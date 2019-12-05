"Низкий поклон!" Порошенко трогательно поздравил с Днем волонтера

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил с Международным днем волонтера.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и выложил фото с известным волонтером, основателем волонтерского движения "Тризубдентал" Игорем Ященко (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Политик пожелал добра и мира всем украинским волонтерам.

Петр Порошенко поздравил с Международным днем волонтера

"В Международный день волонтера хочу поздравить каждого, кто по зову души ежедневно совершает большие и маленькие чудеса для тех, кто в этом нуждается. Низкий поклон каждому, кто помогал и помогает украинской армии, кто стал надежным тылом для наших защитников.

Низкий поклон тем, кто своим жертвенным трудом демонстрирует активную гражданскую позицию, любовь к людям и к Украине", – написал Порошенко.

Петр Порошенко с Игорем Ященко Facebook/Петр Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко выступил на форуме "Солидарной Молодежи" и призвал не быть равнодушными.

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