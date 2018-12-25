Рождество 25 декабря: как празднуют украинцы и перенесут ли праздник

Православная Украина может поменять свои традиции и праздновать Рождество не 7 января, а 25 декабря. И первый звоночек уже прозвенел – с этого года украинцы официально отдыхают 25-го. Правда, за праздничные столы пока большинство граждан не садится. Но всему свое время.

Подробнее о том, что будет с Рождеством – в материале OBOZREVATEL.

Как церковь решит – так и будет

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний пока не дает точного ответа – будет ли церковь отмечать Рождество на новый манер, 25 декабря. Говорит, опасаются раскола и не хотят торопиться. Однако украинцы уже активно обсуждают эту идею.

Завотделом Института социологии НАН Украины Александр Вишняк считает, что ПЦУ перейдет на григорианский календарь и будет отмечать Рождество 25 декабря.

"Это вполне возможно. Если в церкви так решат, то верующие согласятся. Даже если бы такое решение приняли в Московском патриархате, большинство прихожан бы согласились . А когда большинство переходит, то это уже станет всенародным праздником", – пояснилOBOZREVATEL Вишняк.

Правда, спешить в ПЦУ не будут. "Потому что свой календарь еще не поменяли греко-католики, которые живут по восточному обряду и вместе с нами отмечают Рождество 7 января. Мне еще покойный Любомир Гузар лично говорил, что они не хотят отличаться от православных. Поэтому придется принимать совместное решение", – считает социолог.

Пока не ко времени

Хотя религиоведы более осторожны в своих прогнозах. "Пока вопрос о переносе Рождества не ко времени. Он буде только мешать объединению церкви. Все равно такое решение должна принимать церковь. И поддержат ли это люди? Пока они к этому не готовы. Поэтому решение о переносе растянется на десятилетия", – отметил в беседе с нами ученый-религиовед Игорь Козловский.

Завотделом истории религии Института философии НАН Украины Людмила Филиппович считает, что по вопросу календаря люди смогут договориться. "Другой вопрос, ко времени ли все это? Думаю, сейчас есть более насущные проблемы. Пока ввели два официальных праздника, два выходных. Мы вступили в такой промежуточный период, который позволит в будущем привести все к единому знаменателю. Ничего страшного, украинцы любят праздники, и теперь одним праздником больше", – подчеркнула OBOZREVATEL Филиппович.

Религиовед отмечает, что важнее не когда мы будем отмечать Рождество, а какой смысл в это вкладываем.

"Для нас Рождество связано с подарками, ярмарками, застольем. А нам бы вернуть смысл этого праздника. Чтобы мы духовно прониклись и осознали те изменения, которые произошли тогда и должны происходить каждый год на Рождество Святого Христа. Началась новая эра, не эра летоисчисления, а новая духовная эра. Очень многое поменялась, и будет меняться, если мы будем правильно понимать смысл этого праздника", – говорит Филиппович.

Гуляют весь месяц

Пока же украинцы воспринимают 25 декабря как обычный выходной в преддверии новогоднего загула.

"Украинцы пока с прохладцей относятся к этому празднику. Потому что отмечать Рождество по григорианскому календарю, а жить по юлианскому как-то странно. Поэтому украинцы лишь радуются дополнительному выходному", – считает социолог Александр Вишняк.

А вот на Закарпатье 25 декабря – большой праздник. "Эта старая традиция – отмечать два Рождества. Потому что значительная часть жителей этой области – греко-католики, протестанты. В области очень много смешанных семей, и для них норма – праздновать и 25 декабря, и 7 января", – говорит руководитель Закарпатского института политических исследований, социолог Виктор Пащенко.

По словам Пащенко, новогодне-рождественские праздники тут начинаются раньше. "Начинают отмечать с венгерского католического Микулаша. Это аналог Святого Николая у нас, только он приходит на неделю раньше. Затем идет Рождество, Новый год, православное Рождество, старый Новый год. Гуляют весь месяц, уже ни сил, ни денег нет", – пояснил Пащенко.

Что касается переноса Рождества на 25 декабря, то социолог приводит пример: "У нас в соцсетях проводили опрос по этому поводу. Так люди высказались примерно 50 на 50. Половина за перенос, половина считает, что все пусть останется как и прежде. Такой расклад соответствует действительности, люди так и думают", – подытожил Пащенко.