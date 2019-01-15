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Новая победа: на Хмельнитчине священник МП вместе с прихожанами перешли в ПЦУ

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В Хмельницкой области священник Московского патриархата Богдан Масный вместе со своими прихожанами перешли в Православную церковь Украины.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота. По его словам, присоединиться к ПЦУ решили прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кунив.

К этому приходу также приписаны села Каменка, Антоновка и Долочче.

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Новая победа: на Хмельнитчине священник МП вместе с прихожанами перешли в ПЦУ

УНН

Также к ПЦУ присоединилась религиозная община Свято-Михайловского храма в селе Великая Радогощ, к которой приписаны также села Малая Радогощ и Закриничное.

В обоих приходах настоятелем остается Богдан Масный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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