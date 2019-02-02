1. Нацист Горный снова взвыл: “Почти пять лет назад, после возвращения Крыма домой и с началом формирования властной вертикали, в ЕР рвануло всё бывшее перекрасившееся жульё и ещё немного гЭроев Крымской весны, многие из которых оказались банальными бандитами. В Крыму прекрасно знают про все их подвиги. Крым медленно сваливается до уровня Банановой республики, где существует беззаконие и беспредел чиновников под крышей Единой россии. Скандал за скандалом, кадровая чехарда, свежий асфальт, который просто сходит со снегом или дождём, незаконные стройки, уничтожение бизнеса и независимых общественников. Можно долго ещё продолжать список "успехов", но и этого уже с горочкой. Мониторя местные социальные сети, я вижу, как крымчане звереют от беззакония и безысходности. Возвращаясь пять лет назад в россию, они искренне верили, что у нас больше порядка и меньше жулья, а тут такое творится. Немудрено, что на фоне необоснованно высоких цен на всё, пустых обещаний чиновников, падения жизненного уровня, и тем более на фоне такого беззакония, постепенно растут проукраинские настроения. Вчера я попросил крымчан мне прислать истории о том, что положительного происходит или произошло у нас в Крыму. Готов был выехать и всё зафиксировать!!! Но НИ ОДНОЙ ИСТОРИИ!!!! Только одни просьбы помочь разобраться в беспределе на местах. Некоторые писали, что нет ничего хорошего, кроме крымской природы, которую ЭТИ с Крымского Олимпа с удвоенной силой начали уничтожать. Так с каким итогом мы подходим ко второй крымской пятилетке? Всё проХрали, включая доверие крымчан? Если честно, то мне очень обидно, столько было надежд. Почему Федеральный центр практически полностью забил на Крым?”.

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2. Пациенты Севастопольского городского онкологического диспансера сняли на видео огромные очереди в регистратуру: “Вот такая очередь в Севастополе в онкополиклинику, чтобы записаться на прием к онкоурологу. А президенту докладывают, что так все прекрасно, и в течение 2-х недель люди могут попасть к любому врачу”, — прокомментировал ватник. На записи видно, что очередь растянулась далеко за пределы регистратуры и вышла на улицу. Кроме того, врачей этого профиля в Севастополе осталось всего двое. Программа “умереть в россии” — единственная программа, успешно внедренная оккупантами в Крыму, но даже свидетельство о смерти, выданное в Крыму, является недействительным

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3. В “Ялтинском суде” началось рассмотрение иска ЕДИНСТВЕННОГО в городе онколога, уволенного из местной больницы. Дмитрий Барановский требует признать свое увольнение незаконным. Больница ходатайствует о рассмотрении дела в закрытом режиме, чтобы на слушаниях по резонансному делу не могли присутствовать жители города и т.н. “СМИ”. Барановский является понаехавшим — местные врачи разбежались еще раньше

4. Ялта. До оккупации — фестивали, туристы, веселье, круизные лайнеры… В оккупации — дрожащие от истребителей стекла, тоска, уныние, страх: “А шо за звук был только что? В 14:15. Будто самолёт очень низко пролетел. Или звуковой барьер преодолел, хз. Прям так громко и резко, что все сигнализации во дворе сработали. Слышал в Гаспре. Кто-нибудь ещё слышал?”, “Самолёт преодолел звуковой барьер”, “Истребитель был”, “В Симферополе это обычное дело”, “В Массандре тоже было слышно!”, “Это и был самолет. В Алупке тоже бахнуло, аж стены трухонуло слегка”, “В Мисхоре стекла задрожали!”, “Самолётики охраняют от бендер и туристов, чудный остров Крым”

5. Оккупанты в Керчи создали “народную дружину”. “Первыми добровольцами стали 12 керчан”, — сообщили пропагандоны. Опасаться в темных переулках надо вот этих рож — запомните их

6. Нон-стоп маразм. Дети, оружие, кизяки: “31 января в занятиях военно-патриотического клуба "Патриот", созданного на базе МКОУ ДОД "Центр детского творчества", приняли участие казаки Хуторского казачьего общество "Хутор Первомайский”, — сообщили оккупанты

7. По всему Крыму для детей оккупанты проводят реконструкции боев Второй мировой войны. Дидываивательная одебиливающая программа в действии

8. Новая разметка появилась в Симферополе: холодный пластик со светоотражающими частицами. Срок эксплуатации на сайтах производителей — от 6-и месяцев до 2-х лет. Жители Симферополя комментируют: “О как! Пластик! А я думаю, шо ж енто за хреновина под ногами на тротуаре в виде горошин лежит после новой зебры”, “Всего лишь до двух лет? Украинская седьмой год держится героически. Причем и денег таких не было. Там инопланетян привлекали? Почему все время какой-то разводняк тулят? Обещали же лучше, потому что был (якобы) отстой. И где эти нанотехнологии и чудеса благоустройства?”. Другие добавляют: “Разметка, нанесенная в декабре, сошла вместе с январским снегом!”

9. Севастополь. Друг рассказывает. Уезжает с семьёй на пару дней. Ему позвонила мама, старая пенсионерка, интеллигентка, читающая книги и верующая, что на нее телевизор не влияет. Попросила перекрыть газ. Впервые за 25 лет попросила газ отключить. Страх! Постоянный страх как образ жизни.

10. Диалог крымчан: “ — Жееесть у нас цены, а колбаса — одна соя на ярмарках. И людишки сморят тупыми рожами и никак не поймут, где их жестко развели. — Да, еда совсем плоха. Молочку уже вообще не покупаем. Даже крупа (гречка и овсянка) не та, хотя непонятно, как ее можно испортить. Мои как приезжают в Киев, пару дней только едят”.

11. Довелось пообщаться сразу с ДВУМЯ махровыми ватниками. Это жесть. ОБА воют и скулят. Один вместе с женой остался без работы. Могли уже стать пенсионерами, но путин пенсионный возраст поднял… Другой предприниматель в 2014-м обоссал все деревья в округе от счастья, что “мы в россии”. Теперь орет, что “все заеб*ли, работать не дают”… Но все они считают, что “хоть тут теперь и жопа, но в Украине ещё хуже”, “там убивают, а тут нет”, “при ЯНЫКЕ все жили лучше”. Всего не передашь, но в головах у ваты уже взрыв.

12. Вчера на набережной оккупированной Ялты уличные музыканты исполняли украинские песни. В одном месте — современные, в другом — народные

P.S. Горный снова выдал порцию правды. Любопытно наблюдать, как через него Кремль пытается спустить пар недовольства разочарованных ватников. Но уж слишком узок путь для выхода накопившегося разочарования и слишком сильны воспоминания о том, как жил Крым до оккупации, а потому крымчане продолжат “звереть от беззакония и безысходности”, и проукраинские настроения будут расти. На данном этапе все это приведет только к усилению репрессий, под каток которых будет попадать все большее число тех, кто яростно поддержал оккупацию Крыма в 2014 году.

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