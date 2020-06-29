1. “Порой просыпаешься и слышишь этот стук, как будто заново пришли”. Узник Кремля Арсен Абхаиров — житель крымского села Амурское Курманского (Красногвардейского) района. У него — двое детей. До ареста Арсен занимался предпринимательством и не оставался равнодушным к судьбам крымским татар, которые подверглись репрессиям со стороны оккупантов. О судьбе Арсена, ожидании детьми отца и об обмене гражданами между Украиной и россией рассказала супруга крымского татарина — Азизе.

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

2. В очередной раз не сумев выпросить воды, оккупанты через Гоблина заявили, что просить воду у Украины не будут: “Кроме Зеленского, никто на Украине такого решения (прим — о подаче воды по каналу) принять не может, все остальное — это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них”.

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

3. “Для переброски воды будут установлены две или три современные насосные станции” — оккупанты разрабатывают план выкачки остатков воды из Белогорского водохранилища для нужд Симферополя. Сейчас вода водохранилища используется для потребностей обезвоженного восточного Крыма.

4. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает? Говень ВСЕ для вас сделала: “Что еще не хватает керчанам, чтобы признать себя окруженными заботой муниципальной властью? Внутригородской нефтегазовый терминал расширяется, рабочие места сокращаются, водная станция и доступ к морю отнимаются, провонявшаяся, не обустроенная зона отдыха Черепашка зарастает сорной травой, там же 20-метровая прогулочная территория вдоль берега не восстановлена, свалка дымит, подобно вулканическому извержению, нечистоты по ул. Самойленко — текут… Комфорта выше крыши!”.

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

5. У Талипова случилась истерика после того, как жители Крыма вылили на него тонны помоев из-за призыва коллаборанта голосовать за обнуляцию путина! Что, унюхал тонким нюхом предателя-перевертыша трупный запах разлагающейся империи? Поджилки затряслись? Прочтите вой коллаборанта: “Я знал, что сегодняшний мой пост вызовет бурю эмоций, найдутся вечно недовольные, которые будут кричать о нелегитимности голосования, нарушении человеческих ценностей и т.д. В чем нарушения, если россия в период постоянных санкций Европы и Америки не будет исполнять решения ЕСПЧ? Например, ЕСПЧ принимает решение выплатить компенсацию Коломойскому — кровавому тирану, устроившему геноцид славянского народа в Донецке и Луганске — миллиард долларов США, а может два, а то и три, четыре и до бесконечности? И что, за Крым мы из российского бюджета должны платить или можем послать их со своим решением на три российских буквы? Или мы не дадим шанса путину поучаствовать в очередных выборах президента? А кого вы видите президентом после путина? Навального? Того, кто всех крымчан назвал предателями и при первой возможности вернет Крым Украине? Это ваш президент?”.

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

6. Симферополь. Рехверендум 2014 года был “образцом законности” в сравнении с обдурендумом 2020-го: “Сегодня был ШОКИРОВАН! Зашел с другом в среднюю школу №8, где он по адресу регистрации должен был проголосовать. Так при получении бюллетеня у него даже паспорт не попросили и не проверили! Я со стороны стоял, подшучивал, что это гражданин Украины, но все равно не попросили паспорт!!! Как так? А зачем тогда это мероприятие? Зато маску и ручку подарили”, — скулит ватник.

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

7. “Викторина”, с помощью которой оккупанты заманивают севастопольскую вату на путинский обнулендум, таки оказалась лохотроном. Обещанная в розыгрыше призов машина KIA досталась “чиновнице” оккупационной администрации, сообщили севастопольские пропагандоны.

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

8. Ялта. То ли под “плебейсцит”, то ли под парад-24 у памятника лысому упырю натыкали победобесных стендов. Кстати, к 9 мая им как-то хватало только одного стенда левее памятника, а сейчас — аж целая галерея.

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

9. В центре Севастополя, совсем рядом с площадью Нахимова, оккупанты накануне монтировали забор. Уродливый, как обычно в говени. Подобные заборы лепят по всему Крыму.

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

10. В оккупированном россией Крыму выявили сразу 35 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 5. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 909 человек, в том числе 228 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 31 человека, в том числе 4 — в Севастополе.

11. Возле реки с исконно русским названием Улу-Узень (Алуштинский регион) появилась всемирно известная надпись “ПТН ХЛО”, передают наши люди из Севастополя.

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

12. Жители Крыма помнят о том, что сегодня День Конституции Украины, и “вітають всіх зі святом!”

Новости Крымнаша. Чего вам еще, неблагодарным, не хватает?

P.S. Есть такая категория предателей, вроде Талипова, которым некуда отступать, поэтому они, агитируя за обнуление и вечное царствование путина, мотивируют свои желания тем, что счастливая россия будущего сможет не выполнять решения ЕСПЧ и других международных организаций, а также якобы не сможет вернуть Крым Украине. Тут хотелось бы напомнить Талипову о том, что национальные законодательства, включая конституцию, не могут быть выше международного права, что бы там путин не рассказывал своему лохторату. Кроме того, именно в ЕСПЧ бегут жаловаться и искать справедливости обманутые и кинутые оккупантами предатели Украины в Крыму, в том числе твои друзья, Талипов, Зубков и кизяк Акимов. Неминуемая деоккупация Крыма также не зависит от того, что пропишут в нелегитимной конституции, за которую галочки сейчас ставят по всем подворотням, даже без предъявления паспорта. И да, за Крым платит сейчас каждый россиянин, и платит не только Коломойскому, но и бесконечно длинному списку друзей путина, которые, попав под санкции из-за аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, выжимают последние соки из новой нефти — российского народа. Так что путин не ЕСПЧ пошлет, как ты выразился, “на три российских буквы”, а в первую очередь тебя. Ведь когда придут за тобой за твой длинный язык, как это уже случилось с твоими друзьями-коллаборантами, то ты вспомнишь потом, кто, куда и кого послал на три российских буквы. Акимов, например, уже давно понял. Так что беги, голосуй, челядь продажная.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.