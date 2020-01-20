1. Оккупанты в декабре 2019 года сообщили об очередном задержании жителя Симферополя, которого “подозревают в государственной измене”. Подробностей на тот момент не было, но было известно, что зовут задержанного Иван Яцкин. Его вывезли в Москву и арестовали до 16 марта 2020 года. Сегодня адвокат Николай Полозов сообщил, что будет защищать Ивана Яцкина и ранее посетил его в СИЗО Лефортово. По информации адвоката, гражданину Украины необходима медицинская помощь. По информации правозащитников, 41-летний Иван Яцкин родился в Крыму, занимает активную и открытую проукраинскую позицию, является многодетным отцом, супруга которого должна родить ещё одного ребёнка.
2. Украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который сотрудничает с редакцией Крым.Реалии, оккупанты 18 января на 34 года запретили въезд на территорию россии и аннексированного ею Крыма.
3. В Украину не впустили еще несколько российских актеров, которые прибыли в Запорожье рейсом из Варшавы. Один из рашистов ранее незаконно посещал оккупированный его страной Крым. Еще трое не смогли объяснить цель своего приезда в Украину
4. Певец ртом Александр Серов хочет просить у Верховной Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев, чтобы заработать денег на украинцах, на которых ему плевать. Пиар-менеджер артиста Александр Орлов уже опубликовал слезное письмо.
5. Оккупанты в Крыму объявили о создании “Черноморского казачьего войска”. Численность ряженых преступников — свыше 5 тысяч человек. Оккупанты намерены довести эту цифру до 10 тысяч. По словам Гоблина, “казачье войско” будет помогать полицаям “обеспечивать на полуострове общественный порядок” — то есть, на улицах станет еще опасней
6. Кизяки устроили православный марш-бросок по оккупированной Евпатории. Подпортили ауру и без того униженному и оскорбленному оккупацией Гурзуфу. Осквернили также Ялту и Алупку
7. Оккупанты снова притащили в Крым главарей созданных на Донбассе террористических организаций. Плескались в море — грехи смывали
8. Террористов с Донбасса в Крыму сопровождал коллаборант Андрей Козенко, ныне сидящий в Госдуре. Предатель заявил: “Мы публично говорим, что ДНР и ЛНР сегодня являются особыми субъектами российской федерации”. Вот и вся “гражданская война”
9. В окупованому Криму святкували 366 річницю Переяславської Ради — разом с представниками молодих донбаських джамахірій. “Тільки в єдності з расією можливі добробут та процвітання”… Ага — кріпацтво, Голодомор, ГУЛАГ, війна, брехня, підлота
10. Оккупанты в Севастополе после озвученного беспокойства о возможной беспрецедентной ситуации из-за нехватки воды, сообщили о “хорошем показателе” заполнения Чернореченского водохранилища — основного источника водоснабжения города. Водохранилище сейчас заполнено наполовину, при этом в 2018 году оно было заполнено почти полностью
11. Ни дня без дидываивали: “Внеочередная 14 сессия городского совета (Керчи) вновь началась с патриотической акции "Вспомним всех поименно". На этот раз имена Героев Советского Союза зачитывали юнармейцы и студенты КГМТУ”, — сообщили оккупанты
12. Оккупанты запустили два паршивых поезда, из которых один ходит через день — зато сколько радости теперь в Крыму: “В Черный список ЖД работников Симферопольского вокзала. На входе в вокзал потребовали вытащить спящего ребенка из коляски. Коляску положили на просвет. В итоге поняли, что коляска туда не войдет даже в сложенном состоянии. Сказали, провезти так (без просвета)! Зачем нужно было орать на весь ЖД, чтобы я вытащила ребенка? Слов нет, одни эмоции”, “На ЖД хамло работает. Бардак. Стоишь в очереди, чтобы попасть на поезд. Через металлоискатель пустили людей, которым надо на электричку и поезда. Еще умудряется народ там подраться и поматериться, т.к. все спешат на электричку, а тут и народ с чемоданами на поезд. Отправление было веселым с Симфа”, “А вдруг ты террорист?! Путен террористов не любит. Любит их мочить в сортирах. Так-то…”
13. С каждым часом и днем все больше радуются жители Крыма и тому контингенту, что прет из замостья: “К сожалению, концентрация маргинальных отбросов все еще высока”, “А с открытием моста эта концентрация выросла в разы”, “И она растет. Каждый час”. Прочувствовали радость от моста, поезда, гавани и гаваньцев?
14. Судак. Пришельцы, чужеземцы, шакалы… Вот и вся гавань: “Гребут так, будто бы вокруг не люди, а тараканы, мхи, пустота. Молча рушат, крушат Сахарные головки. Молча рушат миллионы лет стоящие скалы. Кто они — люди? Похоже — шакалы! Кто они? Чужие, пришельцы! Мы жертвы, мы погорельцы! И им дорога ли наша природа? Нажива, бабло — другая порода! Пришли не с мечом! Но похлеще бомбежек. Могильники, ямы вместо дорожек! Безжалостен дух их! Они чужеземцы! А вроде бы русские, вовсе не немцы. Когда бездуховность внедряется в скалы — пришельцы они, пришельцы, шакалы”, — написал осчастливленный оккупацией крымчанин, которому ответили: “Там гребут местные под видом пришельцев. У них, видимо, две цели: нахапать побольше и смуту развести”, “Да, похоже, гребут и те, и другие”, “Очень больно и мерзко от бессилия”, “Какие местные? Поинтересуйтесь, кому отдали сотни гектар Капсели, назовите мне хоть одну фамилию местного счастливчика?”
P.S. Анонсированные оккупантами в 2014 году “поезда дружбы”, которыми пугали ватников, таки доехали, но совсем с другой стороны. Позволю себе в постскриптуме еще раз процитировать слова ватника, который, наверняка, в 2014 году радовался оккупации: “Гребут так, будто бы вокруг не люди, а тараканы, мхи, пустота. Кто они — люди? Похоже — шакалы! Кто они? Чужие, пришельцы! Пришли не с мечом! Но похлеще бомбежек. Могильники, ямы вместо дорожек! Безжалостен дух их! Они чужеземцы! А вроде бы русские, вовсе не немцы. Когда бездуховность внедряется в скалы — пришельцы они, пришельцы, шакалы”. И напомню, что в этот день, ровно 29 лет назад, жители Крыма своим волеизъявлением во время всекрымского референдума 20 января 1991 года заявили о желании восстановить Крымскую автономию. В 2014 году, захватив полуостров, оккупанты лишили его статуса автономии, за который голосовали крымчане в 1991 году, и обозвали нас “Крымским федеральным округом”. В июле 2015 года ликвидировали и этот “округ”, впихнув Крым в “состав” Южного федерального округа с центром в Ростове-на-Дону…
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