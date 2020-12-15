Новогоднюю елку в Черкассах украсили "амулетами от сглаза". Фото

Главную новогоднюю елку в Черкассах украсили игрушками-кругами, похожими на амулеты, которые называют "назар", "куриный глаз" или "глаз Фатимы".

Считается, что эти символы "защищают от сглаза". Фотографии украшенного новогоднего дерева показали на сайте Черкасского городского совета 14 декабря.

Елку на Соборной площади традиционно планируют засветить 19 декабря, на День святого Николая. Всего на праздничные украшения в городе потратили 2,8 млн гривен.

Известно, что елка – искусственная. В высоту она достигает 18 метров. Вверху дерева установили двенадцатиконечную звезду.

Центр Черкасс украсят и другими декорациями. Среди них – почти 2,5 метровые объемные надписи "2021" и "Черкассы", световые арки, панно в виде герба города.

"Эпидемия коронавируса в этом году внесла свои коррективы: традиционного открытия елки и празднований не будет. Однако, мы хотим создать новогоднее настроение для людей", – заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Черкасская елка в разобранном виде:

Напомним, символом следующего года будет Белый Металлический Бык. О рекомендациях астрологов по украшению елки на Новый 2021 год читайте по ссылке. Также предлагаем ознакомится с подборкой самых стильных вариантов декорирования праздничной елки.

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