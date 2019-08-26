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Нормандский формат жив? Россия поставила условия Украине по Донбассу

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Россия готова к переговорам в "нормандском формате" только после того, как на Донбассе произойдет разведение сил и военной техники.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, именно эти шаги могут привести к более предметному обсуждению нового саммита.

"Нормандский саммит можно обсуждать только после разведения сил и средств на Донбассе", — заявил Лавров в понедельник, 26 августа.

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Также глава российского МИД прокомментировал идею с возможным возвращением страны в состав G-7. Отметим, ранее эта идея обсуждалась участниками нынешнего саммита и активно продвигалась президентом США Дональдом Трампом.

А по информации СМИ, возможное возвращение Владимира Путина за стол переговоров спровоцировало целый конфликт среди лидеров мировой политики.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Лавров же заявил, что Россия не планирует обращаться к "Большой семерке" с какими-либо просьбами о возвращении.

"Россия не намерена обращаться к G7 о подключении к этому формату", — заявил министра иностранных дел.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что Россия не отказывалась от каких-либо форматов общения. "Возвращение в G7 не самоцель для России. Вместе с тем мы не отказывались ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собираемся", — заявил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Питон Каа
Питон Каа
Это сигнал Меркель и Макрону, которые хотят быть "миротворцами" на крови жителей Донбасса. Или они принуждают Украину к выполнению Минска-2 или никаких встреч в Нормандском формате больше не будет, пусть рассказывают сказки своим согражданам о своей "миротворческой" деятельности.
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Н Олег
Н Олег
мне нравица Лавров -- всегда по делу .... именно так: пункт 1 минских соглашений -- разведение войск .... до выполнения -- встречаться бесполезно, даже вредно -- болтовня ради бросания какашками -- любимое занятие p@гулей, глупо лезть на их территорию .... ну а Г7 -- это ваще никчёмный междусобойчик ... разговоры про него годятся разве для свидомых "политтехнологов" в маминой кофте...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Молодец Лавров...он ничего нового не сказал..он подтвердил то что Россия всегда говорила...
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