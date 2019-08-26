Нормандский формат жив? Россия поставила условия Украине по Донбассу

Россия готова к переговорам в "нормандском формате" только после того, как на Донбассе произойдет разведение сил и военной техники.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, именно эти шаги могут привести к более предметному обсуждению нового саммита.

"Нормандский саммит можно обсуждать только после разведения сил и средств на Донбассе", — заявил Лавров в понедельник, 26 августа.

Также глава российского МИД прокомментировал идею с возможным возвращением страны в состав G-7. Отметим, ранее эта идея обсуждалась участниками нынешнего саммита и активно продвигалась президентом США Дональдом Трампом.

А по информации СМИ, возможное возвращение Владимира Путина за стол переговоров спровоцировало целый конфликт среди лидеров мировой политики.

Сергей Лавров

Лавров же заявил, что Россия не планирует обращаться к "Большой семерке" с какими-либо просьбами о возвращении.

"Россия не намерена обращаться к G7 о подключении к этому формату", — заявил министра иностранных дел.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что Россия не отказывалась от каких-либо форматов общения. "Возвращение в G7 не самоцель для России. Вместе с тем мы не отказывались ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собираемся", — заявил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже.

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