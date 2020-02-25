На войне новости бывают такими, что режут душу, а бывают банальными и бытовыми, на которые мало кто обращает внимание. И зря! На войне все важно. И все несет в себе более глубинный смысл, чем кажется на первый взгляд. Вообще, война-то урок. И страна выиграет войну, если выучит ее уроки.

Но, не буду философствовать, чтобы не отвлекать внимание от важного в банальном.

Со слов заместителя директора Попаснянского районного водоканала Евгения Лысенко, стало известно, что ОРДЛО за воду, которую поставляет туда Украина, расплачивается мелочью. "Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную)", — рассказал Лысенко. Деньги забирает инкассаторская машина в сопровождении СБУ и полиции, после чего средства отправляют в банк и кладут на расчетный счет. Замдиректора водоканала отметил, что раньше ОРДЛО оплачивало за воду бумажными банкнотами, но в последнее время оплату передают украинскими копейками. "Думаю, они глумятся над нами", — добавил Лысенко.

Многие восприняли эту информацию, как фейк. И, что интересно, по обе стороны фронта: то есть и в мирных частях Украины, и в оккупированных. Ну, если честно, как-то 58 тонн мелочи, это жутковато. Но спор любителей разоблачать фейки вышел не из-за тоннажа, а из-за наличия в "республиках" гривен, как бумажных, так и мелочи.

И вот, сейчас я вам покажу, как в банальной новости много важного и нужного. И для того, чтобы читателям было удобно отследить это важное, я разобью ситуацию на позиции:

— жители "республик", то есть жители ОРДЛО, оплачивают коммунальные платежи, в том числе и за поставку питьевой воды. Более того, долг там всем был насчитан и за период боев, когда не работали ни банки, ни почта. Оплата идет российскими рублями через банки и кассы "республиканских" "банков";

— в ОРДЛО "республиканской государственной валютой" обозначен российский рубль;

— в обиходе в ОРДЛО нет украинской гривны, только рубли, и не скрепные доллары и евро в обменниках;

— в ОРДЛО нет своего монетного двора и деньги (российский рубль) они не печатают, а денежную массу сюда завозят из РФ. И вот уже этот момент делает РФ агрессором, соучастником и стороной конфликта, и почему-то, именно это доказательство и этот момент многие политики и политологи упорно не замечают;

— в 2014-м году в ОРДЛО были захвачены отделения "Ощадбанка", "Приватбанка" и других банков, включая сами отделения НБУ, находящиеся в Луганске и Донецке. Я уже промолчу про тысячи банкоматов. Ну, в банкоматах мелочи не было, а вот на "Укрпоште" и в отделениях банков были, и много.

Да-да, как вы поняли, коллаборанты не платят за воду теми деньгами, что оплачивает население, а отдает нам в качестве "оплаты", ранее украденные у нас деньги. До этого отдавали бумажную массу гривен, оставшуюся в ОРДЛО в захваченных банках, сейчас она закончилась, перешли на монеты. Потом, наверное, начнут отдавать металлоломом с вырезанных на металл наших предприятий, углем, украденным в наших шахтах, людьми, а почему бы и нет, хороший товар, считаете, что это ваши люди, а забирайте!

Да, мы поставляем воду на территорию ОРДЛО, вопрос "почему мы это делаем" мне не задавать, я же не правительство, но, думаю у тех, кто принял такое решение, ответов будет много — гуманность (там же наши люди), борьба за "наших людей там", как мы будем выглядеть перед мировым сообществом (ну, не хунтой же, лишившей своих граждан воды). Хотя, как по мне, все эти варианты спорные.

В ОРДЛО мало кто знает, что воду туда поставляет Украина и за нее нужно платить. До 2016 года все ОРДЛО-СМИ одноголосно твердили о том, что воду туда поставляет РФ, как свет и газ, и жители в это верят.

О том, что вода в ОРДЛО идет из Украины вспоминать начали с 2016-го, когда магистральные сети стали рваться, как туалетная бумага. Война войной, а износ сетей, это вечное. За время оккупации ОРДЛО оккупанты не поменяли, не заменили, не реконструировали ни одного метра коммунальных сетей.

Новости ОРДЛО выросло

Все просто латается. Но, заварить можно, если металл не "уставший", а если вся труба гнилая, решето, то, что можно приварить к ржавчине. То есть, если вдруг, чисто теоретически, завтра "ОРДЛО наш", то нам в наследство от оккупации достанутся ржавые и пришедшие в негодность все тепло-, водо-, электро-, газовые сети, магистральные водопроводы, магистральные теплосети, которые нужно будет ремонтировать (не верное слово), заменить на новые уже вчера.

И вот сейчас все поломки в ОРДЛО, даже в самых тыловых городах подаются под соусом –"хунта опять обстреляла, порывы из-за обстрелов, воды не будет". И жители ОРДЛО получают новый повод ненавидеть "киевскую хунту". Вода течет по их городам. Из их порванных труб, и часто эти порывы ("от обстрелов") видят жители ОРДЛО, но, никогда они не скажут и не напишут в соцсетях "да тут же трубы гнилье, какие обстрелы в Ровеньках или Свердловске", они дружно поют – "хунта проклятая, лишила нас воды". Даже банальные порывы водовода в ОРДЛО умело превращают в пропаганду ненависти к нам. "Наши люди", "примирение", "восстановление"…

Да вы хоть раз читали соцсети оккупированных городов, мониторили, что говорят и хотят там люди, "наши люди", примирители? Это сейчас "народ Донбасса" — жители ОРДЛО по 3-6 месяцев сидят без воды и молчат (ни одного бунта), пьют шахтную не очищенную воду (ни одной жалобы на отравление), купаются в растопленной снежной воде или той же шахтной (ни одной жалобы), а когда там появится Украина, нас снесет волной требований – "дай, немедленно, новое, лучше, чем было". Будут и истерики "отравился", и митинги "срочно ремонт", и требования местной власти (а на местах останутся все те же, кто там сейчас в оккупационных администрациях работает) — "дай денег и много". Вся Украина будет работать на восстановление Донбасса.

Это я еще не пишу о том, что там нет специалистов — выехали, погибли, умерли. И, чтобы заменить все магистральные системы водо- и теплоснабжения, туда нужно будет послать по "комсомольской путевке", как на БАМ и "целину" посылали в СССР, кучу спецов из разных областей Украину, или создать инженерно-технические войска при ВСУ и миротворцах, и пусть копают, варят, кладут, меняют, строят.

На этом месте те, кто "немедленно взять штурмом Донбасс" и "восстановить там все", и те, кто "сделать там экономический хаб", чуть приседают от восторга. Одни, от того, сколько можно там отмыть денег, вторые от ужаса сколько денег уйдет туда, лишив местные бюджеты и экономическое развитие Украины каких-либо перспектив, третьи же пока не понимают, что завтра в командировку на минные поля и к "мирным нашим людям" туда поедут их дети, закончившие техникумы и ВУЗы, мужья, мамы. Нет у ОРДЛО трудового ресурса, чтобы самому восстановится. Нет!

Нет на войне банальных историй. В каждой есть урок, выводы и, вопросы — а что дальше?

Хотя сама по себе история смешная, орать "хунта" и платить ей деньги. Обдирать свое население, ой, свой "народ Донбасса", и не вкладывать деньги в реконструкцию сетей, держать людей без воды по полгода, разводить вошек и антисанитарию.

И что самое главное, построить "республику", "народную" для народа, и за 6 лет ничего не модернизировать, не построить, не заменить на новое, а просто прожирать то, что осталось от "укрохунты". Будущее "республик" до сих пор привязано к тем ресурсам, что остались там от "кровавого киевского режима". Ничего своего "маленькие угольные швейцарии" так и не построили.

Жаль, что мои статьи не будут опубликованы в многомиллионном проекте Сивохи "национальная платформа примирения". Было бы интересно узнать мнение и своих читателей, и жителей ОРДЛО, как они видят и "примирение", и восстановление. Но, нет! Большие деньги и большие проекты любят тишину!

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