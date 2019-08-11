Ницой призвала украинцев "завалить" Шария: он ответил

Писательница Лариса Ницой призвала украинцев заблокировать YouTube-канал блогера Анатолия Шария.

С таким призывом она выступила на своей странице в Facebook, поделившись пошаговой инструкцией, каким образом это можно сделать.

Организаторы акции пояснили, что "существование в медиапространстве таких, как Шарий, это позор для каждого украинца". Ницой отметила, что "для хорошего дела" необходимо всего 10 минут.

Писательница также официально озвучила претензию к блогеру, заявив, что "Шарий - российский пропагандист, который постоянно оскорбляет украинцев и их национальные символы".

Шарий и Ницой

В комментарии к Ницой нагрянул и сам Шарий, который поблагодарил ее, заявив, что таким образом ему "накручивают просмотры", а также вступил в словесную перепалку с другими пользователями.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети разгорелся еще один скандал из-за Анатолия Шария, который выдвинул обвинения журналистке Янине Соколовой из-за того, что она "тратит государственные деньги" для своего фильма и нового проекта на YouTube. В ответ девушка записала обращение к украинцам, в котором ответила Шарию и его сторонникам.

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