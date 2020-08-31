1. У Керчі вулицю Чкалова прикрасили до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності. Радує очі досі.

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

2. В Международный день жертв насильственных исчезновений Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество обратить внимание на факты исчезновения и похищения людей на территории аннексированного россией Крыма и оккупированной россией части Донбасса: “Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны россии как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на рф во всех случаях насильственных исчезновений”. Только на территории полуострова Прокуратура АРК расследует 117 фактов насильственного исчезновения, лишения свободы или похищения людей.

3. В поселке Каменка под Симферополем толпа бухих и вооруженных ножами чеченцев вломилась в дом к соседу. Как рассказали жители посёлка, ночью около 30 понаехавших чеченцев, которые сняли в Каменке дом, залезли во двор пожилого соседа и стали “хозяйничать” там. В ответ на требования покинуть территорию понаехавшие стали оскорблять хозяина. Когда на шум сбежались соседи, чеченцы вынули ножи и бросились на людей. Очевидцы рассказали, что крымчане не растерялись и дали отпор: нападавших избили попавшимися под руку камнями и садовым ведерком. “Так избили "гостей", что те в прямом смысле уползли со двора. Они сняли домик и жили в нем целой общиной, почти 40 человек. Они и раньше вели себя агрессивно, но вторжение в чужой дом переполнило чашу терпения”. К полицаям никто обращаться не стал, ибо это не имеет никакого смысла.

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

4. Севастопольские пропагандоны типа в недоумении, что чеченцы продолжают атаковать крымчан, и напомнили несколько предыдущих атак: “Напомним, в Крыму задержали Ису Эдильсултанова — представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Ивановской области. Эдильсултанов хотел присвоить имущество стройкомпании. Перед этим чеченцы напали на охранников рынка в Евпатории. Ранее приехавшие в Крым чеченцы похитили в Ялте местного жителя, из которого выбивали деньги. До этого другие уроженцы Чечни избили советника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова. Еще одни чеченцы в Симферополе избили автомеханика и имама, а также устроили массовую драку с крымскими татарами. В Сакском районе силовики задержали уроженцев Чечни, которые напали на местного бизнесмена. Это лишь часть известных общественности случаев”.

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

5. До изжоги настогыдло вот это вот все. В шортах и панамках у нас дети уже на экскурсии не ходят… Вдруг война, а ты в панамке! Оккупанты продолжают по всему Крыму готовить из детей мясо на убой.

Керчь:

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Евпатория:

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Евпаторийский детский лагерь:

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

6. Не сумев в очередной раз выпросить воды, оккупанты устами коллаборанта Константинова снова заявили, что никакая днепровская вода Крыму не нужна. Далее цитата российских пропагандонов: “Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров. По мнению Константинова, у Крыма с Украиной не должно быть никаких взаимоотношений, пока Киев не признает Крым как сообщество, у которого было право на возвращение на родину и которое сделало свой исторический выбор. Он также отметил, что украинские власти по-прежнему агрессивно настроены к жителям полуострова, в связи с чем с ними не стоит обсуждать вопрос воды. "Они нам серную кислоту нальют туда, чтобы мы пили", — заявил Константинов”. В общем, передайте маразматику Кравчуку, что бутылки с водой можно вылить обратно в Днепр.

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

7. На высохшем дне Симферопольского водохранилища обнаружены залежи покрышек. Как бы намек.

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

8. Осень в августе. Всё выжжено солнцем. Так выглядит практически весь Севастополь. Дождей в городе не было с начала лета.

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

9. Август. Разгар сезона. Туловища есть, а бабок с них — не есть: предприниматели в оккупированной Ялте продолжают сворачивать бизнес.

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 7. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2908 человек, в том числе 509 в Севастополе. Умерло 67 человек, в том числе 18 — в Севастополе.

11. Ялта. От входа Поликуровского мемориального кладбища отодрали обе висевшие там урны (ну, да, мёртвые ведь не мусорят), зато вкорячили ворота и возвели забор (против террористов, конечно — вдруг там кто-то из красных террористов из могилы восстанет).

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

12. Диалог крымчан:

– Автор Анна Политковская, книга “Путинская россия”. Волосы дыбом уже от первых 5 страниц.

– Россияне, если и читают, то исключительно Дарью Донцову, а в основном смотрят телевизор, где всегда говорят правду, одну только правду, и ничего, кроме правды”

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

13. Ватаноид разместил фото и подписал: “Электричка на Севастополь”. Крымчане прокомментировали: “Недоумение… Даже седьмой год за рамками цивилизации и здравого смысла не приучил еще восхищаться и гордиться электричкой Симферополь-Севастополь и чувствовать сопричастность к ней”, “Эта фотка призвана возбуждать: А — Радость. Б — гордость за родину. В — Восхищение современной техникой. Г — Умиление пейзажем. Д — Историческую сопричастность. Какой вариант ответа выбираете вы?”, “Пока российский народ тонет в выгребных ямах, можно и электричками погордиться”, “Истеричка-провокаторша”, “Тупая баба с телевизором вместо мозга. Еще скажи, что 7 человек за день не погибли в яме с говном”.

Новости Крымнаша.Тонут в выгребных ямах и гордятся Крымнашем

P.S. “Пока российский народ тонет в выгребных ямах, можно и электричками погордиться”. Я бы не ограничивал эту феерическую фразу только лишь электричками — можно сразу за весь Крым сказать: пока российский народ тонет в выгребных ямах, можно и Крымнашем погордиться. Зловонная гордость, к которой они принюхались и считают нормой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.