Акимов, который уже давно и громко стонет от говени, сказал, что Минасян “требует остановить беспредел, который происходит в Крыму. Жизни нет, цены поднимаются, жить негде, во всем проблемы. Все, что сейчас волнует крымчан”. Добавлю, что Минасян, уроженец Азербайджана, воевал и на Донбассе на стороне российских оккупантов, а после захвата Крыма получил от них медаль и кучу грамот от путина, которые сегодня разложил возле себя на лавочке. В ноябре 2016 года Овсеп Минасян был допрошен в качестве свидетеля со стороны обвинения на судилище по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза

2. Севастопольские новости духовности и скреп: “При строительстве газопровода в районе 11-го км Балаклавского шоссе, строители прокопали траншею через братское захоронение. Останки бойцов вывезли вместе с грунтом и выкинули в виноградниках. Строительство ведет ЯмалСпецСтрой”. Самое время вспомнить про “низабудим, нипрастим”

3. При строительстве газопровода в Казачью бухту для МО рф уничтожили братское захоронение советских солдат. Кости выкинули в виноградник. Так бывает, когда ставишь целью уничтожить Хансарай или палеолитическую стоянку в Ласпи, рано или поздно приходит время и “дидам” идти под ковш.

4. Задолбали мрази. “В Крыму начались очередные масштабные учения армии. По данным ЧФ рф, около 2 тысяч военнослужащих на полуострове подняты по боевой тревоге и отправлены на полигон Опук”

5. “Артек”. Будни ВОЕННОГО детского лагеря. Детям снова выдали в руки оружие. Фотографии в соцсетях публикуют с хештегом “#вспышкидобра”. Местные жители практически единогласно высказались категорически против этой военщины. И только запоребрики довольны

6. В Феодосии вчера вечером стреляли из автоматов. Видимо, понаехавшие новоселье отмечали и, ужравшись в доску, открыли огонь

7. Оккупанты сегодня открыли грузовое движение по мосту. И Гоблин тут же призвал вату не ждать обещанного снижения цен. Но пообещал им новые сроки — после открытия ЖД движения и захода в Крым крупных игроков, которые боятся полезных санкций. Кроме того, с запуском ЖД движения Гоблин обещает снижение цен на топливо. Интересно, а что мешает упасть цене на топливо в самой россии? Или там тоже мосты нужны? Ведь цены мало чем отличаются. Круговорот лжи

8. На ватном евпаторийском паблике комментируют слова Гоблина о снижении цен уже после запуска ЖД сообщения по мосту: “Типа курортники гречку повезут вагонами здесь продавать?”, “И не говорите, когда с сегодняшнего дня хлеб подорожал”, “Обещали понизить, когда просто мост откроют — открыли. После говорили, что, когда грузовой откроют — открыли. Теперь будут говорить, пока ЖД не откроют. Как откроют, будем ждать, пока космическую построят”, “С сегодняшнего дня открыт проезд для грузовиков и фур. При чем тут поезда, мне вот непонятно?”, “Да не будет никакого снижения ни на что, очнитесь”, “Ха-ха”, “Фуры и летом ездили”, “Аксенова нельзя слушать”, “Сначала от того времени, когда мост откроют. Теперь, когда ж/д сообщение заработает. А потом когда? Когда космический мост построят?”, “Очередные скороговорки от Сережки”, “Он говорил, что и в Армянске все хорошо, а через неделю оказалось, что все плохо было”, “По радио сказали, что цены на бензин и солярку с нового года повысятся”, “А по телевизору объявили о повышении цен на одежду и обувь”

9. Паблик Симферополя не отличался сегодня оригинальностью: “Цены, снижайте, цены на харчи, топливо и т.д.”, “Ждем снижения цен, а не повальное переселение. Пожалейте крымчан с их пенсиями и зарплатами, и семьи, кто снимает жилье. Аренда — ахтунг. В Москве и то в некоторых районах цена ниже, и это не Капотня”

10. Жители отравленного оккупантами Армянска второй день жалуются на вновь усилившуюся вонь в городе: “Завод начал работу? Или ветер в сторону Армянска из кислотонакопителя дует? Днём воздух был свежий, а сейчас снова химический запах. Анонимно”, “Вчера днем тоже запах был, еле чувствовался. Только после прогулки в 10 минут горечь появилась. Сегодня, как и вчера, тепло было”, “Вчера вечером тоже воняло”, “Воняет реально”, “Вонь никогда не чувствовала, определяла по самочувствию и жжению в носу. Но, опять же, думала, что сама нагнетаю, но сейчас мыла лестницу на улице на работе — вода снова ржавая, как оно было в конце августа — начале сентября. А значит, снова что-то не так”, “Запах действительно на улице есть. Не такой концентрированный, как в сентябре, но довольно таки ощутимый”, “Завод стоит, еще и октябрь простоит. Воняет из кислотонакопителя. Проблема никуда не делась. Просто понижение температуры немного сдерживает испарения”, “Отводила ребенка в школу полчаса назад — запах действительно есть. Это ппц какой-то”

11. Врут люди про ватостопольскую медицину. На самом деле, к некоторым врачам иногда попасть можно — сроки не указаны: “Наслушавшись, как говорится, "на каждом углу" о невозможности записаться к врачу, была сильно удивлена, т.к. на прошлой неделе побывала по предварительной записи у ортопеда-травматолога. У него получила талон на рентген, записалась еще раз к нему же и еще к ЛОРу. Все через Госуслуги в поликлинике № 2 на Ерошенко. Да, запись не на сегодня-завтра, но она есть”, “А вот к окулисту и неврологу не получится. К окулисту нет записи, а к неврологу нет талонов” .

12. Не все севастопольские ватники ценят скрепы: “При всём моём огромном уважении к президенту рф, лично я к "скрепам" тоже отношусь скептически. Хотя — "ватник" и пропутинец. Просто материалист, пока не пощупаю — не поверю!”

P.S. Пожалуй, самым произносимым сочетанием слов в Крыму на протяжении первых четырех лет оккупации было “вот построят мост”. Вся ватная общественность ждала этого события с содроганием сердца. По мосту должны были поехать вереницы баксов (рубли нафиг никому не нужны), сетевые супермаркеты, российские банки, огромные зарплаты, низкие цены, инвесторы и миллионы туристов. Одна знакомая ватница, ожидая обещанного чуда, мне сказала: “Вот ты сейчас смеёшься, но посмотришь, как мы заживем”. Из всего обещанного поехали туристы. Верней, не туристы, а то, что оккупанты назвали туристами. Это любопытные головы, которые отправились из россии в Крым и из Крыма в россию, чтобы отметиться на скрепе. Были и “туристы-однодневки”, которые заполонили дороги восточного Крыма с тремя рублями за пазухой и Дошираком в багажнике. Оккупанты делали бравые отчеты о “миллионах туристах”, но снижение цен и вставание с колен перенесли на запуск грузового движения по мосту. А уже сегодня названы новые сроки. Бесконечно могу наблюдать за тем, как оккупанты собственными руками развеивают созданные мифы. Да и само слово “мост” уже частенько произносят в негативном ключе. Все чаще ватную скрепу ассоциируют с заполонившими Крым быдлом и преступниками. А в заключение выпуска так и хочется сказать — свозите Минасяна на мост, покажите ему, как едут фуры. А то чего он сидит на набережной в Ялте и стонет от бедной и голодной жизни? Пусть грызет медали и закусывает боярышник путинскими грамотами!