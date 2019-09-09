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10 сентября • обновлено в 08:24
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Хортиця – сакральне місце українців, а не парк розваг

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Команда "Рідної країни" продовжує активно пропагувати Україну та український світ. Сьогодні в Запоріжжі ми анонсували початок нового етапу, який матиме назву "7 чудес України: малі батьківщини великих українців" і дозволить громадам розповісти про відомих людей в тих місцях, де вони народилися, виховувались, творили.

Чому зараз надважливо нагадувати українцям і владі про значення та масштаби нашої славетної історії?

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Якщо в часи Януковича гуманітарна політика мала проросійський характер, то нині - розважальний. Ми хочемо зупинити таку практику, оскільки за таких обставин унікальні сакральні місця українського народу можуть опинитися в небезпеці. В Запоріжжі велику кількість науковців, краєзнавців та просто українців були шоковані оцінкою Президента ролі острову Хортиця, де він запропонував побудувати парк розваг по типу Діснейленду.

Наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб донести і переконати нинішню владу, що Хортиця - це сакральне місце для всього українського народу, яке пов`язане з основними періодами становлення держави України, тому потребує особливого ставлення. По-перше, на острові збереглись святилища періоду давньої України. По-друге, за однією з версій в часи України-Руси саме тут загинув князь Святослав. По-третє, на Хортиці була заснована перша "козацька республіка". Популярно кажучи, пропонувати перетворити Хортицю на парк розваг те ж саме, що й пропонувати євреям поставити біля Стіни плача Чортове колесо.

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Якщо Президент Зеленський дійсно щиро вболіває за острів та прагне його популяризувати, йому слід вплинути на процес відновлення найбільшого музею козацтва. 4 роки тому його закрили на реконструкцію, яка так і не почалась.

Я переконаний і багато хто зі мною погоджується, що гуманітарна політика повинна бути не сферою розваг, а складовою формування ідеології і цінностей українського світу.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
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Украина
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Зе образно сказав перше, що в голову прийшло...Звісно не буде там Діснейленд, бо одна річ богатий Київ з купою клієнтів на Трухановому острову і набагато меншиґе за розмірами і доходам Запоріжжя
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
бгггггг
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
Коля уже загребал ещё со времён первого майдана. Коля накуй идди!!!
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