"Николай будет в футболке и шортах! Синоптик дала аномально теплый прогноз по Украине

В праздник Дня святого Николая в четверг, 19 декабря, в Украине сохранится аномально теплая для этого зимнего месяца погода и без каких-либо осадков.

В частности, в южной части и в западных областях в течение дня будет +8... +13 градусов, тогда как на остальной территории предполагается более свежо и до +5... +9 градусов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Если вы завтра увидите импозантного старшего мужчину в темных очках, с большой сумкой, в шортах и футболке, – это будет Николай! Ибо пока в кожухе и теплых сапогах старенькому будет некомфортно", – пошутила она.

Синоптик дала аномально теплый прогноз на праздник Николая

По ее словам, на большинстве территории страны в этот день ожидается юго-восточный, умеренный ветер, тогда как на востоке – северо-восточный, порывистый, до сильного.

В Киеве 19 декабря прогнозируется лишь небольшое снижение температуры воздуха. Максимально днем будет +6... +7 градусов. Осадки в этот день маловероятны.

При этом уже с пятницы, 20 декабря, столбики термометров опустятся еще на 2-4 градуса, хотя в выходные температура воздуха снова повысится.

Погода на 19 декабря в Украине Facebook/Наталья Диденко

"А пока не забудьте поменять на ночь наволочки на подушках, в цветочки или снежинки, зайчики. Николай, подкладывая подарки, пусть улыбнется. Потому что он будет очень усталым, таская в сумке купу прутиков, ведь явно не все в этом году были вежливыми. Но это – кто-то, а мы найдем завтра утром только приятные подарки!" – радостно подытожила свой прогноз Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко поделилась фотографиями последствий аномально теплой погоды в начале зимы в Украине. Она показала зеленые листья на деревьях и цветы, которые начали распускаться.

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