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14 января • обновлено в 16:36
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"Никто не даст спуску этим людям!" Мать Окуевой сделала заявление об убийстве дочери

1.7т
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Мать убитой украинской активистки, добровольца и лейтенанта полиции полка особого назначения "Киев" Амины Окуевой Ирина Каминская встретилась с министром внутренних дел Арсением Аваковым.

Как сообщило Министерство внутренних дел Украины в Facebook, встречу инициировала сама женщина. Она хотела убедиться, что расследование смерти ее дочери продвигается.

"Арсен Аваков встретился с мамой убитого украинского добровольца и лейтенанта полиции полка особого назначения "Киев" Амины Окуевой. Встреча состоялась по просьбе Ирины Каминской. С разрешения следователя министр проинформировал потерпевшую сторону о ходе дела", – говорится в сообщении.

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым

Facebook \ Министерство внутренних дел

В МВД добавили, что предоставленная информация убедила Каминскую в том, что следствие работает в правильном направлении.

"То, что я услышала сегодня, убедило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, все виновные будут наказаны. Пока мы помним наших героев, страна имеет право на существование", – сказала она.

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым

Facebook \ Министерство внутренних дел

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым

Facebook \ Министерство внутренних дел

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым

Мать Амины Окуевой встретилась с Аваковым

Facebook \ Министерство внутренних дел

Смотрите видео по теме:

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву Убийство Амины Окуевой
Персоны
Арсен Аваков Амина Окуева
Место
Украина
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россия москва
россия москва
мать , твоя дочь оказалась сволочью
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