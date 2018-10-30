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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Россия прицепила Крым и Донбасс в состав движущегося под откос поезда

1. Международное разведывательное сообщество Inform Napalm разоблачило еще одно подразделение ВС рф, которое участвовало в спецоперации по захвату и оккупации Крыма, что было названо оккупантами “референдумом”. Это 66-я бригада управления, в/ч 41600, ППД — г. Ставрополь, входит в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа рф. Напомню, в 2014 году путин и ватные имбецилы в один голос повторяли, что это “спонтанно возникшая самооборона с оружием из военторга”. Кроме того, в расследовании отмечается, что эта же бригада участвовала в боевых действиях на востоке Украины, где “ихтамнет”, и в Сирии, “откуда их 100 раз вывели”

2. В Симферополе на заседании Курултая прогнувшихся под оккупантов мусульман Крыма VI созыва было принято решение конфисковать имущество Меджлиса

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3. В Крыму переизбрали муфтия-коллаборанта. Им снова стал Эмирали Аблаев, который за сотрудничество с оккупантами был исключен из состава Меджлиса крымскотатарского народа. Аблаев пишет в ФСБ доносы на крымских татар. Ранее уже публиковались такие документы

Новости Крымнаша. Россия прицепила Крым и Донбасс в состав движущегося под откос поезда

Новости Крымнаша. Россия прицепила Крым и Донбасс в состав движущегося под откос поезда

4. Севастополь. В 9 утра от Студгородка по Фиолентовскому шоссе проследовала колонна из свежеокрашенных БМП, затентованного “Града” и трех машин личного состава. В “рай” готовятся.

5. Зафиксированы новые факты милитаризации крымских детей оккупантами. В Севастополе коммуняки одевали детей в военную форму на “празднике 100-летия Ленинского комсомола”

Новости Крымнаша. Россия прицепила Крым и Донбасс в состав движущегося под откос поезда

6. Житель Симферополя Олег Кочеров уже долгое время на YouTube освещает проблемы отравленного оккупантами Армянска. Его даже ненароком заподозрили в симпатиях к Украине, на что Кочеров сегодня ответил: “Вот ответы на ваши вопросы. Крым — это россия, и это необсуждаемо. Только вот в коридорах крымской власти засели личности, которые 5-ый год РАЗРУШАЮТ Крым, дискредитируя все начинания рф в Крыму. Так что, прежде чем писать, надо владеть информацией, и все ответы в наших роликах”. Запомним этого ватника, чтобы он не успел переобуться на лету после освобождения Крыма

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7. Двустульежопые моряки решают финансовые и визовые проблемы: “Да, крымские банки — понятно, что уже давно не открывают счета с международными реквизитами. Меня интересует проблема не с нашей стороны (как принять деньги), а алгоритм европейского регулятора по переводам для резидентов Республики Крым. Интересно все-таки было бы взглянуть на перевод из, скажем, HSBC Switzerland в Сбербанк в евро клиенту с адресом в свифтовке "Севастополь, россия"”, “Вот сейчас вылезла проблема, что нужно получить расчет за отдельные работы, и особенность контракта такая, что в реквизитах, так или иначе, будет виден Крым. Встает вопрос: как на это отреагирует регулятор и есть ли у нас прецеденты?”, “Браво!!! Ещё один разумный человек объявился. Я именно так и поступаю с января 2015 года. Просто в CV (резюме) пишу адрес киевский, работаю по укр документам. Или в случае Bourbon Baltic указал Краснодар и по реквизитам то же самое. Но есть и компании как, например, Том Оффшор, которые видят вылет из Sip (Симферополь) и сразу сливаются”, “Нужен шенген моряку в российский паспорт, предложения в личные сообщения”, “Какие вам предложения? Гарантированная виза без проблем — 800 евро. Дорого? Второй вариант — подать самому в Краснодаре: 2300 руб + 35 евро + 800 руб + 3000 руб дорога на автобусе. Все необходимые документы даст крюинг. Временная регистрация в Москве — 3000 руб на 5 лет. Других способов либо нет, либо они неэффективны”

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8. Жизнь севастопольского ватника — это вечные боль и унижения: “Есть у меня в аудиозаписях гимн города. Хотел его сегодня запустить, но контакт выдал уникальнейшее сообщение: "Аудиозапись Легендарный Севастополь, неприступный для врагов, Севастополь, Севастополь — город РУССКИХ моряков!!! недоступна для прослушивания в Вашем регионе". В техподдержку я, конечно, написал, но как подобная ситуация вообще могла произойти?”

9. Севастополь. Улица. Машина с номерами “днр”. Мрачный водила. На капоте стоят консервы и картонка с ценой. При виде полицаев все быстро прячется. Вот нужно было нарушать законы Украины, обрекать целое поколение на войну и разруху, чтобы из-под полы консервами барыжить? Дебилы.

10. Крымские самодеятельные коллективы приняли участие в конкурсе народной песни “Пою тебе, мой Севастополь”. Народный хор дома культуры из Алупки исполнил песню “Рiдна мати моя” — зрители аплодировали и кричали “браво”. Руководитель одного из коллективов на условиях анонимности рассказал, что музыкальным коллективам оккупанты “рекомендуют учить больше песен патриотической направленности” и что на подобных мероприятиях в Крыму не приветствуется появление в репертуаре песен на украинском языке

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11. В Ялте уличные музыканты спели песню Океана Эльзы, собрав вокруг себя немало слушателей

P.S. “Про 9 мая, парады, милитаризацию и все такое. Если есть кто-то, кто слышал про войну все детство от непосредственных её участников, тот я. И не было в рассказах ничего привлекательного, чтобы кричать “можем повторить”. Помню момент, после которого я перестал ходить на парады. Это был 1984-ый год, 40 лет освобождения Севастополя. Мы всей семьей идем на парад — отец настоял. Говорил, что мы больше столько живых ветеранов не увидим. Меня, тогда ещё подростка, потрясло количество инвалидов. Без рук, без ног, без глаз… Детская психика не выдерживала. С тех пор я понял две вещи: война — это всегда плохо. И второе — я больше на парад добровольно не ходил и не пойду. И детей водить не буду”, — написал житель оккупированного Севастополя. Россия же встала на рельсы милитаризации, прицепив оккупированные Крым и Донбасс в состав движущегося под откос поезда.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Бандеровец, судя по твоему последнему высеру тебе уже лет за 60. Или опять брешешь. Т.е до подросткового возраста тебя не водили на парады. Ты что жил в деревне и не видел по телевизору парадов. Думаю всё это брехня как и твои высеры про Крым. Ну а Крым более хохлятским не будет и крымчане обхохлячиваться так же не собираются. А вся эта писанина просто для юмора.
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