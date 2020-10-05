1. Юрий Николаевич из Брянска на паблике Крыма поясняет крымчанам, как в Лаптеландии видят решение водной проблемы Крыма: “Почему никому не приходит в голову требовать комфорта в центре Сахары или на Северном полюсе? Нет воды — люди там не живут. Нет тепла? Люди там не живут. Странно было бы увидеть горожан из Сахары, которые бы капризно требовали обеспечить их водой. Так и здесь. Воды на всех не хватает? Придется искать более комфортные места для проживания. Или засохнуть, или уехать. Выбор делает каждый самостоятельно”.

2. Повторение вчерашнего антирекорда: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 103 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 23. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 6065 человек, в том числе 1107 в Севастополе. Умерло 114 человек, в том числе 29 — в Севастополе.

3. С 5 по 18 октября в Москве объявлены очередные “каникулы”, и оккупанты уже радостно рапортуют о толпах отдыхающих, которые в это время непременно припрутся в Крым. Тем временем на захваченном рашистами полуострове ситуация с пандемией COVID-19 давно вышла из-под контроля. Диспетчер скорой помощи говорит: “У нас очень много вызовов, сразу не приедут. Признаки ковида? Вы сделали КТ? У вас тест есть? Вас сейчас никуда не примут, тем более самих, с пневмонией, одышкой и подозрением на ковид. Если вам нужна скорая, то она к вам однозначно приедет. Я только вам не обещаю, что скоро, потому что вызовов куча, и половина из них — с одышкой. Представляете, да, сколько в пандемию вызовов?”. Журналисты пришли к печальным выводам: “Количество заболевших COVID-19 в Крыму растет устрашающими темпами. Теперь, когда заболевшие и даже умершие есть и среди нашего окружения и близких, все больше людей начинают задумываться о невидимой смерти, которая теперь кажется буквально повсюду. Вслед за пандемией коронавируса пришла пандемия страха. И не только от боязни заболеть, а еще и от мысли, что тебе никто не поможет. Складывается ощущение, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. Скорая не приезжает вовремя, больницы не принимают пациентов. Число заболевших опасной инфекцией растет с каждым днем. И вместо медицинской помощи больным предлагают “помоги себе сам”. При этом не объявляется карантин. Из Москвы, где наибольшее число зараженных, к нам вновь прибывают волны отдыхающих, чтобы провести в Крыму с детьми объявленные там с 5 по 18 октября школьные каникулы”.

4. Немного скрепной медицины Ватостополя: “В бывшей 3-й ГБ (горбольнице), в отделении физиотерапии (бывшем отделении). Отвёз её (маму) на стационар. Вечером того же дня, часов около 20, звонок: Приезжайте, вашу маму надо отвезти в травматологическое отделение 1-ой ГБ для исключения перелома шейки бедра, т.к. она упала и есть подозрение на перелом. Естественно, я интересуюсь, как я её повезу с таким переломом, разве этот случай не подразумевает транспортировку в лежачем положении? Вызывайте скорую помощь! Доктор мне говорит: мы вызывали, они сказали, что на вызовы в больницу они не приезжают”, “В первой гор, чтобы отвезти пациентку неходячую на МРТ, потребовали родственников, чтобы перетаскивать. Как это делать правильно, родственники — не медики, всем насрать, только покрикивали. О стариках никто в больницах заботиться не будет. Лучше их туда не отдавать. Там смерть”, “Получается, у нас бабуля просто в королевских условиях лежала на Ерошенко? Там ее и на рентген возили, и на ФГС… Сами мы ее только в отделение онкологии в кресле-каталке через парк катали на осмотр к онкологу. Ну, еще санитарка просила присутствовать, когда купать ее возила в душевую”, “Купать?! Ну вы даете! О купать в первой гор знаете, что говорят? — Вы что, в санатории??? Дома будете купаться! Женщина просила разрешить ей голову помыть в раковине в туалете, мол, муж принесет воду горячую, шампунь… Сказали: НЕТ! НЕ ПОЛОЖЕНО! Это было в неврологии, где вроде бы более-менее порядок. Терапия — это вообще ад”.

5. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, яка перетворилась на дитячу казарму: мілітарі табори для дітлахів, “патріотичні” мілітарі клуби, кадетські класи в школах загального режиму… та безпереревне побідошаленство, дідошанування й клятви, клятви, клятви.

6. Ватники выясняли, чувствуют ли они себя россиянами. И выяснилось, что не пошло у них это дело. Даже понаехавшая написала, что перестала в Крыму себя чувствовать россиянкой. Того и гляди, объявит себя к деоккупации украинкой. Не-не-не, только за поребрик: “Чувствуют ли крымчане себя россиянами? Напишите свое мнение в комментариях”. Последовали такие ответы: “Нет”, “Как глисты в жопе”, “Скажу за себя… всегда и при любом раскладе была и буду крымчанкой! И не нужно задавать тут провокационные вопросы”, “Чувствую себя крымчанкой”, “А что означает быть "расеяненом"??? Что это даёт?”, “Я себя чувствую человеком без национальности!”, “Чувствую себя под колпаком”, “(Понаехавший пишет) Оле, ола, о Крым — любовь моя, я крымчанин-россиянин, Крым-россия навсегда”, “Чувствую себя крымчанином. Насрать как на Зачонгарье, так и на Замостовье. И те, и другие абсолютно чужды”, “Чувствую себя крымчанином!!!!”, “Нет”, “(Понаехавшая пишет) Я вот россиянка с рождения и, живя в Крыму, перестала чувствовать себя таковой”, “Не россиянин. И не буду им”, “Я чувствую себя потеряшкой”, “И Украину всю к рф присоединить!!!!!!!”, “Присоединялка поломается”, “Жаль, что до локтей не дотянуться”, “Нихрена не чувствуют, все это лажа и треп”, “Нет, не чувствую”, “Цены в 2 раза выше, за границу не выехать, потому что крымским заграном можно только подтереться, никто в мире нас российской территорией не признает, кроме парочки стран, дипломы наших универов тоже не котируются за границей, треть людей лишились заработка, пенсионерам достались нищенские пенсии из-за конченого пересчёта, банков нормальных нет. Мммм, ляпота”, “Куда ни поедь, везде хохлами назовут”.

P.S. “Когда бываю за пределами Крыма, уже боюсь говорить, что я из Крыма, т.к. люди не воспринимают нас за россиян”, — написал еще один ватник в последнем пункте дайджеста. И подобные вещи я не только все чаще читаю на различных крымских и не крымских форумах, но и все чаще слышу от знакомых ватников, которые съездили в россию.

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