1. "В камере царит сырость, нет вентиляции и отопления нет, а кругом крысы, тараканы и клопы" — супруга политзаключенного Тофика Абдулгазиева рассказала о нечеловеческих условиях содержания супруга в СИЗО, а также о четверых детях, которые ждут отца домой. До своего ареста 27 марта 2019 года крымчанин был активистом "Крымской солидарности" и проекта "Крымское детство". Он занимался передачами политзаключенным и помогал в организации мероприятий для их детей. По ссылке прочтите очередную трагическую историю семьи, оказавшейся в российской оккупации и подвергшейся репрессиям.

2. В Керчи на улице Ленина продолжается строительство здания ФСБ. Сдать гестаповский объект должны во II квартале 2021 года. А еще для семей оккупантов строят многоквартирные дома. И так по всему Крыму. Оккупация.

3. Новости военной базы: жители Симферополя обнаружили гранату в реке Салгир, после чего позвонили полицаям и минут 40 объясняли, где совершили находку, т.к. понаехи-полицаи плохо ориентируется в оккупированном городе.

Симферополь

Граната в Салгире

Прохожий заметил, что в реке настоящая граната и вызвал полицию. Обстоятельства выясняются

мир,руский мир... pic.twitter.com/8dcNBVGwEY — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) November 22, 2020

4. Чергову пам’ятку архітектури — віллу "Мрія" у Сімеїзі — продають 4 грудня, попри обіцянки окупантських чиновників-єдросів. Знову кримчан кинули… Не звикати. #Qırım #CrimeaIsUkraine.

5. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 229 новых случаев коронавирусной инфекции (+5 смертей). В Севастополе — 57. Количество зараженных увеличилось до 17 471 человека, в том числе 3 867 в Севастополе. Умерло 355 человек, в том числе 99 — в Севастополе.

6. В Крыму без ковидки вообще нет шансов на госпитализацию. Все плановые и хронические больные помирают дома. Вот комментарии к новости об очередной смерти молодой девушки, которой отказались помочь, т.к. у нее не было коронавируса: "Кошмар какой, даже по скорой невозможно госпитализироваться по профилю. Просто ад", "Угробили человека", "Это тяжелый хроник, за ними глаз да глаз. Я так понимаю, для многих пандемия стала приговором, т.к. плановую помощь практически не оказывают. Поражает, что человека привозили в больницу, и там на приемном не положили в профильное отделение", "Нет слов. Кто болен не вирусом, может сразу готовить место на Абдале (прим — Симферопольское кладбище)".

7. Бахчисарайская ЦРБ. Уже несколько месяцев нет ни одного врача-терапевта (уволились или на больничном). К платным врачам в Бахчисарае очередь на несколько недель вперед. Прикольно, да?

8. Четко по полочкам из уст ватника — вот все так, только хуже: "Те, кто молчит сейчас за уничтожение Капсели, особенно проживающие там, скоро сильно пожалеют о своей пассивности! Таврида (прим — путинский форум) снимает бульдозерами дерн, который сдерживал эту пустынную местность от суховеев, который формировался веками. В сезон их дома будет засыпать пылью с поля, и это еще не все. Когда начнут реконструировать набережную, года три туда не пустят никого, и весь гостиничный бизнес рухнет без доступа к морю. И самое главное, Таврида не планирует строительство новых очистных сооружений, и при этом анонсирует увеличение турпотока вдвое.

Это значит, что на уже не справляющуюся с объемами переработки стоков судакские КОС, нагрузка увеличится вдвое. И все дерьмо потечет куда? Правильно, под Меганом, так как основные течения идут в ту сторону. И будет вонь стоять тухлятиной в Капсельской бухте, как при съезде с Крымского моста, где перекрыли насыпью течение в Керченском проливе. Местные, которые ждут свои рабочие места на Тавриде, пролетают как бакланы над Черным морем. Таврида анонсировала строительство рабочего городка с общагами на 2000 мест. Там, где моют деньги московские, местным делать нечего!".

9. "Массандра" отрезвляющая: "Почему после событий 14 года Массандру сразу запарковали в управделами президента россии? Не Инкерман, не Золотую, простигосподи, Амфору или какой-нибудь Коктебель с Солнечной долиной, а именно Массандру? Совпадение? Не думаю!", "А тут все с самого начала было понятно, что зарейдерят друзья Пу…шкина за гроши", "По той же причине, по которой Крым аннексировали", "В бытность Крыма украинским российский бизнес здесь чувствовал себя намного более комфортно", "Я знаю. И при продажности местной бюрократии россияне могли купить эту Массандру с потрохами и задёшево. Непонятно другое, зачем этот крымнаш нужен был".

10. Седьмой год оккупации, а понаехавшие "маркетологи" всё ещё думают, что кто-то купится: "Социальная программа "Плати только за вещи", бгг. И таких лохотронщиков в оккупации теперь полно. Особенно популярны кочующие магазины "элитной одежды", которые арендуют помещения в проходных местах и круглогодично устраивают "распродажи" в связи с "закрытием бизнеса", хватая при этом проходящих людей едва ли не за руки, чтобы те зашли в их "закрывающийся" магазин. Впаривают фуфель по высокой цене под видом скидки. Лохи ведутся, а понаехавших лохов теперь пруд пруди.

11. Ватникам не ту россиюшку и не тех новых "соотечественников" подсунули: "У меня такое ощущение, что крымчан воспринимают не более как сдатчиков раскладушек в курятниках, а о том, что здесь десятилетия существуют научные школы, сохранились высококвалифицированные кадры, сумевшие сберечь то, что на "материке" (прим — в россии) пустили по ветру, даже не подозревают. Увы", "Скорее, воспринимают как умственно ограниченное туземное население, которому за счастье получить стеклянный шарик или красную ленточку", "Есть такое, но и мы в долгу не остаемся: смотрим на подобных колонизаторов, как на умственно ущербных, что их очень и очень раздражает", "Материковые считают себя по факту костромской или саратовской прописки — кормильцами, благодетелями, спасителями, носителями абсолютных истин. Когда над их невежеством, их манерами, их хамством крымчане начинают издеваться, они впадают в раж. Пример — варварский разгром Херсонеса".

P.S. Крым поделился на условных туземцев и конкретных колонизаторов. И пока первые с ужасом констатируют, что колонизаторы у себя в россии пустили по ветру то, что бережно хранилось в Крыму, вторые быстро и уверенно добивают остатки бережно хранившегося. Во всей этой истории меня не перестает возмущать удивление ватников. Как будто до 2014 года они о россии совсем ничего не знали.

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