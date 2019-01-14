1. В Севастополе бывшего сотрудника Украинской банковской академии Татьяну Потапскую и ее четырехлетнего сына оккупанты принудительно выселили “на улицу” из общежития, которое ихтамнеты прибрали к своим рукам. Севастопольский институт банковского дела был открыт в 2009 году, но прекратил свое существование сразу после вторжения россии. Территория пришла в упадок, а бывших украинских преподавателей с семьями выселяют из их законного жилья.

2. Единственная российская сеть супермаркетов “Ассорти”, работающая в Крыму, планирует покинуть полуостров. Ранее стало известно о закрытии первого магазина сети в Симферополе.

3. Сегодня в полдень Крым вновь дрессировали сиренами, о которых не предупреждали. Из Ялты пишут: “Что за сирена на Сеченова? Уже 5 минут”, “В Алуште тоже воет, только что”, “Я тоже её слышу, а когда я её слышу, я очень сильно боюсь”, “Пора привыкнуть уже”, “Интересно, а если что случится, включат сирены, и что? Все так же спокойно реагировать будут?”, “Нигде не предупреждали”, “В Никите никогда не предупреждают и проверку не проводят. Эх. Чувствую, мы не выживем”, “Почему воет?”, “Может, случилось что?”. Из Феодосии пишут: “Что происходит — сирена?!!!!”, “Была сирена минуты 3 назад, а всего гудела минут 10-15”, “Может, у нас поэтому и света нет на Назукина?”, “С таким населением и оперативностью реагирования на угрозы — у нас нет шансов на выживание”. Из Армянска пишут: “Что за сирена была в 11:55? Из-за чего и зачем?”, “Тоже слышала. Что происходит?”, “Это выли титановцы, которым ЗП не выдали и оставили на выходные и в праздники без денег”.

4. Появилось видео вчерашнего взрыва газовых баллонов на крыше многоэтажки в Щелкино, где криворукие строители проводили ремонт кровли по российским ГОСТам. Все квартиры теперь еще и залиты водой после тушения последовавшего за взрывом пожара.

5. Ватосрач в пенсионной теме на севастопольском форуме. Нацистка из-за поребрика написала: “Народ одобряет внешнюю политику президента. Слава Богу, многие поняли, что альтернативы путину в сегодняшнее очень тяжкое время нет. Да, внутренняя политика вызывает много вопросов. Но была бы плохой политика внешняя, может быть, и страны бы уже не было, и вам бы ничего не нужно было. Это когда мир, хочется больших благ. А сейчас война против нас, но на фронте не мы, а путин. Хорошо, что люди это поняли, и выбрали правильного президента”. Нацистке ответили: “(Автор этого сообщения был забанен модератором после этого текста) Великий вошьдь за почти 20 лет сделал всё, чтобы у обывателя сложилось мнение, что нет на Руси никого достойнее воблоглазого. Задавил нафиг оппозицию, парализовал демократические институты, под шумок замутил шестилетний срок себе, плавно переходящий в пожизненный. Ну, про последние триумфальные свершения мы все в курсе: пенс возраст, НДС, поборы трансграничной торговли (это они всем Таёжным союзом мутят), бесконечные новые налоги и поборы. Продолжать долго можно, а толку? Люди, которые больше всех пострадали от путинской кодлы, почему-то самые упорные его приверженцы”, “Радует, что запутинцев становится всё меньше и меньше”, “Иногда даже бывает ощущение, что их вовсе не существует”, “Народ начинает прозревать. Жаль, что так поздно. Судя по постам, Ирина спб — тупа как пробка, или здесь просто на работе за долю малую”, “Ирина спб — простой ольгинский сотрудник”.

6. Вату снова обманули: “Ну вот и пришли пенсии в свете новой пенсионной реформы. Никаких надбавок нет. Я неработающий пенсионер, 70 лет. Я знал, что опять обманут, но чтобы вот так нагло и не стесняясь, это надо быть окончательными моральными уродами”.

7. Тяжело на свете жить двустульежопым морякам: “Я сделал полный пакет российских рабочих документов. И к ним сделал укр. биозагранпаспорт. Стоит ли делать украинский паспорт моряка, чтобы можно было использовать укр. загранпаспорт? Мне в Бризе сказали, чтобы использовать укр. биометрию загранпаспорт, надо сделать паспорт моряка украинский. А еще интересует, надо ли делать постоянную прописку на материке (прим — в россии), а то в Марлоу отметили, что я ее не имею”. Ответы: “В Марлоу с ума сошли с требованиями по докам, многие от них сбежали после из загонов. На прописке они не остановятся. Предпринимают все усилия, чтобы отшить крымских моряков от себя”, “Я уже писал по этому поводу. Они, наряду с VShips, творят какую-то дичь в плане найма крымских моряков. Доходит вплоть до того, что заставляют перепрописываться на материке на Украине, пугая последствиями по утрате найма, как это было с моим знакомым в VShips. И делается это чисто из-за кастрюлеголовости региональных менеджеров”, “Остается только понять и простить. Все только в кастрюлях местных украинских менеджеров. Вот компания TOS — хохлы голландцам в уши навалили, что опасно работать с крымчанами. СБУ не дремлет”. Далее приведен текст письма голландской компании на английском, где говорится, что российские документы из Крыма — нелегальны, поэтому компания не хочет брать на себя риск и ожидать ареста таких моряков в портах Украины.

8. Ватники, перед тем как жаловаться, надо изучать ГОСТы страны-оккупанта. Тут все по ГОСТу: “(Евпатория) Улица Матвеева, 14. Проводились дорожные работы. Поубирали дорожные знаки, и ямы остались”. Тем временем жители Яны-Капу (Красноперекопска) не в восторге от горки на детской площадке. Взывают к “нормам и стандартам” и жалуются, что все делается для галочки.

9. Ватники Феодосии высмеивают дутое величие смехдержавы, оккупировавшей Крым: “Глубокоуважаемые бесхребетные недовласти вами загаженного города Феодосия, положите, суки, асфальт на место, где взяли. Не умеете вести ремонт, не мучайте народ. Анон”. Комментарии: “Такой результат получается, когда люди, не разбирающиеся ни в чем, окромя бумажек, пытаются из себя состроить хрустальную вазу, когда по сути — ночной горшок”, “Кстати, вы заметили, что после таяния снега его (асфальта) стало ещё меньше?”, “Эээээ!!! Я только научился эти места правильно проезжать!”, “Пока идёт показ Т-34, смысла асфальт "ложить" — НЕТ!”, “Зачем асфальт, когда есть гиперзвуковая ракета?”.

10. Понаехавшие продолжают переть в Крым: “Мечтаем переехать в Евпаторию. Подскажите, пожалуйста, в каком районе лучше поселиться семье со школьником, если денег на покупку квартиры в обрез? Но хочется жить в приличных условиях”. Ответы: “Не приезжайте. И так вас дохрена понаехало. Сидите у себя”, “(Пишет понаехавшая из Нягани, Ханты-Мансийский округ залесья) А чем вам мешают понаехавшие? Я, кстати, тоже из понаехавших”, “Всем. Потому что едет необразованное быдло в основном”, “А местным? Местным и так работы нет. К нам только на отдых”, “Через год или два здесь будет такая же жопа, как и во всех провинциальных городах россии. Так что подумайте”, “Во Крым попал!! А жопа уже давно и не маленькая. Уже 4 года!!”, “Это ещё цветочки”, “Автор, если интересно, пишите в личку. Я переехала сюда два года назад. Может, что-нибудь подскажу”, “Нет приличных условий, срач полный и надолго”, “Да, мы из понаехавших!!! Крымчане, начинайте кидать камни! За три года жизни получили только офигенный позитив! Евпаторию люблю!”, “Не надо сюда ехать. Скоро перднуть негде будет, живите у себя”, “(Понаехавшая из Калуги) Вы зачем грубите людям? Работы у них нет. Дурь какая-то”, “Вы видели, сколько у нас в городе безработных? Молодежи тут трудно устроиться”.

P.S. “Через год или два здесь будет такая же жопа, как и во всех провинциальных городах россии”. Что примечательно, это сообщение написано ватником, который понимает, что Крым ОПУСКАЮТ с украинского уровня жизни до уровня российских зажопинсков. Несмотря на то, что этот ватник, судя по его профилю в ВК, россиюшку любить не перестал, я все же склонен согласиться с другим обитателем севастопольского зоопарка, который написал: “Народ начинает прозревать. Жаль, что так поздно”…

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram