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5 декабря • обновлено в 16:29
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"Низкий поклон!" Порошенко трогательно поздравил с Днем волонтера

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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил с Международным днем волонтера.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и выложил фото с известным волонтером, основателем волонтерского движения "Тризубдентал" Игорем Ященко (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Политик пожелал добра и мира всем украинским волонтерам.

Петр Порошенко поздравил с Международным днем волонтера

Петр Порошенко поздравил с Международным днем волонтера

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"В Международный день волонтера хочу поздравить каждого, кто по зову души ежедневно совершает большие и маленькие чудеса для тех, кто в этом нуждается. Низкий поклон каждому, кто помогал и помогает украинской армии, кто стал надежным тылом для наших защитников.

Низкий поклон тем, кто своим жертвенным трудом демонстрирует активную гражданскую позицию, любовь к людям и к Украине", – написал Порошенко.

Петр Порошенко с Игорем Ященко

Петр Порошенко с Игорем Ященко

Facebook/Петр Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко выступил на форуме "Солидарной Молодежи" и призвал не быть равнодушными.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Ну, Бухозавр всем дякует и кланяется.
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Низкий поклон ? А он сможет ? Очень сомнительно ! Поэтому все его заявления - попытка хоть как-то сгладить своё воровство и выглядит это, прямо скажем, цинично.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На колени встань, сущность животное.Это ваше призвание нерабы.
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