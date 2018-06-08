1. Ватники обсуждают приезд Матвиенко в Севастополь: “А почему Матвиенко не посетила Лор-отделение? Прошла бы по запасной лестнице высотного корпуса, посмотрела бы на прелести нашей медицины, спросила бы там у работников об их зарплате. Или она не готова к суровой действительности севастопольской медицины? Как надоела эта показуха!”, “Вы думаете, она не знает реального положения дел? Знает, конечно, и про маленькие зарплаты, и про говно всякое. И знает, уж поверьте, получше нас, не только за Севастополь и за медицину, а и за страну в целом, и за другие отрасли. Просто, видимо, есть вещи поважнее. А еще, например, от отитов, как правило, не мрут. Мрут от инсультов, поэтому и сосудистый центр "получился" очень даже ничего! Отдать должное”, “За прошедшие 4 года всё разговоры и хвалебные речи — об этом центре. Только построил его Янукович. А вот что нового построили наши чиновники за 4 года? Только разговоры и проекты”.

2. В Севастополе сложилась катастрофическая ситуация с детской медициной, сообщила ватная председатель СРОО “Севастопольские мамы” Елена Голубева. Жалуется, что севастопольцы вынуждены обращаться в частные клиники или вовсе уезжать в другие регионы, чтобы получить качественную медицинскую помощь для своих детей/

3. Ватник оценил ситуацию в Севастополе: “Вернулись лихие 90-е. Мы просто отвыкли, а на материке — это норма. Потому и удивляются, чего мы бузим… Рэкет, отжимы, рейдерство… Подождите, ещё и убийства подтянутся. Через несколько лет и мы привыкнем”.

4. Очередное стопяцотое ЧП в проливе под управлением оккупантов. При прохождении Керченского пролива танкер “Волгонефть-214”, который шёл из Волгодонска, задел грунт на фарватере (глубокая судоходная часть). Видимо, из-за моста течения изменили дно/

5. Оккупанты в Ялте дополнили декором заборы на пляже. В качестве декора использовали металлические листы, которые прицепили на забор, чтобы не только перекрыть пляж, но и закрыть обзор на море с тропы, которая идёт вдоль пляжа.

6. Жители Ялты сегодня устроили массовую истерику в соцсетях из-за наноремонта дорог по ГОСТам оккупантов. Ремонтом это, конечно, язык не повернется назвать. Вся лента ВКонтакте сегодня в фотографиях, которые сопровождаются гневными комментариями.

7. Оккупанты обещали жителям Гурзуфа цветомузыкальный фонтан, но в итоге напрягли предпринимателя сделать из него клумбу. Клумба вышла ужасной. Местные в шоке. Люблю читать комментарии под такими “не политическими” темами: “Идиотское решение — на самом солнцепеке клумбу сделать”, “В Алуште — вместо фонтана, в Рабочке вообще рынок поставили”, “Опять на*балово”, “Дохленькая клумба. Даже сейчас. А что будет, когда её: а) поджарит солнце градусов 40; б) в неё будет лазить всяческое быдло "пофотаца"; ну и куда без этого — в) "Ой, какой цветок красивый, а у меня в клумбе, даче, горшке, балконе (нужное подчеркнуть) именно его не хватает. Так и живём”, “Получился колхозный шик, у нас сейчас любят такое”, “Какая-то уродливая клумба”, “На могилку похоже”, “У нас все будет, но только не сейчас. После сезона, после зимы, после смерти!”, “Чё, в Ялте прокатила такая тема возле Культцентра. Теперь и до Гурзуфа дошли. Вместо парков — особняки, вместо фонтанов — зелень”, “Ой, как же Гурзуф без фонтана у Богемы????!!!!! Нет, нет, нет!!! Нельзя так с Гурзуфом!!! Он (и Гурзуф, и фонтан) вписаны в генокод. Это как Питер оставить без Александрийского столпа, а Москву без Красной площади. Люди! Остановите уродов!!!”, “Какое убожество. В морском городке фонтан заменить клумбой — край дебилизма”, “Это ужас. Такой красивенный фонтан был, очень и очень. Всегда любовалась им. А это… Это очень дешево выглядит. Верните фонтан, он прекрасен!”, “Клумбу построил частник. За свои деньги. А фонтаном никто не хочет заниматься — дорого”, “Нет слов, одни эмоции”.

8. Оккупанты придумали окончательные версии, почему вате не стоит ожидать наплыва туристов после моста — это ЧМ по футболу и падение туристической активности из-за (“полезных”) антироссийских санкций США, которые значительно обвалили курс рубля, о чем сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров россии Майя Ломидзе. Евпаторийские ватники комментируют: “Это печально”, “Понятно”, “Очередная отмазка. Лапша на уши”, “Ага, а все задрали цены на жильё и землю, думая, что озолотятся”, “Какой чемпионат??? Сократили авиарейсы и подняли цены на перелеты — вот почему меньше народу будет. На машинах к нам мало доезжает”, “ЧМ тут явно не при чём. Да, ценник на самолет — космос, но и это не причина”, “Дешевле отдохнуть в другом месте, чем в Крыму”, “Во всем виноваты АМЕРИКОСЫ!”, “А не от того ли это, что цены на всё выше, чем в Краснодарском крае — даже в Евпатории, не говоря уже о Ялте? Не от того ли, что есть Египет и Турция с путёвками за 12 тыс? Не от того ли, что сервис никакой?”, “А мы уж думали, счас по мосту все кааак ломанутся! А тут — бац! Чемпионат! Какая неожиданность”, “Туристов меньше из-за цен”.

9. Ватникам Феодосии хочется праздника: “В этом году концерты в Звёздном будут? Что-то афиш не видно. Анон”. Ответы: “На Барабульке (фестиваль) будет мега ведущий. Это просто дно дна”, “А что? Нет афиш с Киркоровым, новыми русскими бабками и т.д.?”, “Ансамбль балалаечников да хор какой-нибудь приедет”, “Как обычно, хрень всякая”. И ещё одна ватница разместила фото афиши на все лето: Куклачев с котами, Киркоров, Бузова, Нагриз, опять Киркоров и балет Тодес.

10. Керчь. На Митридате собрались специально обученные ватники, чтобы задать вопрос путину. Место поклонения луноликому оградили и никого из посторонних не пропускали.

11. Оккупанты продолжают разыгрывать спектакль для ваты: “Сегодня в россии проходит "прямая линия" с президентом, в ходе которой произошло включение с моста в Крыму. Несмотря на видимость случайной ситуации, включение показалось отрежессированным — инспектор ГИБДД остановил автомобиль, водитель которого быстро придумал вопрос для путина”, — сообщили пропагандоны.

12. Что-то ватники больше не верят путину: “Кто смотрит нашего президента в прямом эфире? Как впечатления?”. Ответы: “Никак. Очередной уход от прямых ответов”, “Сказочник”, “Смотрю без звука”, “Разбирают не очень актуальные темы”. Некоторые разместили картинки с изображениями путина-сказочника и путина, заряжающего банки, как Кашпировский.

13. Сьогодні 1544-ий день каменепаду в Криму. А все ніби вчора відбувалось.

14. Старые фото… Много тех, кого не захотелось видеть в жизни после 2014 года (как я мог с ними общаться? О чем????). Много тех, кто изменился и меняется в худшую сторону. Есть те, кто уехал. Грустно. Но особенно приятно видеть “своих”. Рядом. Их все меньше, но они есть. А значит, есть надежда.

P.S. Закончу выпуск словами крымчанина: “Вор должен сидеть в тюрьме (с). Получается, 86% россиян должны сидеть в тюрьме!”.