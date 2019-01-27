1. “Переселиться на полуостров — мечта любого здравого человека” — заявили оккупанты и открыли для жителей Сибири программу по кредитованию желающих купить жилье в оккупированном Крыму. Позже программу расширят на другие территории залесья. Бедный мой Крым…

2. Я тоже оказался в эшелоне уезжающих из Крыма патриотов. Без аусвайса работу найти тяжело. Накоплений нет. Дальше смотреть на эту стагнацию бесплатно не вижу смысла. Здравствуй, Киев! Здравствуй, новая жизнь!

3. На ватном паблике Евпатории поговорили о замещении населения, которое проводят оккупанты: “Замечено, что последнее время в Евпаторию на пмж приезжает очень много жителей Москвы, Саратова и т.д. Причем они ищут работу и готовы получать нашу стандартную з/п, так как там им платили так же, а то и меньше, а условия труда были намного тяжелее. В связи с этим возникает естественный вывод: вскоре местные лентяи будут вытеснены приезжими трудолюбивыми людьми, и пусть для одних — это хорошо, а для других — плохо, но это естественный процесс, который в принципе полезен развитию города, и может многое изменить в ближайшем будущем”. Комментарии: “Если и дальше так пойдет, то делаем вывод: у нас будет, как в Саратове, и так, как в других городах, откуда к нам приезжают”, “Да, всё написанное — правда. К сожалению, именно так. "Приезжие землю копытами роют", рвутся вперёд и достигают успеха. Вполне возможно, что приезжие вытеснят местных с оставшихся скудных рабочих мест”, “Вот лично меня "убивало", что наши местные дегенераты скулили, чтобы понаехали со своих засраных мухосрансков и порядок у нас навели. Кстати, радует, что в последнее время этих долбо*в резко поубавилось”.

4. В последнее время на всех крымских пабликах много сообщений от саранчи. Вот на ялтинском пишут: “Хочу сюда приехать учиться из города Инта. Скажите, пожалуйста, есть ли в этом городе плюсы и минусы, и какие? Пока я вижу только плюсы: море, пляж, с собакой есть где побегать, грязь не такая, как в Инте, и люди почти такие же, как в Инте. А ещё у вас тут красиво”. Комментариев было традиционно много, а вот один из них: “Да, у нас круто))) садись в нарты (прим — сани для езды на собаках и оленях) и ехай))))”.

5. “Хуже стало: дырявые дороги и разбитые тротуары разрушились ещё больше. Везде мусор и грязь. Ночью темно, как в жопе, потому что не горят фонари. И такая жопа почти везде в городе, который превратился в большую помойную яму. А мы живём как в гетто, как свиньи в засранном хлеву. Депутаты громко обещают, чиновники бодро рапортуют, связанные с ними "бизнесмены" набивают карманы, а мы всё глубже тонем в жопе. Ура! Прошедшие пять лет — время упущенных возможностей, сказка о потерянном времени для Крыма и для каждого из нас. Мы строим колосс на глиняных ногах!”, — написал к 5-летию оккупации Крыма Александр Дремлюгин — пропагандон 1987 г.р., тоскующий по СССР, ненавидящий Украину и очень активный пособник оккупантов с первых дней захвата Крыма.

6. Севастополь — город хронических покращень гавани! Наслаждайтесь — заслужили: “Позор властям города Севастополя! 1 февраля 2019 года будет снесён Воронцовский рынок на проспекте Победы. Рынок удобно расположен в районе и там можно купить практически всё! 31 января последний рабочий день рынка”, “Вот уроды”.

7. Сегодня утром очередной блэкаут оставил без электричества центральную часть оккупированной Керчи. Света не было от одного до двух часов.

8. Оккупированный Армянск полнится слухами. Чем ближе весна, тем больше будет беспокойства. Кислота никуда не делась, а лишь затаилась: “Кто-нибудь слышал про эвакуацию весной, связанную с заменой фильтров на ООО Титановые Инвестиции? Правда, или это очередные городские байки?!?!? Чему верить? Анонимно”. Ответы: “Впервые слышу”, “Я тоже такое слышала, что в апреле хотят вывозить в Бахчисарай”.

9. На севастопольском форуме обсуждают токсичность Крыма: “Германия далеко тоже не ушла. Ситуация несколько другая, но смысл тот же: человек был гражданином рф всю жизнь, паспорта получены в 2011 году в Москве, но по стечению обстоятельств пришлось прописаться в Крыму. И никакие доводы, что гражданство было получено законным путем, не действуют, отправляют в Киев. В общем, ситуация такова, что если есть хоть какое-либо упоминание о Крыме — 90% стран шенгена и разбираться не станут кто прав, кто виноват”.

10. “Россияне стыдятся своей хронической бедности, одновременно гордясь аннексией Крыма. Взаимосвязи между низким уровнем жизни и извечной тягой к экспансии они не замечают, неистово веря в "российское величие". О том, что корень большинства их социально-экономических бед обусловлен неадекватным восприятием реальности, россияне предпочитают не задумываться. Как показывает история, российская великодержавная стратегия всегда была нацелена на решение судеб мира, а не на латание дыр на дорогах Смоленска. Поэтому в XXI веке 62% малых городов россии не имеют централизованной канализации, а 40% — водопровода. О деревнях вообще говорить не приходится. Если мировые рейтинги не дают ей первых позиций, за исключением лидерства по уровню алкоголизма или количеству абортов, то поводы для гордости приходится искать в прошлом. Пассажи путина о "сакральной роли" Крыма для россии и сказки о "грядущих базах НАТО на полуострове", конечно, сыграли свою роль. Но далеко не главную. Ведь радость доставляет не сам Крым, а то, что забрали его у "хохлов". Сколько бы россияне не кичились своим величием, пока они будут гордиться захватом чужих территорий, уровень жизни в россии будет вызывать лишь чувство стыда”.

11. Четырнадцать республик вышли из состава Советского Союза, окружили россию и начали над ней издеваться…

P.S. “Сегодня на работе говорили про понаехавших. Случайно вырвалось слово “русня”. Думал, что выгребу по полной, но нет, многим понравилось. Теперь понаехавших все называют руснёй. Плюс в карму “диверсанта”.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!