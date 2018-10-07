1. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что оккупанты скрывают аварию с газовыми турбинами Siemens, которые завезены в Крым в обход санкций. 30 августа на снимках, сделанных со спутника, обнаружены признаки разрушения крыши помещения Балаклавской ТЭС (около Севастополя). Авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, понаехавшим из россии, т.к. компания Siemens не предоставила специалистов для отладки и запуска оборудования. Природный газ, который оккупанты планируют использовать для производства электроэнергии, незаконно добывается на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок. Россия, криворукость и воровство всегда идут рядом.

2. Армянск. Титан уже провел “модернизацию” и возобновляет работу. Дышите глубже. Вонь на месте — кислотонакопитель никто же не “модернизировал”: “Пломбы сняли, насосы покрасили, двери починили. МОДЕРНИЗАЦИЯ прошла успешно!!!! Ура, товарищи!!!! Взять нужно корреспондентов и в цех отвести, чтобы МОДЕРНИЗАЦИЮ своими глазами увидели и другим показали!!!”, “Уроды. Показательные выступления сделали красиво. Все в норме, никаких нарушений, просто прелесть, живи и радуйся. А сегодня воняет обратно. Никто вашего мнения никогда не спрашивал и спрашивать не будет. Мы никто для них. Не может же завод стоять долго, пока все исправят. Вот и показали выступления”.

3. По оперативным данным группы “Информационное сопротивление”, выброс химических веществ из кислотонакопителя завода “Крымский титан” в оккупированном Крыму продолжается. “Из-за негативной экологической обстановки и осложненных по этой причине условий несения службы российскими пограничниками и военнослужащими ВС рф, многие из них пытаются перевестись в другие места несения службы или расторгнуть контракт. Однако командование не удовлетворяет соответствующие рапорта военнослужащих”.

4. Оккупанты устанавливают комплексы пограничного и таможенного контроля на Керченском мосту, потому что Крым — это Украина. Цитирую: “Оборудование предназначено для таможенного, пограничного и иных видов контроля транспорта, въезжающего на транспортный переход в Крым ИЗ россии”.

5. Севастопольская вата неспешно обсуждает камни с неба: “Есть мнение, что пенсионная реформа похоронит нынешнюю власть”, “(Следующего писаку уже забанил модератор) Не только пенсионная реформа, но и постоянно растущие налоги, тарифы ЖКХ, цены на топливо и продовольствие, антиалкогольные поползновения — и всё это при экономике, всецело направленной на материальное удовлетворение депутатов, чиновников и олигархов, при миллиардных доходах "эффективных топ менеджеров" госкорпораций, которые продают нам наши же природные ресурсы по мировым ценам. Обидно только то, что с большой долей вероятности вместе с властью похоронится и государство, на вертикали которой оно держится. Хочется верить, что президент понимает это, и успеет принять правильные меры до наступления необратимых изменений”, “Развал СССР тоже начинался с непопулярных мер — очень хорошо это помню”, “(Отвечает тот же уже забаненный писака) Воистину так. До боли знакомая картина: Минфин предложил повысить минимальную цену на водку. "Коммерсантъ" узнал о возможных ограничениях на энергопотребление”, “Понимать-то понимает, только ничего менять не будет. Это его последний срок, потому плевать он хотел на народ. Не удивлюсь, что после срока свалит в Европу жить, хотя не факт. Тутошние Межигорья тоже простаивать не будут. Кстати, обратите внимание, по новостям было ни слова про подписание путиным пенсионной реформы”.

6. Евпатория. Полицаи оккупационного режима вчера устроили ДТП на перекрёстке Токарева и Интернациональной. Люди радовались, увидев перевернутую орковскую “буханку”. На оформление ДТП приехал отжатый украинский Приус. Крым — территория маразма.

7. Джанкой. Вчера в Светловском ДК состоялось мероприятие “Главное, душою не стареть”, посвященное Дню пожилого человека. На шабаше традиционно укокошили детей. Посмотрите, как мерзко смотрятся кокошники и все это руссколаптевое в Крыму.

8. Новости военного лагеря нацистов. Оккупанты в “Артеке” устроили выставку военной техники, а в руки детям выдали оружие.

9. Понаехское счастье. Думаю, написано искренне. Понаехала из мухосранска в отжатый рай: “Недавно поймала себя на мысли: "Да, у меня все хорошо! У меня в доме есть вода (и горячая тоже!), у меня в доме есть душ и унитаз, стиральная машина. Мои дети здоровы, муж не гуляет, есть работа! Все хорошо!". Хотя еще 15 лет назад я жила в деревне, туалет на улице, вода 2 раза в неделю (зимой, чтобы помыться и постирать руками, была целая проблема!), работа была, но, честно сказать, адская! Для молодой девчонки работать в сыром цеху — это тяжело, и еще можно остаться бесплодной. Но люди до сих пор там так и живут. Я вырвалась. Живу в Евпатории. Анон!”.

10. Запоребрик из Москвы начал крымской вате рассказывать, как много россиюшка сделала для Крыма (мост и прочее). На что крымский ватник написал: “В этом не было необходимости, ваще-то, до вступления”. Запоребрик в ответ возмутился: “Тогда нахуа в россию захотели? Сидели бы и не пукали. А то, оказывается, столько денег потратили, а зря”.

11. Сначала вату в Крыму пугали “татарами, которые всех перережут”. Потом — “бандерами”, которые едут на “поездах дружбы убивать крымчан”. Но резать крымчан начали новые “соотечественники”, понаехавшие с Кавказа. На ялтинском паблике рассказала, как водитель маршрутки бросался на пассажиров с огромным ножом, посчитав, что его оскорбили.

12. Сегодня Гоблин в Чечне Кадырову зад лижет. Прогибается изо всех сил. Расстелилась перед Кадыровым в честь дня его рождения и Наклонская.

13. Жители Крыма продолжают в едином порыве сплачиваться против запоребриков: “(Из Сочи пишет) Крымчане — пид*расы, днр и лнр — уважуха вам, молодцы. А на этих, типа “русских”, забейте. Пусть заносят в Черный список татар и чурбанов. Балласт. Даешь Крым без хохлов”, “Насмешил. ДНР и ЛНР — хохлы чистой воды, как ты выразился. Крымчане до 2014 года тоже украинцами были. А тут, хренак, сразу все русскими стали. Практически у всех рожденных в Крыму есть украинские корни. И как-то стыдно открещиваться от своих предков. Даешь Крым без понаехало! Валите все к себе обратно!”, “С материковой россии мне встречались одни дауны. Особенно Пензе привет”.

14. А камни с неба, между прочим, уже 1665-ый день лупят крымчан с неба.

P.S. “Даешь Крым без хохлов”, — кричат из-за поребрика. “Даешь Крым без понаехало”, — произносят им в ответ. Но сила пока на стороне первых. Как написал рашист, крымчане для них являются “балластом”. А что делают с ненужным балластом? Его сбрасывают! Очень трудно на одной территории уживаются люди, привыкшие к комфорту, свободе и цивилизации, с людьми, впервые увидевшими здесь унитаз.