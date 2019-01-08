Новости Крымнаша. Редкие минуты радости в оккупации

1. Ситуация с правами человека в оккупированном Крыму стабильно ухудшается. Об этом заявил эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов: “Что касается политических преследований, то в 2018 году мы зафиксировали 168 решений “судов”, связанных с лишением свободы. В основном это продления сроков содержания под стражей в политически мотивированных уголовных делах. Кроме этого, за год появилось 37 новых политических заключенных, включая 24 украинских моряка”.

2. Россия убивает заложников: фигуранта “дела Веджие Кашка” Асана Чапуха в тяжелом состоянии госпитализировали в 6 горбольницу Симферополя. Об этом сообщил адвокат Айдер Азаматов. Очередное судилище над Асаном назначено на 9 января.

3. Жители Севастополя начали что-то подозревать: “Не хочет Севастополь снова быть проданным и разграбленным. А мы уже не удивляемся. Надо бить рыжие наглые морды (прим — речь о понаехавших во главе с оккупантом Овсянниковым), и пинками гнать пришельцев”, “Надо брать украинский флаг и на Нахимова с криками: Порох, введи войска. Звать законную власть”. Разъяренный понаехавший из Москвы ответил: “Те, кто работают продуктивно, и в армии, и в госструктурах, прибыли сюда с материка. Да и сами вы нули всегда были, убогие хохлы и быдловатые селюки. Город процветал, только когда был закрыт от вас. Вы сами-то чего умеете и зачем в таком разе к рф пристыковались? Сидели бы себе в укре, у нациков бы сосали, и все дела”.

4. Раньше (до катастрофы) 1-го января Симферополь ехал в Ялту гулять по набке, сидеть в ресторанчиках, катать шары в боулинг, танцевать в клубах… Там мы все и встречались. Но это было раньше. Тем временем жители Ялты пишут: “Такой убогой, бесприютной, унылой, мрачной и несчастной я не помню набережную даже в начале 90-х, во время развала страны и разгула бандитов. Сейчас разгул других бандитов, правда. Что и говорит и о руководстве, и о статусе города. Убили и продолжают убивать. Как же вы деньги из Ялты качать собираетесь, “бизнесмены” земельные?”

5. Унылый Новый год переходит в тоскливое Рождество и в Симферополе, жители которого пишут: “Возмущены. Город выглядит сиротским. Елки где? Где огни? Что, денег не хватило на праздник? Мэр от мэра все жальче и жальче”.

6. На снеговика в оккупированной Евпатории прицепили украинский и российский флаги. Подташнивает от такого… А ватка в комментариях кричит, что “если бы в Украине российский флаг прицепили, то уже посадили бы”. Расскажите это Балуху, имбецилы! И не Украина напала на россию, а россия пятый год ведет подлую войну против Украины!

7. ЖД вокзал оккупированного Джанкоя никто не чистит от снега. Да и дороги по всему Крыму — во льду и снегу. Ватники безуспешно ищут на дорогах супер-пупер снегоуборочную технику, которой оккупанты хвастались еще в 2016 году. Не находят.

8. Симулятор тюрьмы открылся на тропе Ливадия-Ялта. Когда-то можно было идти, и ощущать ветер с моря, смотреть на волны. Теперь здесь только решетки и заборы.

9. Севастополь. Знакомая ватница (предпринимательница) подвыпила и начала откровенничать: “Раньше (до 14-го года) россияне приезжали, сорили деньгами. Быдло все, но платили. Чувствовали себя королями. А сейчас — то же быдло, но нищее. Жлобы одни, говорят, что дорого для них. Ненавидим больше, чем раньше. Знакомого встретила. 2 года как уехал в Киев. Жалеет? Сказал, что только о том, что не уехал раньше. Настоящая жизнь только там и началась. С дочкой фильм смотрели на каком-то украинском канале по спутнику. На мове. Оказалось, что всё еще помним и понимаем. Будет не сложно обратно возвращаться”.

10. Неканоничная безТОМОСная секта измывалась над гардемаринами в рождественскую ночь! Секта РПЦ не пускала в храм в “сакральном” для мирового православия Херсонесе! Бесы, бесы и раскольники! В общей сложности не пустили около 100 человек, которые якобы опоздали на службу. Так называемые “охранники” предложили людям помолиться возле ограды, глядя на кафедральный собор. Местные ватники комментируют: “Сгорят в аду теперь”, “Это ли не оскорбление чувств верующих?”, “Надо было через Госуслуги записываться заранее”, “Уже и в храм по расписанию пускают”, “Скоро талоны введут”, “Мало того, что вход платный придумали, так еще произвол хуже. В такие праздники устанавливать, кому приходить в церковь — абсурд”.

11. В оккупированном Севастополе 6 января на вечерних рождественских службах пели на украинском языке. Несколько лет дети собирались к концу службы у церкви, пели колядки и собирали подарки. В этом году детей было мало, а во дворе церкви дежурили кизяки с нагайками.

12. Оккупанты в Севастополе провели неканонический крестных ход, участие в котором приняли понаехавшие, коллаборанты, сектанты РПЦ, ихтамнеты и кизяки. Т.н. “председатель парламента Севастополя” Екатерина Алтабаева во время шествия заявила, что “надо спасти наш родной город”. От кого надо спасать, Алтабаева не уточнила.

P.S. Россия всегда обвиняет украинцев в том, что делает против нас сама, или же ложь возвращается бумерангом. Не успели оккупанты заявить, что у “украинцев украли Рождество”, как в оккупированном Севастополе сотню человек не пустили на рождественскую службу. Весь севастопольский паблик забит гневными сообщениями. Просто какая-то трагикомедия… А я вчера вечером на улице остановился возле группы молодых парней и девушек, которые пели рождественские песни на украинском языке. В конце этого спонтанного выступления, которое остановились послушать такие же зеваки, как и я, главный в группе крикнул: “Христов народився!”. И все ребята хором ответили: “Славімо Його!”. Меня всего переполнила радость, даже в какой-то момент забыл о том, что нахожусь в оккупации. Желаю и вам всем побольше таких минут радости в жизни, когда забываешь обо всем плохом. С Рождеством Христовым!