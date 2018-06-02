1. Оккупационные “суды” депортировали как минимум 180 проживающих в аннексированном Крыму граждан Украины за отказ получать аусвайсы

2. В Белогорске обнаружена скрытая камера у дома родственников политзаключенного Рустема Исмаилова. С 2014 года в Крыму наблюдается тенденция слежки за местами массовых собраний крымских мусульман, а также установка камер наблюдения как в мечетях, так и в частных домовладениях

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3. Житель Севастополя получил двухлетний условный срок за пост в социальных сетях о “полиции”

4. В Херсоне открылся новый паспортный центр с 15-ю рабочими станциями на подачу документов и 5-ю окнами выдачи готовых паспортов. Новое место паломничества крымчан. Кстати, на севастопольском ватофоруме эту новость уже разместили. Новый сервис-центр ждали всем форумом

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5. Гоблин снова заявил, что Крым накормит всю россию, но с сожалением констатировал, что пока есть большие проблемы с водой для сельского хозяйства

6. Севастопольские пропагандоны, изучив статистику оккупантов, написали, что “Крым превращается в криминальный регион”. Всего за четыре месяца 2018 года на территории Крыма зарегистрировано 7445 преступлений (это 107,4% к аналогичному периоду 2017 года). Еще значительнее выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений — их совершено 1666 (113,2% к прошлогоднему). Пропагандоны отмечают, что “криминальная ситуация, сложившаяся в Крыму, не очень типична для россии”. И это объяснимо, т.к. в оккупированный Крым съезжаются все отбросы из россии и террористы с оккупированного россией Донбасса

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7. Севастопольские пропагандоны стали единственными, кто написал про зверское избиение директором симферопольских парков Александром Шабановым работника парка Олега Батищева, которому удалили селезёнку. Шабанов по российской традиции заявил, что никогда у него не было такого работника. Пропагандоны резюмируют: “Средневековые расправы чиновников и мажоров над простолюдинами становятся в Крыму обычным делом”

8. Одни севастопольские ватники пришли к выводу, что “Украина их как-то боялась трогать” и “было всё спокойно”. А их любимые оккупанты, кромсающие город по частям, оказались “жадными крокодилами покруче украинских”, которые “сожрут все и не подавятся”. Другие ватники осознали, что ситуация в городе хуже, чем в лихие 90-ые. Третьи пишут, “не пора ли нам очиститься?”, — имея ввиду быдловатых понаехавших. Единодушно пришли к выводу, что “люди думали, что все будет по-другому”

9. “Овсянников не хочет развивать предпринимательство. Он не даёт, он буквально изнасиловал предпринимателей Севастополя и бизнес в целом. Он не просто его кошмарит, он его уничтожает. Овсянников относится к Севастополю как к военному трофею. А к севастопольцам — как к добыче и военнопленным. Осталось только оградить Севастополь колючей проволокой и обозначить маршруты, куда можно ходить, а куда нельзя. Он не считает, что нужно проявлять уважение. Пока он здесь, украинские диверсанты могут спать спокойно. Решить проблему может только Москва. Мы прошли все круги ада. Если премьер-министр Медведев сказал, что при переходе в российское поле никто ничего не потеряет, то сейчас видим, что все всё теряют — отбирают у всех и всё. Идёт наглый рейдерский захват и собственности, и бизнеса. Губернатор лжёт, и лжёт своим кураторам, которые помогают ему уйти от очередного скандала”, — заявила гендиректор судоремонтного завода “Южный Севастополь” Патимат Алиева. Речь о том самом заводе, который “спасала” дочка Пескова. “К нам хотят завести новых собственников методами, какие были в 90-е. Напряжение в городе нарастает. Проблемы испытывают почти все бизнесмены Севастополя”, — добавил глава винодельческого завода “Инкерман” Сергей Лебедев. Такие заявления сделали предатели Украины и пособники оккупантов вчера на пресс-конференции в Москве

10. Оккупанты в Ялте закрыли доступ ещё на один пляж. На заборе натянули колючую проволоку. Шутки про зону были не шутками: “История повторяется? Уже писала в апреле сюда в группу. 31 мая пляж закрыли и поверху натянули колючую проволоку. Звонила 102, обещали наряд полиции”. Комментарии: “(Из россии пишет) Поздравляю. Подстроили мост — теперь вы точно россия, вот и началось говно”, “Мой любимый пляж”, “Всем на всех пох”, “Дебилы. Что тут ещё сказать”, “Это пляж бывшего санатория МО или ЦВС "Ялтинский". Последние годы сдавался в аренду. Очень любим этот пляж и будет печально, если его прикрыли на весь сезон”, “И это всего лишь мы четыре года в россии! Что дальше?”, “Колючая проволока — чересчур уже”, “Пляж МО? Вот капец, куда теперь на пляж ходить? Так нравился”

11. Набережную Корнилова в Севастополе оккупанты хотят обнести забором, установить металлоискатели и будки для досмотра. Говорят, что все ради “защиты от террористов”, о которых до оккупации мы никогда не слышали. Зона строгого режима

12. Ватники Севастополя продолжают скулить из-за ужасного качества мобильной связи в оккупации, до которой качество связи было выше всяких похвал!

13. “Отличные” новости с утра. На канатке в Мисхоре закрыли стационарные туалеты и поставили био-будки, как на стройке. Вот вы зря шутите, шо кацапы привыкли гадить в дырку в полу. Дошутились.

14. Коктебель мосто-туристов так и не дождался. Просто ещё не сезон

15. Путин в Крыму делает все, чтобы ватники взбунтовались и начали орать на каждом углу “верните нам Украину, а вы идите нах…”. Но ватники упоротые и продолжают считать, что путин должен их спасти от беспредела, который устроил в Крыму путин.

P.S. Сегодня в дайджесте снова масса ватных выражений, которые можно разбирать на цитаты. Пропагандоны пишут про средневековые расправы и констатируют, что Крым стал криминальным регионом. Ватники пишут, что до оккупации жилось спокойно, Украина их не трогала, но пришли жадные крокодилы, которые сожрут и не подавятся, и от которых предлагают очиститься. Но самой красноречивой стала гендиректор судоремонтного завода “Южный Севастополь”, которая заявила на встрече с оккупантами в Москве, что Севастополь изнасилован, а Овсянников относится к городу как к военному трофею, а к севастопольцам — как к добыче и военнопленным. Очень точное высказывание. В Крыму и антураж соответствующий создают в виде заборов с колючей проволокой, металлоискателями и пунктами досмотра. И заметьте, ни одна тварь дрожащая так и не озвучила, что все происходит с согласия их любимого путина. Военнопленные боятся, что у них отберут последнюю миску похлёбки.