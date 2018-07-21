Нацелились на Херсон? Разведчик раскрыл план Кремля

Россия вряд ли пойдет на создание нового военного конфликта в Херсонской области.

"Вопрос о проведении терактов в Крыму поднимался несколько недель назад главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Отчитывались о том, что теракты планируются со стороны Украины. А теперь эта ситуация переворачивается таким образом, что планирует это все осуществить Россия", - сказал в комментарии OBOZREVATEL генерал-лейтенант, ветеран разведки Василий Богдан.

По его словам, то, что Россия имеет целью дестабилизировать ситуацию в Украине, это понятно, и использовать для этого крымский фактор, в полной мере соответствует стратегии Кремля.

В то же время Богдан заметил, что тема Крыма и Донбасса остро начала подниматься после встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональдом Трампом. Военный считает, что из-за нехватки достоверных данных об их переговоров порождают в мире различные спекуляции, манипуляции и вброс дезинформационных материалов.

"И то, что сейчас происходит, это в русле последних заявлений Путина о том, что членство Украины и Грузии в НАТО будут иметь серьезные последствия для западного мира, и о том, что на востоке Украины может обострение ситуация и так далее", - говорит он.

Генерал-лейтенант соглашается, что угроза новой эскалации конфликта существует, но в России уже меньше возможностей для этого, так как украинская армия стала более профессиональной, чем 4 года назад.

"Безусловно, мы не должны сидеть, нам нужно наращивать свои мощности в военно-технической сфере, в оборонном потенциале, и не терять бдительности. А в реализацию этого сценария, я не верю", - пояснил Богдан.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ситуация на оккупированном Донбассе может ухудшится в ближайшее время.