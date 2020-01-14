"Никто не даст спуску этим людям!" Мать Окуевой сделала заявление об убийстве дочери

Мать убитой украинской активистки, добровольца и лейтенанта полиции полка особого назначения "Киев" Амины Окуевой Ирина Каминская встретилась с министром внутренних дел Арсением Аваковым.

Как сообщило Министерство внутренних дел Украины в Facebook, встречу инициировала сама женщина. Она хотела убедиться, что расследование смерти ее дочери продвигается.

"Арсен Аваков встретился с мамой убитого украинского добровольца и лейтенанта полиции полка особого назначения "Киев" Амины Окуевой. Встреча состоялась по просьбе Ирины Каминской. С разрешения следователя министр проинформировал потерпевшую сторону о ходе дела", – говорится в сообщении.

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым Facebook \ Министерство внутренних дел

В МВД добавили, что предоставленная информация убедила Каминскую в том, что следствие работает в правильном направлении.

"То, что я услышала сегодня, убедило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, все виновные будут наказаны. Пока мы помним наших героев, страна имеет право на существование", – сказала она.

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым Facebook \ Министерство внутренних дел

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым Facebook \ Министерство внутренних дел

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым Facebook \ Министерство внутренних дел

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Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября 2017 под Киевом киллер расстрелял из засады автомобиль, в котором находились добровольцы АТО Осмаев и Амина Окуева. В результате покушения Окуева погибла.

Национальная полиция Украины 12 января 2020 заявила о задержании группы киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин, который является фигурантом еще двух дел об убийствах.

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