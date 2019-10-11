1. Оккупанты в Саках ворвались в дом проукраинского активиста Олега Приходько, которого после обыска вместе с супругой Любовью Приходько увезли в управление ФСБ в Симферополь. Адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что оккупанты обвиняют крымчанина по двум статьям: 223.1 (“незаконное изготовление взрывчатых веществ”) и 205 (“подготовка террористического акта”). Тротиловую шашку тип 200, запал для УЗРГМ-2 и поражающие элементы подбросили в гараж крымчанина во время обыска. Оккупанты заявили, что Приходько “собирался взорвать здание городской администрации Сак”. Напомню, сразу после начала аннексии оккупанты провели первый обыск в доме семьи Приходько. В 2016 году оккупанты задержали Олега Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле — тогда активист был арестован на трое суток. В феврале 2019 года в доме Приходько был проведен новый обыск, в результате которого оккупанты изъяли украинскую символику, флаги партии “Свобода”, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски, а также интересовались у него, “откуда в Крыму взялись бандеровцы”. В сентябре Олега Приходько и его супругу Любовь снова допрашивали сотрудники ФСБ — особенно рашистов интересовали поездки Приходько на Майдан в Киев в 2014 году

2. Пропагандоны в Крыму и в россии новость о задержании проукраинского активиста Олега Приходько подали с такими безапелляционными заголовками: “Крымчанин собирался взорвать здание с людьми”, “В Крыму задержан россиянин, готовивший взрыв в административном здании”. Оскар по конченности заголовка отдаем севастопольским пропагандонам из “Примечаний”, которые написали: “В Крыму задержан нацист-подрывник”. Чувствуете уровень “журналистики”?

3. Посмотрите на фотографии с обыска и задержания Олега Приходько, а также на постановочное оккупантами видео обыска. В момент вторжения в дом на улице совсем темно (это произошло около 17:00 9 октября). А уже когда оккупанты находились в доме крымчанина, из окна светило яркое солнце, и на улице, куда вывели Олега, тоже было светло

4. Оккупанты в Севастополе отклонили апелляционную жалобу защиты и оставили под арестом понаехавшего до оккупации гражданина Сербии Славиша Карабашевича, которого разыскивал Интерпол и который радостно встречал россию в 2014 году. Ватник, обвиняемый в военных преступлениях в бывшей Югославии, был арестован оккупантами 6 августа 2019 года после жесткого задержания. В мае 2018 года в интервью крымским пропагандонам Карабашевич заявлял: “В 2014 году Крым переходит в состав россии. Я был рад, я был одним из тех, кто стоял на баррикадах вокруг украинских воинских частей. Жена меня поддержала, хотя это разрушило наши отношения с семьей жены в Днепропетровске. Теперь они называют нас сепаратистами, — СМЕЕТСЯ Славиш”. Интересно, ему до сих пор смешно?

5. Вся шушера прет в Крым: на полуострове задержали понаехавшего из Удмуртии мошенника, который, представляясь агентом по недвижимости, продавал несуществующие квартиры. От себя добавлю, что столько лохотронов и разводов, как сейчас, я за всю свою жизнь не видел

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6. Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич еще раз подчеркнул, что аннексированный россией Крым не получит “никакой воды” с материковой Украины до деоккупации полуострова. Три дня назад оккупанты заявили, что канал “готов принять днепровскую воду”

7. Оккупанты зазаборили ЖД вокзал в Феодосии, что вызвало возмущение у жителей города. Предлагаю прочесть мнение крымчанина о зазаборивании захваченных рашистами городов полуострова

8. Тюрьма — это и есть родная гавань. Россия — тюрьма народов: “Очень наболевшая тема у меня и у моего окружения — это установка заборов в Крыму. Можно было бы понять их монтирование в северной части Крыма, так как, по словам первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, это якобы защита населения от украинской власти и возможных провокаций. Но нахрена возводить ограждения на автовокзалах, ж/д вокзалах, трассах и тем более пляжах и набережных? На мой взгляд, это тупое уничтожение финансовых средств. Тем более эти ограждения абсолютно не защитят человека, а наоборот, это ловушка для людей на таких объектах. Во-первых, в случае любого ЧП не смогут быстро покинуть территорию; во-вторых, массово попадут в заложники. Так что, тотальное огораживание вынужденных мест скопления людей — это не препятствование, а прямое пособничество террористам. К сожалению, это понимают все, кроме тех пид@расов, которые на якобы "безопасности людей" делают деньги. Кроме всего этого, этими сраными заборами отрезают от моря целые поселки, устанавливая ограждения вдоль набережных. Что это за ИДИОТИЗМ? Почему мы не можем свободно прогуляться по пляжу? Это общественные территории, и они принадлежат нам, крымчанам, а не каким-то там зажравшимся чиновникам, которые их себе присваивают, закрывают доступ к месту и используют его в своих интересах. Мой приговор власти: нех@й наш регион превращать в тюрьму!”, — написал ватник, который еще не все понял

9. НАЗАД В СССР. В поселке Кайгадор (Орджоникидзе, в 14 км от Феодосии) на разгромленном секретном заводе по изготовлению торпед “Гидроприбор” оккупанты восстановили “ПАРТКОМ”! Ура, товарищи!

P.S. Олег Приходько, как и бывший политузник Владимир Балух, во дворе собственного дома в оккупированном Крыму вывешивал флаг Украины, не скрывал своей гражданской позиции, а на деревянной беседке во дворе собственного дома высек Тризуб и слова: “За Честь, За Волю, За Козацьку Долю. Слава Україні!”. Во время предыдущих задержаний и обысков крымчанин в глаза захватчиков называл Крым оккупированной россией территорией Украины. Оккупанты не смогли забыть и простить такую смелость, а потому обвинили Олега Приходько в “терроризме”. Балуху подбросили патроны на чердак. Приходько — взрывчатку в гараж. Путину нужен “обменный фонд”. Крымские татары и проукраинские активисты подходят на эту “роль” как никто другой… Никто не может быть в безопасности, пока нашу землю топчут российские оккупанты, задачей номер один которых — выдавить из Крыма любое сопротивление и всех, кто помнит, каким полуостров был до оккупации. Посмотрите небольшой видеосюжет про семью Приходько, которые считают, что “Родина — одна, другой нет”. Сюжет сделан журналистами Крым.Реалии в феврале 2019 года. В эти минуты крымчанину избирают меру пресечения.

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