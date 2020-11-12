1. Как стало известно, россия под видом “миротворцев” перебрасывает в Нагорный Карабах военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 90600, пгт. Рощинский, Самарская область). Международное разведывательное сообщество InformNapalm неоднократно фиксировало кадровых военнослужащих этой бригады как непосредственных участников боевых действий в Украине (на Донбассе и в Крыму) и в Грузии

2. Прокуратура АРК сообщила о подозрении еще трем участникам незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма” — Руденко Александру, Покатило Александру и Аксеновскому Анатолию. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Кроме того, Александр Руденко есть в списке задержанных 29 июля 2020 года спецслужбами Беларуси в санатории под Минском — группы из 32 боевиков, причастных к деятельности частной военной компании “Вагнер”. Предатели также воевали на Донбассе в качестве “ихтамнет”

3. Так называемым “заместителем председателя Совета министров Республики Крым” стал понаехавший оккупант Назаров Михаил — следователь в отставке. Оккупанта официально притащили в Крым в марте 2014 года из Мордовии, но подозреваю, что понаехал он раньше, т.к. имеет медаль за захват Крыма

4. Одной жопой на двух стульях: у владельцев автомобилей BMW, продающихся в россии, появилась возможность установить навигационную карту, на которой аннексированный в 2014 году Крым показан частью россии. В базовой версии Крым обозначен украинской территорией. Аналогично у компаний Nissan, Volkswagen, Mitsubishi и других

5. “Скрепный Сбербанк” (и не только он) не обозначает Крым расейским, а немцы (и не только они) за деревянные готовы на всё…

6. Полицаи оккупационного режима ходят по домам жителей Керчи и выбивают из них долги. Все это дело назвали “Операция “Административный розыск”. Такими темпами доживем и до операции “Зачистка”

7. Рано утром в Коктебеле неизвестные взорвали банкомат недобанка РНКБ и похитили из него все деньги — около 3 млн рублей. Банкомат находился в продуктовом магазине со сриколором на фасаде — символом оккупации и несчастья

8. На Херсонщине возле админграницы с оккупированным Крымом выявлено превышение как максимально разовых, так и среднесуточных предельно допустимых концентраций по метану, сероводороду, углеводным насыщенным оксиду азота, озону, диоксиду серы, фенолу, ксилолу, этилбензолу и стиролу

9. В Симферополе, в роще, что между улицами Киевская и Автомагистральная (возле Дворца культуры профсоюзов), продолжается варварская вырубка деревьев. Многолетние тополя, клены, платаны и грецкие орехи спиливают и выкорчевывают во время проведения работ по “благоустройству общественных территорий” в рамках программы “Формирование современной городской среды при поддержке правительства Москвы”

10. Новый этап строительства с.Тавриды. Развязка Инкерман-Севастополь строится на очередном древнем кладбище. Судя по тому, как это выглядит с трассы — сносится могильник Эпохи переселения народов

11. Ситуация с водой в оккупированном Крыму по-прежнему остается сложной, а местами — катастрофической. Водохранилища полуострова стремительно мелеют. Предлагаю совершить виртуальную экскурсию на Изобильненское водохранилище, которое снабжает Алушту, где в сентябре оккупанты ввели графики подачи воды и снизили давление.

12. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 207 новых случаев коронавирусной инфекции (+3 смерти). В Севастополе — 61 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 14 615 человек, в том числе 3 251 в Севастополе. Умерло 283 человека, в том числе 83 — в Севастополе

13. Посмотрите, как выглядит магазин “Доброцен” внутри… СУПЕРМАРКЕТ, который Крым заслужил. Вот только покупать здесь что-либо крайне опасно. Вот комментарии: “В этих магазинах вообще ничего нельзя покупать. В прямом смысле слова — опасно для жизни и здоровья. Там порой даже продукты продаются без указания срока годности и названия производителя. Все как будто просроченное, непонятных фирм… Находиться в этом "магазине" неприятно, не то чтобы что-то еще покупать. Доброцен — супермаркет от оккупантов заложникам”, “Туда и заходить опасно”, “Дай Бог не ослепнуть от продуктов с Доброцена!”, “Понаехов не смущает, гребут все подряд. Тачками вывозят родной товар”, “Я там был один раз, это треш. Чтобы вы понимали, понаехи приезжают на неплохих машинах и гребут это говно багажниками. Там мимо полок проходишь — на выходе 4-ая стадия рака”, “Самый дешёвый — половина дачников из Каменки там пасётся”, “Этой весной ОДИН РАЗ поехала туда. Соседи ехали, предложили. Прокляла и Доброцен, и соседей, которые пригласили”, “Доброцен — это как Добролёт, только цен”

14. “В феврале начнут реконструкцию галереи И.К. Айвазовского (в Феодосии)”, сообщили пропагандоны. За шесть лет это уже второй раз. Пили, Шура, пили. Они золотые

P.S. Знакомый ватник СЛУЧАЙНО узнал, что Азербайджан сбил российский вертолет — ведь телевизор молчит и пропагандоны не рвут на себе тельняшек. А ватник тем временем плачется, что, цитата, “куда ни плюнь — везде враги!”. Хотел, было, ответить ватнику словами из поговорки — “меньше надо плевать” — но не было желания очередному дереву доказывать, что оно дерево.

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