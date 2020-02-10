Новости Крымнаша. Ген рашизма

1. С сегодняшнего дня для детей вступают в силу упрощенные правила пересечения административной границы между оккупированным россией Крымом и Херсонской областью. Теперь ребенок до 16 лет сможет въехать в Крым в сопровождении того лица, с которым он выезжал из Крыма. Для въезда в Крым достаточно присутствия одного из родителей и уже нет необходимости в нотариально заверенном согласии второго родителя. Дети в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях на свободной от рашизма территории Украины (колледжи, техникумы, ПТУ), смогут пересекать КПВВ самостоятельно, без сопровождения родителей или законных представителей. Работники Госпогранслужбы Украины на КПВВ будут проверять факт обучения ребенка в Единой государственной электронной базе по вопросам образования и предоставлять такому ребенку разрешение на выезд из Крыма на основании его паспорта.

2. Керченские пропагандоны проехались вдоль Северо-Крымского канала. Местами каналу кирдык, местами используют — гоняют воду из водохранилищ и скважин в обезвоженные районы Крыма.

3. Коллаборант Андрей Козенко, ныне сидящий в Госдуре, выдал очередной перл. Предатель написал, что “сейчас водоснабжение Крыма осуществляется гораздо эффективнее, чем до 2014 года, когда по Северо-Крымскому каналу сюда поступала грязная днепровская вода, в которую сливались отходы со всей Украины”. При этом, несмотря на (ржу) “грязность воды”, предатель в надежде уверен, что в самое ближайшее время Украина возобновит подачу воды.

4. Крымские пропагандоны, пытаясь высосать хоть какую-нибудь положительную новость, написали, что “Герман Стерлигов хочет наладить поставку натуральных продуктов в Ялту”. Рашистский бизнесмен, который недавно незаконно посещал оккупированный Крым, тут же дал опровержение этой новости — ничего в Крым он возить не собирается, а также добавил, что “поставки в такую даль натуральной пищи практически невозможны”.

5. Российский актер-рашист Сергей Безруков снова приперся в оккупированный его страной Крым. Уму не постижимо, как можно спокойно ехать на захваченную твоей страной территорию другого государства и кичиться этим? Мрази, и это у них в крови. Ген рашизма.

6. От такого рода сообщений у крымских ватников глаза выжигает и повышается уровень выхлопных газов: “Билайн обновил линейку семейных тарифов… Тарифная линейка … доступна на территории рф, кроме Республики Крым, г. Севастополь”.

7. Керченские портовики 15 февраля собираются выйти на акцию протеста против массовых сокращений, намеченных оккупантами на 1 апреля. Напомню, оккупанты намерены полностью закрыть и ликвидировать Керченский рыбный порт и Керченскую паромную переправу. Сокращения также ожидаются в Торговом порту и Гидрографии. Более 600 человек будут выкинуты на улицу. Оккупанты пока не дали разрешение на проведение митинга скулящих.

8. Несмотря на запрет оккупантов, кизяк Сергей Акимов с еще порядка тридцатью ряжеными и понаехавшим до оккупации из россии в Крым Ильей Большедворовым вышли вчера на пикет в Симферополе “против уничтожения крымского казачества”. Свой пикет ватоголовые назвали “Казачество Крыма — сила россии”. Ватники подписали челобитную путину, в которой пожаловались на камни с неба.

Симферополь . 08.02.20 . Крымское казачество . Да , да не удивляйтесь ) pic.twitter.com/oXlzXeO2UL — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) February 9, 2020

9. Коллаборант Сергей Бинали из Севастополя, являющийся заместителем руководителя оккупационной “партии ветеранов россии”, не признал приперевшуюся россиюшку в Крым и скулит теперь, сравнивая её с ИГИЛ: “Ничего личного. Вопрос к врио губернатора Михаилу Развожаеву и к депутатам законодательного собрания Севастополя. Кто несет и будет нести ответственность за уничтожение Херсонеса и всего культурного и исторического наследия в Севастополе?! Складывается мнение, что в Севастополе орудуют враги народа и россии, повторяя достижения ИГИЛа в Северной Пальмире”.

10. Помните теток в шубах из Керчи, что из “Единой россии”? Так вот, они в город беду шубами накликали — зима, температура опустилась до -5 и даже шел снег. Беда. Заберите у них шубы. А еще в Керчи полно рекламных афиш с Ириной Дубцовой. Это не та ли, что была ведущей на украинском шоу “Х-Фактор”? Деньги и время меняют людей…

11. Сегодня в Севастополе из-за понижения температуры до 7 градусов мороза замерзло оборудование единственной газовой автозаправочной станции, в результате чего около 100 автобусов не вышли на работу — а это практически весь автобусный парк — т.к. работает на газе.

12. Оккупанты в Крыму через “социальную рекламу” предупреждают жителей захваченного острова невезения, что “приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно!”. Снова удивляюсь, как мы смогли выжить до оккупации, приобретая сим-карты без договора. ФСБ следит за тобой!

Ялтинская социальная реклама , которую мы заслужили . pic.twitter.com/cBTuzwfI9U — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) February 8, 2020

13. В селе Кукушкино Раздольненского района прошел милитари шабаш для детей в честь “героически погибшего в Грозном” в 1995 году ихтамнета. Героически погиб. В Грозном. Герой рф… Вот для этого и дидопомешательство — подмена понятий, героизация преступников, наемников, кого угодно, лишь бы “героически погиб”. А где и за что — не имеет значения. Главное, за пацанов! Освобождая Чечню от … чеченского народа? В общем, Кукушкино и новодиды.

14. Откровения в крымских группах: “К крымчанам эти российские братья всегда относились как к обслуживающему персоналу, готовому лизать любое место за бабло, что, собственно говоря, так и есть. Крымчан испортил курортный вопрос, как и москвичей. Но раньше крымчане, заработав бабла летом, потерпев эти понаехавшие российские рожи за доллары или не девальвированные рубли из Маськвы пару месяцев, потом могли их просто забыть до следующего года, и могли жить, как короли, в Евпатории остальное время. Сейчас же россияне считают, что они “спасли” крымчан от биндер с Марса и отличных доходов в не девальвированных рублях, украинских цен и логистики, и за это крымчане им обязаны по гроб жизни, что они терпят из-за них санкции, что их деньги упали в два раза и что крымчане должны дать им тот же сервис, что был раньше, за еще меньшие деньги, а они его не дают, вот и злость. Не секрет, что очень многие в рф в душе не переваривают крымчан, т.к. считают, что они — это причина падения их уровня жизни, доходов и санкций”.

P.S. Да, “обслуживающий персонал” — именно так оккупанты относятся к нам в Крыму. Чем быстрей предатели это поймут, тем будет лучше, хотя уже ничего не изменит. Думать надо было раньше, но не было чем. А теперь хоть митингуй, хоть не митингуй, а все равно получишь… “родную гавань”.

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