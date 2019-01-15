Новая победа: на Хмельнитчине священник МП вместе с прихожанами перешли в ПЦУ

В Хмельницкой области священник Московского патриархата Богдан Масный вместе со своими прихожанами перешли в Православную церковь Украины.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота. По его словам, присоединиться к ПЦУ решили прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кунив.
К этому приходу также приписаны села Каменка, Антоновка и Долочче.
УНН
Также к ПЦУ присоединилась религиозная община Свято-Михайловского храма в селе Великая Радогощ, к которой приписаны также села Малая Радогощ и Закриничное.
В обоих приходах настоятелем остается Богдан Масный.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского патриархата.
9 января все члены Синода Вселенского патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
10 января документ вернулся в Украину. Его показали прихожанам Свято-Покровского кафедрального собора.
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