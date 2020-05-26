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26 мая • обновлено в 17:21
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Нищая жизнь в советской провинции: редкие фото

3.6т

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о том, как на самом деле жила советская провинция. В среде любителей СССР почему-то популярен миф о том, что все люди в СССР жили богато и привольно, имели совершенно бесплатные пятикомнатные квартиры и питались самыми лучшими и главное натуральными продуктами. На самом деле это один большой миф — да, действительно, в совке так жили номенклатурные семьи, которых было процентов пять от общего количества населения, тогда как остальной народ жил в нищете.

Особенно сильно советская нищета была заметна в провинции, вдалеке от больших городов — там практически ничего не отличалось от XIX, а нередко и от XVII века — не было дорог, не было воды и света, а люди жили в каких-то разваливающихся бараков. Недавно на одном из западных сайтов я наткнулся на совершенно потрясающую подборку снимков, которые были сделаны в советской провинции в 1960-80-е годы. Что самое интересное — именно этот период фанаты СССР называют "золотым веком СССР" — мол, войны уже не было, хорошо жили ведь, а потом пришёл Горбачёв и испортил нам воздух. На самом деле реальное положение вещей не имеет ничего общего с этим утверждением — и сегодня вы в этом наглядно убедитесь, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — редкая фотоподборка из жизни советской провинциальной глубинки.

02. Итак, начнём. Среднестатистический советский посёлок или городок где-нибудь в средней полосе РСФСР выглядел как-то так — заброшенная либо полузаброшенная церковь, возле которой вполне могла работать какая-нибудь пивнушка — советская власть любила такие шутки. Ещё могли построить на месте старого кладбища огромный стадион.

03. В конце шестидесятых — начале семидесятых годов (при Брежневе) в провинциальных городках начали массово строить так называемые "кафе-стекляшки", внутри которых продавалось либо мороженое с сосисками, либо всё то же разливное пиво — к примеру, подобную стекляшку под названием "Ассоль" можно увидеть в фильме "Афоня". Вид провинциальных стекляшек был далёк от столичных — они могли быть заставлены грязными деревянными ящиками со спиртным либо пустой посудой, ну и так далее.

04. При всех россказнях советской власти про какой-то там "прогресс" и прочее — в советской провинции никогда толком не существовало нормальных дорог, что кстати даже часто обыгрывается в советских фильмах — нередко герои едут по просёлочной дороге и, особенно сильно подпрыгнув на очередной колдоёбине, останавливаются чинить и толкать поломавшийся автобус. В общем, вот такие картины для советской провинции были нередкими:

05. Или такие. Тут дядьки стараются вытолкать из грязи наглухо завязший там "Москвич-2137", причем обратите внимание, что дело происходит не в каком-то там лесу, а где-то вроде колхозной ремонтно-технической базы. Дядька в шляпе — вероятно какой-то местный начальник.

06. А вот так выглядела "урбанистика по-советски". На снимке — автобусная остановка в одном из провинциальных советских городков. Люди стоят в грязи, нет никакого даже минимального навеса, на дорогах — ямы и лужи, в которых можно разводить зеркального карпа.

07. Бабушка пришла за водой на колонку. Зачем было тратить колоссальные деньги на какие-то там ракеты в стране, где большинство населения маленьких городков и поселков не имело ни водопровода, ни даже нормальной канализации? Риторический вопрос...

08. А вот так во многих провинциальных советских городках выглядела городская инфраструктура — бани, салоны проката техники, магазины, парикмахерские, сфера услуг. Многие здания остались ещё с царских времен, представляли собой старые деревянные постройки и к 1970-80-м годам были сильно обветшалыми.

09. Всякие малолетние фанаты СССР постят демотиваторы с постановочным фото из московского ГУМа с подписями вроде "ах, как нам хорошо жилось в СССР", но на самом деле большинство советских провинциальных магазинов выглядели как-то так. Грязное, низкое и темное помещение, у входа обязательно сложена груда деревянных ящиков и иногда стоит окровавленная колода с огромным топором (а-ля средневековая плаха), на которой рубят мясо. На входе висит грязная сетка "от комаров", а изнутри всегда тянет чем-то кислым.

10. Вот тоже такой типичный провинциальный советский магазин. Сверху висит вывеска "Продукты", опционально там ещё могло быть написано что-то вроде "Магазин №14 Райпищепрома". Женщина выходит из дверей, отоварившись тем самым кислым хлебом "кирпич" и тремя бутылками водки... Женщина, кстати, весьма по местным меркам зажиточная — с маникюром и какой-никакой прической, в модной мастерке на молнии. Сильно контрастирует с местным окружением, одетым в ватники.

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11. Кроме магазинов, в провинциальных советских поселках и городках существовали ещё и рынки. Если при слове "советский рынок" вам представляется что-то вроде современных итальянских и испанских рынков с рыбными рядами и культурными продавцами, то я вас разочарую — ещё в шестидесятые годы советский рынок выглядел примерно вот так и не сильно отличался от дореволюционного:

12. За полвека советской власти поменялось лишь то, что теперь товары на рынки привозили не на лошадях, а на грузовых автомобилях (нередко с дровяным двигателем). Больше не поменялось ничего — грязь, нищета, бедные и бесправные люди вокруг.

13. Пожилая крестьянская семья уходит с рынка с покупками. Просто сохраните себе это фото и смотрите на него всякий раз, когда у вас проснётся ностальгия по СССР.

14. Или вот, тоже советский рынок, покупатели бочки. Снимок словно из XIX века, а персонажи — как с полотен Брейгеля, а между тем — это семидесятые годы, брежневская эпоха.

15. Вот сельский рынок в более-менее крупном провинциальном городе. Тут хотя бы есть торговые ряды, но всё равно — оцените общий тлен и общее убожество обстановки.

16. А вот сельская семья сделала крупную покупку — телевизор. На телевизор пришлось собирать, наверное, несколько лет — в СССР ящик стоил 2-5 средних советских зарплат. После покупки телевизор пришлось везти домой на санях, на соломе, завернутым в бабушкину шаль. Ну ничего — сейчас им по телевизору расскажут, как хорошо они живут.

17. Разумеется, никаких "служб доставки" или чего-то такого в советской провинции не существовало — если в больших городах ещё было так называемое "грузовое такси" (в котором часто работали жулики, сколачивающие на этой работе состояние), то в провинции не было вообще ничего. Чтобы отвезти груз, приходилось договариваться с шофёром Лешей/ механизатором Колей/ трактористом Валерой за бутылку либо за деньги. Иногда приходилось обходиться и своими средствами — люди на фото ниже тащат на себе двери.

18. Чем можно было заниматься в советской провинции? В городах можно было пойти работать на какой-нибудь завод — чаще всего вредное производство, которое выносили из столичных и просто крупных городов. Можно было перебирать бумажки в какой-нибудь никому не нужной статистической конторе, ну либо устроиться в те же самые советские магазины. Визуально это выглядело как-то так:

20. На селе можно было пойти работать в колхоз каким-нибудь механизатором, во всех советских фильмах колхозные механизаторы и трактористы — это сплошь молодые, белозубые, подтянутые парни, которые доверху начитались Ленина и рассуждают о прямой и светлой дороге жизни, труде и важности маленьких каждодневных подвигов. Вслед трактористам смотрят дородные и улыбчивые девушки и, склонив головку на плечо, напевают песни о неразделенной любви под березами.

А на самом деле советские трактористы выглядели как-то так. Такой вид советские мужчины на селе приобретали годам к сорока, после чего работали ещё лет двадцать, выходя на пенсию развалинами с кучей болезней...

21. Да и сельские советские девушки недолго распевали о любви под березами — их женский век был короток, как весна на сибирских болотах, и уже годам к 45-50 девушка превращалась в бабушку — в платочке, с согнутой спиной и отсутствующей половиной зубов. Их ровесницы на Западе в эти годы переживали вторую молодость, носили короткие юбки, красивые прически и встречались с кавалерами.

22. А ещё в советской провинции жило очень много бывших уголовников — их поражали в гражданских правах и запрещали им селиться ближе, чем 100 километров к столицам республик и просто к крупным городам. Так что мужчины в советской провинции часто выглядели как-то так:

Такие дела.

Думаю, вы сами наглядно видите, насколько реальная советская провинция отличалась от той псевдореальности, которую показывали в советских пропагандистских фильмах.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, интересно.

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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