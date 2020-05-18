1. Прокурор АРК Игорь Поночовный напомнил российским оккупантам о том, что военные преступления не имеют срока давности. Об этом он написал, комментируя задержание во Франции подозреваемого в организации геноцида в Руанде Фелисьена Кабуги, который 26 лет находился в розыске.

2. Украина ввела санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, МГУ и ряда других российских музеев, институтов и организаций, которые связны с дерибаном культурного наследия Украины в Крыму. В санкционный список попали и ряд учреждений аннексированного россией полуострова.

3. Судно SEABREEZE снова под арестом, сообщили в Прокуратуре АРК. Напомню, одесский судья Анатолий Дерус 14 мая снял арест с судна российской компании, которая добывала песок для строительства моста через Керченский пролив. В Прокуратуре открыли уголовное производство по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения.

4. На фото — горда гірська ріка Салгир та Сімферопольське водосховище… Сьогодні вранці… Крим — це Україна, інакше бути не може. Навіть природа про це каже.

5. Даже севастопольские упоротые пропагандоны из ForPost, чтобы быть в тренде ненависти крымчан к понаехам, написали статью “Туристы благодарны властям за освобождение Крыма от местных жителей. В соцсетях открыто раздают советы, как оттянуться и не загреметь в обсерватор”. В статье привели примеры бахвальства понаехавших, которые учили других рашистов, как обмануть систему и не попасть в обсерватор, пока голодные крымчане самоликвидировались. Ватники в комментариях к статье потребовали распять понаехавших и посадить их голой жопой на муравейник.

6. В оккупированном россией Крыму выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — еще три. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 419 человек, в том числе 138 в Севастополе. Сегодня от осложнений, вызванных коронавирусом, умер восьмой человек.

7. Проблем у здравоохранения в Ялте нет: нет здравоохранения — нет проблем: “Продолжаем тему скорой помощи в Ялте. Никаких выплат, обещанных президентом, никто не получил и не получит! Куртки, обувь, костюмы скорой помощи не выдаются или выдаются на 5 размеров больше! На многочисленные просьбы разобраться с этим начальство отвечает: покупайте сами… 5 лет мы работаем в одном и том же. Периодически нет катетеров, нужного размера перчаток и т.д. Список длинный. Вместо костюма инфекциониста выдается костюм маляра без индивидуальной упаковки, просто в пакете”.

8. На паблике Симферополя поговорили о буднях оккупации: “Крым-то — крымчан, это наша родина. Но ни одна международная компания здесь работать не хочет. Не хочу далеко ходить. Моя отрасль — работа с питомниками кошек и собак: Роял, Канин, Пурина, Марс, Педигри. Они даже не регистрируют крымских заводчиков на свои сайты. Очень много стран не рассматривают собак с документами россии. Еще очень много чего, писать не хочу”, “Реалии оккупации. Закончится — вздохнем”.

9. Сегодня в Украине — День памяти жертв политических репрессий. Некоторые исследователи считают, что за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти полтора миллиона человек. Огромное количество из них было расстреляно, а остальные прошли тюрьмы, пытки, ссылки, высылки, каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических учреждениях. Террор и репрессии затронули почти все слои украинского населения: ученых, политиков, военных, священников, представителей культуры, крестьянство. Особенно тяжелым и массовыми стали репрессии, совершенные сталинским режимом в 1930-х годах. Только в Украине в 1937-1938 годах были осуждены около 300 тысяч человек, две трети из которых расстреляли. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря…

10. Сегодня в МИД Украины призвали мир отреагировать на новые массовые и системные репрессии, совершаемые российскими оккупантами в Крыму и на части Луганской и Донецкой областей: “В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан удерживаются (в заключении) по политическим мотивам в россии и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами. Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали здесь обычным явлением”. По данным координатора Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, россия незаконно удерживает за решеткой по “крымским делам” 88 человек.

P.S. Сегодня документы с архивами КГБ о репрессированных доступны на сайте avr.org.ua. Репрессии — инструмент “величия” и порабощения. Перед тем, как звать “русский мир” в свой дом, помни, что он всегда начинает репрессии и расправы сначала против несогласных, а потом и против своих адептов. Всегда!

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